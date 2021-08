TROR PÅ VALGSEIER: Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over dagens VG-måling. Her er hun på flyet fra Oslo til Bergen sammen med statssekretær Rune Alstadsæter (H).

Solberg tror hun kan vinne – skremmer med Rødt og MDG

SK 269 OSLO-BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg har tro på valgseier etter dagens sjokkmåling i VG. Nå kommer hun med en kraftig advarsel til velgerne om et Rødt eller MDG på vippen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingen smilte bredere bak ansiktsmasken på 1430-flyet fra Oslo til Bergen i dag, enn statsminister Erna Solberg, etter VG og Bergens Tidenes sjokkmåling, der Sp faller som en stein, ned på 11-tallet og det ikke lenger er flertall for en regjering utgått av Ap, Sp og SV.

– Vi har hele tiden ment at vi kan vinne valget. Denne målingen viser at det er fullt mulig, sier Solberg, som øyner et lite håp om at hun kan bli den første statsministeren som sitter i tre stortingsperioder på rad.

På målingen er Ap-leder Jonas Gahr Støre avhengig av støtte fra enten Rødt eller Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å få flertall.

Nå kommer statsministeren med en kraftig advarsel mot den røde og den grønne fare.

– Denne målingen viser at Vedum og Støre blir avhengig av SV og Rødt eller MDG. Det betyr at Rødt vil få stor innflytelse over en eventuell Støre-regjering, sier hun og hevder det blant annet vil få følgende konsekvenser:

– Det betyr at vei- og baneprosjekter kan bli satt på is, at pasienter ikke lenger får velge hvilken behandling de skal få – og at kunnskapsskolen og tiltak for økt gjennomføring i videregående enten nedprioriteres eller skrotes.

PÅ FARTA: Statsminister Erna Solberg har litt over tre uker på seg for å snu valgvinden til sin fordel. Her er hun sammen med statssekretær Peder Egseth (H) på flyet fra Oslo til Bergen torsdag.

Advarer mot MDG-Lan

Solberg legger til:

– Med Vedum og Lan Marie Berg i regjering eller i et tett politisk partnerskap i Stortinget vet vi hva de vil stoppe. Men ikke hva vi får.

Hun bruker følgende bilde:

– Fortsatt vet ikke velgerne hva de får av politikk med dem, og støttehjulene til Støre eller Vedums regjering er i ferd med å bli større enn sykkelen, og da blir det vanskelig å styre.

– En rødgrønn forundringspakke

Hun sier velgerne står overfor et helt annet alternativ på venstresiden nå enn før, fordi de har fått større oppslutning.

– Flere radikale partier sammen med manglende avklaringer om politikk gjør dette til en rødgrønn forundringspakke som ikke blir åpnet før etter valget. Det tror jeg gjør flere velgere usikre.

– Det kan være din politikk som har skremt velgerne til dem?

– Vi fremmer vår politikk, som vi mener er riktig.

PÅ REISEFOT: Statsminister Erna Solberg (H) sammen med sine statssekretærer Rune Alstadsæter (til venstre) og Peder Egseth.

– Hardt arbeid gjenstår

På målingen er både KrF og Venstre over sperregrensen, som må til for at det skal bli borgerlig flertall. Men Høyre som fikk 20,3 og Frp som fikk 11,6 på VGs måling i dag, må opp i rundt 25 og 15 prosent, for å sikre borgerlig flertall etter valget.

– Det er langt dit?

– Jeg har reist mye rundt og vi opplever mye god stemming og at mye har snudd. Det er godt trøkk over hele landet, men vi vet at det er mye hardt arbeid som gjenstår før valgdagen, og vi skal stå på hele veien, sier hun.

– Hvordan ta det neste løftet som skal til?

– Selv om åtte år er lang tid rekker man ikke alt. I neste periode skal vi gjøre det enklere å satse stort i industrien, kutte utslipp, enklere å starte de små- og mellomstore bedriftene, innføre nye pakkeforløp i helsesektoren, skape flere jobber, inkludere flere i arbeidslivet og kutte helsekøene, for å nevne noe.