Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror viruset vil finne veien til barna snart.

Nakstad: Om noen uker vil de fleste smittede være barn og ungdom

Det ligger an til å bli 1300 smittede per dag i begynnelsen av september. Da vil flesteparten av disse være barn og ungdom – og noen vil ende opp på sykehus.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tror de fleste av smittetilfellene blir under 18 år når de over 18 i all hovedsak er vaksinert. Noen uvaksinerte eldre vil nok også smittes, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det vil skje i midten av september.

Bortsett fra testing er skolehverdagen tilnærmet normal. Det skjer samtidig som helsemyndighetene regner med at smitten vil fortsette å øke.

Hvis smitteøkningen fortsetter som nå, anslår FHI at det vil være 1310 smittetilfeller 5. september.

Da vil flesteparten av disse altså være barn og ungdom.

Kan bli rekordsmitte

Men allerede om noen uker kan smitten nå rekordhøyder, ifølge Nakstad:

– Hvis smittetallene fortsetter å stige i samme tempo som nå, vil vi i slutten av måneden nærme oss 10.000 ukentlige smittetilfeller. Det vil i så fall bli ny rekord i pandemien, selv om antallet innleggelser og dødsfall vil være langt lavere enn i de tidligere smittebølgene.

Onsdag ble det klart fra regjeringen at 16- og 17-åringer vil få vaksinen. Da gjenstår bare vurderingen av barn ned til 12 år.

Nakstad mener det blir viktig å ha kontroll på smitten i ukene fremover:

– Den vanskeligste fasen blir den neste måneden, før vi har fullført vaksinasjonsprogrammet.

1/3000 coronasykebarn kan bli innlagt

Nakstad tror også barn kan bli innlagt hvis smittepresset på denne gruppen øker:

– Hvis veldig mange barn blir smittet samtidig, blir det naturligvis noe økt innleggelsespress på sykehusene, og det kan bli mye skolefravær og utbruddsoppklaring. Det er med andre ord flere gode grunner til å unngå en stor smittebølge blant barn før man er ferdig med vaksinasjonsprogrammet.

– Hvor mange barn kan bli innlagt?

– Det er vanskelig å vurdere, men det ser ut som rundt 1 av 3000 barn får MIS-C, og det krever ofte innleggelse.

Høie sa til VG forrige uke at også barn må regne med å bli smittet hvis de ikke blir vaksinert. Det gjorde at immunolog Anne Spurkland rykket ut med oppfordring om å gi foreldre mulighet til å gi barna vaksinen.

Hvis det blir aktuelt også i Norge, mener Nakstad det blir viktig at de får vaksinen før de blir smittet:

– Vi ønsker at alle som kommer til å bli tilbudt vaksine får sjansen til å få vaksine før de er smittet. Og hvilke aldersgrupper vi står igjen med til slutt, er fortsatt uklart. De uvaksinerte aldersgruppene vil nok mest sannsynlig komme bort i viruset og bli smittet. Men det kan være mye å tjene at de som kan få vaksinen rekker å ta den.

Dette er noen av landene som vaksinerer 12-åringer Israel

Danmark

Frankrike

Irland

Finland

Tyskland

Belgia

Nederland

Sveits

Japan

USA Vis mer

Vaksine-vurdering

– Hvis man vaksinerer barn, blir det aktuelt å teste og holde an smitten mer blant disse?

–Det kommer til å bli avgjørende for TISK-strategien hvilke beslutninger som kommer om vaksinasjon for aldersgruppene ned til 12 år, sier han.

Noe av det FHI følger nøye med på i vurdering av barnevaksine, er meldingene om myokarditt (betennelse i hjertet) hos unge menn og gutter etter vaksinering. På den annen side, er får en liten andel barn sykdommen Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C) etter en coronainfeksjon. Rundt 25–30 barn har fått MIS-C i Norge, som utgjør rundt 1/3000 av smittede.

Flokkimmunitet kan bli vrient

Israel er blant landene Norge ser mot for å se hvor mye smitte som skjer i en fullvaksinert befolkning. Tirsdag hadde de over 8000 smittede, i en befolkning på 9 millioner. Sykehusene begynner også å fylles opp.

– Der er det mange uvaksinerte og vaksinerte som har kontakt og som driver smitten videre. Kombinasjonen at alle ikke er vaksinert, med at 10/20 prosent av de vaksinerte kan bli smittet, gjør at det blir ganske mennesker når du lever normalt med deltavirus.

– Blir du bekymret for at det som skjer der, kan skje her?

– Ikke bekymret, men vi registrerer at det er krevende å få flokkimmunitet med vaksinen og varianten nå.