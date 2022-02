NYE TAKTER: Ola Mørkved Rinnan foreslår å legge ned sluttbrukermarkedet og la nettselskapene ta seg av strømsalget.

Tidligere strømtopp: − Du blir lurt til å tro at du kan shoppe strøm

Konkurransen i strømmarkedet er en illusjon, mener tidligere strømtopp, som sier at nettselskapene bør ta seg av strømsalget også. Ikke alle er enig.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Frem til 2015 var Ola Mørkved Rinnan (72) konsernsjef i Eidsiva Energi og i årene 2006–2009 styreleder i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Men nå mener han at konkurransen i strømmarkedet, som han selv var en del av, ikke fungerer.

Rinnan er usedvanlig klar i sine råd til Olje- og Energidepartementet.

– Konkurransen overfor forbruker er en illusjon: Strømselgernes eneste verdiskapning er faktureringen, og den utgjør fra en til fem prosent av kundekostnaden, skriver han i en e-post til departementet.

Det var Energiteknikk som omtalte saken først.

– Skulle aldri ha vært innført

Han mener kostnadene med dagens løsning er store og at «strømselgerne forsterker dette med aktiv, delvis aggressivt og tvilsomt salg, samt utallige tilbud om løsninger og tilleggsprodukter – herunder mobil ol».

– Men du har jo vært en del av dette selv og tjent godt på det?

– Det er seks år siden jeg sluttet. Jeg tar nå bladet fra munnen og sier at det hele er en illusjon som aldri skulle ha vært innført, sier Rinnan til VG.

– Har systemet vi har i dag spilt fallitt?

– Ja, jeg mener det. Det har ingen verdi lenger. Jeg trodde det hadde noen positive effekter for publikum og for kraftselskapene, men det har ikke ført til bedre løsninger for kundene eller lavere kostnader, eller til bedre energiøkonomisering eller effektiv strømbruk.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) synes ikke det er en god ide å gi nettselskapene monopol på strømsalget og redusere forbrukernes makt. Les deres kommentar lenger ned i saken.

Dette består strømregningen din av i et normalår, ifølge Energi Norge.

Rinnan peker på at normalt utgjør strømforbruket rundt en tredjedel av strømregningen, nettleien en tredjedel og moms og avgifter resten.

– Du blir lurt til å tro at du kan shoppe strøm, men det er ikke noe å tjene på å shoppe, sier Rinnan til VG.

Han forteller at han, da han var sjef i Eidsiva Energi, fikk en ansatt til å sjekke hvor mye man kunne spare på å være aktiv i markedet. Det ble 18 leverandørbytter og 160 sparte kroner ved et forbruk på 16.000 kroner.

Rinnan er rimelig eksplisitt i sin e-post til departementet.

– Kundene kan ikke markedet, men lener seg på troen at de kan påvirke hvis de vil!

Da Rinnan satt i sjefsstolen i Eidsiva drev selskapet med kraftsalg, kraftproduksjon og nettleie. Det hadde med andre ord monopol på hele verdikjeden. Det er dette Rinnan vil ha tilbake.

Løsningen, mener han, er at nettselskapene kjøper inn strømmen kundene trenger, på samme måte som de fortsatt kjøper inn nett-tapet - kraften som blir borte under transport – og at de fakturerer for rubbel og bit; strøm, nettleie og avgifter med en relativt forutsigbar pris per kilowatt time.

DYRT: Tall fra NVE viser at spotpriskontrakter var 108 prosent dyrere i 2021 sammenlignet med gjennomsnittskostnaden for spotpriskontakter i 2010-2020.

Han ser for seg at strømprisen kan være fast, eller den kan variere innenfor en korridor, men at man uansett jevner ut ekstremprisene over tid. Det betyr at du kan måtte betale mer om sommeren for å slippe monsterpriser om vinteren.

Hvis nettselskapene igjen får monopol, mener Rinnan at NVE må fastsette hvor mye de skal godtgjøres.

– Miste forbrukermakt

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener man ikke skal gi nettselskapene bukten og begge endene.

– Dette er en gammel ide som ble vurdert da man innførte markedsbasert kraftomsetning på begynnelsen av 1990-tallet. Men da ville kundene stått overfor en monopolist ikke bare for nettjenester, men også strømkjøp, sier RME-direktør Tore Langset til VG.

MOT FORSLAGET: RME-direktør Tore Langset synes dagens modell med uavhengige strømsalgsselskaper er bra hvis man er opptatt av at forbrukerne skal ha mulighet velge. Nettleverandør kan man som kjent ikke velge selv.

Han legger til at påslaget de fikk lov å ta seg betalt da måtte være satt så høyt at selv selskapene med høyest kostnader ville overleve.

– Det er ikke gitt at det blir billigere enn et markedsbasert system der alle er tjent med gjøre det så billig som mulig, og kundene ville mistet forbrukermakt. I dag kan de bytte til annen leverandør hvis de ikke er fornøyd med kundservicen eller avtalene som tilbys, sier Langset i RME som er en uavhengig enhet i NVE.

– Og det vil alltid være rom for kryssubsidiering hvis det bare er et regnskapsmessig skille mellom strømselskapet og nettselskapet.

Forbrukertilsynet og RME har foreslått å stramme inn på reglene for strømselskapene for at kundene skal få bedre informasjon.

– Et blindspor

Også bransjeorganisasjonen Energi Norge er negativ.

– Vi mener dette er et blindspor i en viktig debatt om høye strømpriser og et mer kundevennlig strømmarked. Det er ikke strømleverandørenes feil at prisene er høye, de kjøper strømmen fra den samme kraftbørsen og konkurrerer om påslaget ut til kundene, skriver Toini Løvseth, direktør for marked og kunder, i en e-post til VG.

Hun mener Norge har det mest effektive sluttbrukermarkedet i Europa, med knalltøff konkurranse og peker på aktører som Tibber, Wattn og Vibb som presser påslagene og tilbyr nye tjenester.

Hvis nettselskapene skulle overta strømleverandørenes rolle, måtte de ifølge Løvseth ansette mange og bygge opp systemer og kompetanse.

– Det vil øke nettselskapenes kostnader. Nettselskapene er dessuten monopolister i sine områder og ville hatt lite motivasjon for å konkurrere på pris, eller for å utvikle nye og mer kundevennlige løsninger.