BEKYMRET: Legeforeningen er dypt bekymret over situasjonen, skriver tillitsvalgte leger i et brev til ledelsen ved sykehuset. Fra venstre Andreas Aass Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening ved Sykehuset i Vestfold og Ellen Folkestad, tillitsvalgt for Overlegeforeningen.

Sykehuset i Vestfold: Åpner tilsyn etter overfylt akuttmottak

Pasienter blir liggende uavklart for lenge i et overfylt, splitter nytt akuttmottak på Sykehuset i Vestfold, mener ansatte. Sykehusets sjef bekrefter hendelser som kunne ført til betydelig skade på pasienter.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

– Vi mangler sykepleiere og vi mangler undersøkelsesrom der pasientene kan avklares. Pasienter blir liggende på vent altfor lenge, sier Andreas Aass Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening ved Sykehuset i Vestfold.

Åpnet i november

Det nye akuttsenteret er i kvadratmeter mer enn dobbelt så stort som det gamle mottaket. Likevel er kapasiteten dårligere, ifølge tillitsvalgte.

– Vi har færre rom som kan brukes til pasientavklaring. Pasienter blir liggende på vent. Vi har hatt kvinner som nettopp har født som er kommet inn med mulig blodforgiftning. Det kan være en livstruende tilstand.

– De har ventet i mange timer før det er tatt blodprøver og satt i gang antibiotikakur, sier han.

Info Sepsis Sepsis (blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden er livstruende hvis den ikke oppdages og behandles i tide. Kilde: Helse-Norge Vis mer

Bekrefter hendelser

– Pasienter med mulige hjerteinfarkt har ventet altfor lenge på undersøkelse. Helt basale ting blir ikke gjort fordi vi mangler både undersøkelsesrom og sykepleiere. Vi mener det er et tidsspørsmål før vi får en alvorlig hendelse, sier han.

Administrerende direktør Stein Kinserdal bekrefter at ventetiden for mange pasienter har vært for lang på dager med stor pasientpågang og at det har vært hendelser med betydelig skadepotensial.

– Vi ser at antall avvik har økt, og at det har vært en del hendelser som kunne ha ført til betydelig skade. Ledelsen i akuttsenteret følger avvikene tett, og videre oppfølging i våre systemer vil vise om det er alvorlig avvik som hittil ikke er behandlet, sier Kinserdal.

Fylkeslege Sigmund Skei ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, bekrefter at det er åpnet tilsynssak mot sykehuset.

– Vi er helt i starten. Har sendt ut oppstartsbrev og skal ha et møte med sykehuset, sier Skei.

SPLITTER NYTT: Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold.

Ved innflytting skulle de ansatte jobbe etter et nytt konsept.

– Pasienten skal ha maksimalt én time inne på undersøkelsesrommet i akuttmottaket. Det er mye kortere enn tidligere og mye kortere enn alle andre akuttmottak i Norge. Vi har dermed satt oss selv i en situasjon som krever svært intensiv drift, sier Andreas Aass Engstrøm i Yngre legers forening.

Han sier at i det nye konseptet skal alle pasientene i teorien behandles så raskt at behovet for venteareal er svært lite.

– Dermed ble det ikke bygget større arealer for ventende pasienter. Sykepleierbemanningen til undersøkelsesrommene er likevel ikke økt. Det er etter Legeforeningens syn nødvendig for at konseptet skal ha sjanse til å lykkes. Ved stor pågang av pasienter er det for dårlig bemanning. Konsekvensen er at det hoper seg opp, sier Aass Engstrøm.

– Føler utrygghet

Kollegaen Ellen Folkestad er tillitsvalgt for Overlegeforeningen. Hun sier ansatte føler utrygghet.

– Følelse av å ikke strekke til er noe av det personalet ved akuttmottaket utsettes for på nærmest daglig basis. Dette fører igjen til rekrutteringsutfordringer – både når det gjelder å ansette nye, men også å beholde de som allerede jobber i akuttmottaket, sier hun.

Det nye akuttsenteret åpnet før jul. Det er det tredje akuttsenteret som er åpnet i sykehus i Helse Sør-Øst de siste årene – og som det raskt er meldt at er bygd for lite:

Andreas Aass-Engstrøm er mest bekymret for pasientene som kommer til sykehuset i Tønsberg i privatbil.

– For ikke lenge siden kom en pasient med brystsmerter til sykehuset i bil midt på natten. Personen ventet i flere timer før det ble tatt EKG. Det vurderer vi som alvorlig fordi EKG er helt sentralt for å avklare et mulig infarkt, sier han.

De tillitsvalgte sier at akuttmottaket er bygd på en måte som krever at pasientene blir undersøkt raskt før de flyttes til en avklaringsenhet. Der skal de ligge i et par døgn før de skal hjem eller videre i sykehuset.

Aass-Engstrøm sier at det er tilført flere ressurser i det nye akuttsenteret fordi flere pasienter håndteres der. Sykepleiere er flyttet fra sengepostene til avklaringsenheten.

– I selve akuttmottaket er det færre sykepleiere. Det har vi konfrontert ledelsen om flere ganger. De vil fortsatt ikke øke grunnbemanningen, men vil kartlegge problemene fordi de ikke nødvendigvis er enige med oss at det skyldes bemanningen. Pasientene som blir akutt syke til helgen har ikke tid til å vente på dette, sier Aas-Engstrøm.

KREVENDE: Administrerende direktør Stein Kinserdal sier til VG at det har vært krevende å innarbeide nye arbeidsformer.

Administrerende direktør Stein Kinserdal sier til VG at ledelsen følger situasjonen i akuttsenteret tett og at han deler Legeforeningens bekymring for at mange pasienter venter for lenge på dager med stor pasientpågang.

– Så langt har gjennomgang av avviksmeldinger og våre egne oppfølginger ikke avdekket alvorlige avvik i form av betydelig skade, eller at de pasientene som det haster mest med ikke har fått behandling innen forsvarlig tid, sier Kinserdal.

Han viser til større og flere ressurser enn i det gamle akuttmottaket og at det har vært krevende å innarbeide nye arbeidsformer i en periode med stor pasientpågang og pandemi.

– Det har gjort det vanskelig å få til både den nødvendige opplæringen og rekrutteringen, sier Kinserdal.

– Vi ser at flyten og logistikken internt i akuttsenteret ikke fungerer godt nok og at det oppstår flaskehalser. Årsaken er sammensatt og vi jobber med flere tiltak, deriblant overføring av kompetanse og ressurser til den delen av akuttsenteret hvor pasienten først undersøkes.