KrF i velgerkrise: Ropstad gjør abort til en av hovedsakene

FROGNERPARKEN (VG) KrF er i en dramatisk kamp mot sperregrensen. Nå håper KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at «kamp mot radikale endringer av abortloven» skal dra velgere.

– Det er et stort alvor over situasjonen. Forskjellen på å komme over eller under sperregrensen er som natt og dag. Kommer vi under, mister vi viktig innflytelse over norsk politikk, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Ved stortingsvalget i 2017 klarte KrF akkurat å havne over den magiske sperregrensen, som går ved 4 prosent.

Kommer et parti over sperregrensen, gir det rett på dyrebare utjevningsmandater.

Ved inngangen av årets valgkamp ser ting betydelig mørkere ut for Ropstad. I juli hadde partiet et snitt på kun 3,2 prosent på et snitt av målingene.

KrF-lederen erkjenner at partiet antageligvis aldri har ligget så dårlig an før et stortingsvalg.

– Det tror jeg stemmer. Samtidig er det fullt mulig å mobilisere og hente velgere tilbake igjen, sier Ropstad.

Gir ti løfter – drar frem abort

VG møter Ropstad i Frognerparken i Oslo. Her presenterer han partiets ti viktigste valgløfter, som han håper skal få velgerne tilbake.

I tillegg til typiske KrF-saker som familie- og eldrepolitikk og å få mer lek inn i skolen, drar Ropstad frem kamp mot en «radikal utvidelse av abortloven» som en av partiets hovedsaker.

– Hvorfor er abort en valgkampsak for KrF?

– Jeg skulle virkelig ønske at det ikke var det. Dessverre er det stor sannsynlighet for at et regjeringsskifte vil gjøre en radikal utvidelse av abortloven når fire av fem partier på venstresiden går inn for utvidelse. Selvsagt vil KrF være en tydelig motstemme til det.

– Er det en god valgkampsak for KrF?

– Flertallet i folket ønsker ikke en sånn radikal utvidelse. Det tar jeg til en stor inspirasjon og støtte inn i valgkampen, sier Ropstad.

Les alle KrFs ti valgløfter her Familien skal få bestemme selv. Skrote tredelt foreldrepermisjon og beholde kontantstøtten. Leken tilbake i skolen. Førsteklasse erstattes med en førskoleklasse. Styrke eldreomsorgen med flere ansatte og en egen pårørendestøtte på 7500 kroner. Menneskeverd i alle livets faser. Nei til radikal utvidelse av abortloven og nei til aktiv dødshjelp. Alle skal ha en jobb å gå til og inkluderes i små og store fellesskap. Nei til narkotika. Ja til solidarisk rus- og alkoholpolitikk. Det skal være mulig å bo og jobbe over hele landet. Fortsette kutt i klimagassutslipp. Menneskers tro og tvil skal ha en naturlig plass i samfunnet. Styrke innsatsen for verdens fattige og være en trygg havn for mennesker på flukt. Vis mer

Rødgrønne abortendringer

Både Rødt og SV vedtok på sine landsmøter i vår å gå inn for selvbestemt abort frem til uke 22 av svangerskapet. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne (MDG) vil ha selvbestemt abort frem til uke 18.

Med dagens abortlov har kvinnen selvbestemmelse frem til 12. uke. Etter det må en søknad om abort innvilges av en nemnd bestående av to leger.

– Var det litt drahjelp for å få KrF over sperregrensen at SV og andre partier gikk inn for å liberalisere abortloven?

– Jeg skulle virkelig ønske at de ikke gjorde det, fordi jeg er grunnleggende uenig i den saken. Men når de har gjort det, er det en påminnelse for mange om at vi trenger KrF: Enten det er for å kjempe mot aktiv dødshjelp eller mot en radikal utvidelse av abortloven.

– Er det litt krampetrekning av KrF å fokusere på abort i valgkampen, nå som dere ligger under sperregrensen?

– Jeg vil snu på det og si at det ville ha vært veldig spesielt om KrF ikke løftet stemmen i den saken.

Vil innskrenke abortloven

Ropstad sier at han selv ønsker et nytt abortlovverk som ivaretar «barnets rettsvern og menneskeverd» på den ene siden – og kvinnens trygghet og helse på den andre siden.

Et slikt lovverk må komme som en følge av et ønske fra stortingsflertallet og en grundig utredning, slår KrF-lederen fast.

– Men primærstandpunktet til KrF er å innskrenke abortloven?

– Ja, vi peker på en retning der vi løfter menneskeverdet for barnet. Men debatten i dag, og der det eventuelt vil skje en endring, er en radikal utvidelse. Det er derfor vi er en tydelig motstemme i den debatten.

Uklar om selvbestemmelse

– Er du for selvbestemt abort i utgangspunktet?

– Altså, vi har sagt at vi ønsker et nytt lovverk som styrker barnets rettsvern og menneskeverd. Men akkurat hvordan de dilemmaene skal løses og hvordan lovverket skal være, det har vi sagt at vi ønsker å utrede.

– Er du for selvbestemt abort eller ikke?

– Vi ønsker et nytt lovverk som løfter barnets menneskeverd ...

– Men skal det lovverket inneholde selvbestemt abort?

– Det er det den utredningen skal vise, sier Ropstad.

Pårørendestøtte og førskoleklasse

I tillegg til abort, sier Ropstad at det er familie- og eldrepolitikk som blir det viktigste sakene for partiet i valgkampen.

KrF-lederen sier at han i eventuelle nye regjeringsforhandlinger vil prioritere fortsatt kontantstøtte, redusert pris på SFO og barnehager, fritidskort for alle unge mellom seks og 18 år, samt utbygging av sykehjemsplasser.

– Pårørendestøtte blir også en veldig viktig sak, sier Ropstad om partiets krav om at pårørende som tar seg av eldre skal få utbetalt 7500 kroner i måneden.

Å erstatte førsteklasse i barneskolen med en «førskoleklasse», som skal inneholde mer lek enn i dagens system, er også et løfte.

Ropstad har tidligere uttalt til VG at KrF er garantist for fortsatt kontantstøtte.