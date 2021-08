Amanda (21) gruet seg til fadderuken

Amanda Westerheim har en klar oppfordring til dem som velger å ikke drikke under fadderuken, og et ønske til dem som drikker.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Studenten Amanda Westerheim (21) hadde hørt at fadderuken var som russetiden om igjen, og dette skremte henne ettersom hun hadde tatt avstand fra alkohol i mange år.

Av ulike årsaker var alkohol noe Westerheim assosierte med frykt og vonde minner, fremfor fest og moro.

– Det var noe jeg helst ikke ønsket å være en del av, men allikevel var jeg klar over at det å delta under fadderuken, var viktig for å bli en del av sosiale miljøet på studiet, sier hun og legger til:

– Jeg var derfor redd for å falle utenfor det sosiale allerede første uka, dersom jeg ikke klarte å delta, sier hun.

Westerheim har tidligere skrevet om opplevelsene sine i en kronikk på TV 2.

Lei av å måtte forklare seg

De som drikker bør ta hensyn til at ikke alle gjør det, mener Westerheim. Hun er også lei av at man må ha en forklaring på hvorfor man ikke drikker.

– Hvis noen forteller deg at de ikke ønsker å drikke, spør heller om hvordan du kan tilrettelegge for en finest mulig kveld, fremfor å spørre om hvorfor, sier hun.

Det er også fint å ha noen andre leker enn kun drikkeleker.

– Det handler om de små tingene som å passe litt ekstra på at den personen ikke blir sittende alene og sørge for at fokuset kan bli lagt over på andre ting enn kun alkohol, sier hun.

– Faddere har et viktig ansvar

Organisasjonen Av-Og-til jobber med situasjoner der alkohol kan være en risiko eller ulempe for andre. Les deres fem råd for deg som vil holde alkoholforbruket under kontroll nederst i saken.

– Vi mener at faddere har et viktig ansvar for å skape et studentmiljø uten drikkepress. Det handler om alt fra å arrangere attraktive alkoholfrie arrangementer, til å legge til rette for at de som ikke drikker alkohol også kan være med uten å føle seg utenfor, sier generalsekretær Katrine Gaustad Pettersen.

Pettersen sier at det er lurt at noen faddere holder seg edru, slik at de kan være tilgjengelig og til å stole på for alle fadderbarn.

Hun nevner flere ting som kan føre til drikkepress:

– Spørsmål om hvorfor noen ikke drikker, granskende blikk og måten vi ofte gir alkoholen hovedrollen i rolle i sosiale settinger, kan være med på å skape drikkepress selv om vi ikke mener det. Spør personen om hva du kan gjøre for at han eller hun skal føle seg komfortabel, sier hun.

Det er ingen god idé å mase om hvorfor vedkommende ikke drikker, sier Pettersen.

Les Av-Og-Til sine råd til deg som drikker alkohol under fadderuken nederst i saken.

Fadderuken ble et vendepunkt

Selv om Westerheim gruet seg til drikkepresset under fadderuken, deltok hun på arrangementene. Det er hun glad for i dag.

– Fadderuken ble en positiv overraskelse for meg. Jeg kom raskt i kontakt med mennesker, gikk utenfor komfortsonen og fikk mange gode opplevelser både under arrangementer med og uten alkohol, sier hun.

Personlig ble fadderuken et viktig vendepunkt i livet, forteller hun.

– Det ble begynnelsen på et bedre forhold til alkohol. I dag koser jeg meg masse på fest, og har ikke lenger et like anstrengt forhold til alkohol, sier hun.

Westerheim oppfordrer de som ikke drikker til å delta i fadderukene selvom man kanskje syns det er ubehagelig.

– Fadderuken handler om veldig mye mer enn alkohol, selv om det kanskje er arrangementene hvor alkohol er involvert det blir snakkes mest om, sier hun.

Fem råd til fadderuken: