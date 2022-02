Dette kan du gjøre som coronasmittet nå

Nå kan du selv vurdere om du skal holde deg hjemme hvis du blir smittet av corona. Men hvordan skal du egentlig tolke det?

Kravet om isolasjon er fjernet og erstattet med et råd om å være hjemme i fire dager.

Betyr det at du kan gå på butikken, gå ut med søpla eller på tur? Eller kan du til og med dra på jobb selv om du er smittet?

Statsminister Jonas Gahr Støre, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg svarer på noen spørsmål knyttet til dette:

Hvis noen tester positivt, er litt syk, men ikke veldig. Kan man gå tur, på butikken og ut med søpla?

– Du kan det. Det må du selv vurdere. Rådet vi har gitt er basert på det helsemyndighetene anbefaler, som er å være hjemme i fire dager og ikke gå jobb hvis du tester positivt. Men det er en anbefaling, så folk kan jo erfare dette på ulikt vis. Men det å gå ut med søppel, på tur og på butikken, det er ditt skjønn som skal avgjøre det. Vi har vektlagt sunn fornuft, det er din vurdering som teller, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Å ta en tur ut og ikke omgås andre, er ikke farlig. Hvis du må på butikken, vil jeg råde deg til å ha på munnbind og være litt forsiktig, gjør risikoen litt mindre for andre du omgås, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Ja, det er bare å holde avstand. Men så må man huske på at ganske mange vil være ganske dårlige, og da anbefaler vi, også for din egen skyld, at du holder deg hjemme og i ro, sier FHIs Camilla Stoltenberg.

Hva med å dra på jobb?

– Anbefalingen er å holde seg hjemme, men det går an å fravike, men det er ditt og arbeidsgivers skjønn å fravike det, sier Guldvog.

Enn hvis jeg tester negativt på corona og bare har rennende nese, kan jeg gå på jobb da?

– Vi har generelle anbefalinger om å holde seg hjemme hvis man har høy feber og influensa. Hele poenget er at man må vurdere allmenntilstanden og hvilken situasjon man er i selv og når man er på jobb. Det er ikke dannet oppførsel å gå på jobb med influensa og smitte andre, sier Stoltenberg.

Er det tryggere å gå ut hvis man ikke har symptomer?

– Ja, det er tryggere, sier Guldvog.

Nesten alle coronaregler fjernet

Fra og med lørdag 12. februar klokken 10:00 ble nesten alle coronatiltak fjernet.

Dette er noen av de viktigste endringene:

Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

Krav om bruk av munnbind oppheves.

Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

De gjenværende innreisekravene om plikt til registrering og negativ test før ankomst oppheves.

