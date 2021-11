ASSISTERENDE: Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Nakstad: − Tror ikke det blir aktuelt med ny lockdown

Smittetallene fortsetter å stige i Norge. Nasjonale tiltak kan bli aktuelt, om effekten av lokale tiltak ikke er god nok.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG onsdag.

Etter at Norge åpnet opp i slutten av september, er smitten nok en gang på vei oppover. Tirsdag ble det registrert 1626 nye smittetilfeller i Norge og 103 kommuner har stigende smittetrend.

Siden gjenåpningen har det ikke vært nasjonale tiltak, men helsemyndighetene har beholdt flere smittevernråd.

VG snakket tidligere onsdag med flere kommuner med høyt smittepress, men som ikke vurderer å innføre lokale tiltak.

Nakstad sier at det er viktig at alle kommuner som har høyt smittepress, nå vurderer situasjonen fortløpende.

– Om de lander på forsterkede råd, tiltak eller avventer situasjonen, vil nok variere. Det viktigste er at situasjonen følges nøye i kommuner med økende smittetrend og økende innleggelser i sykehus.

Slik har smitten økt i Norge:

Med økende smitte er frykten at vi igjen må inn i en periode med nasjonale tiltak – eller i verste fall en ny nedstenging.

Men det siste er ifølge den assisterende helsedirektøren lite trolig.

For nå er det først og fremst etterlevelse av de gjeldende rådene som er viktig, påpeker Nakstad.

– Hvis vi klarer det, vil nasjonale råd og tiltak kunne unngås. Noen ny lockdown tror jeg ikke blir aktuelt i et land med så høy vaksinedekning som i Norge, legger han til.

– Hvilke nasjonale råd og tiltak kan bli aktuelle om effekten av lokale råd og tiltak ikke er god nok?

– I utgangspunktet kan mange av de samme smittevernrådene som brukes kommunalt, også bli aktuelle nasjonalt hvis situasjonen skulle kreve det, sier han, og legger til:

– Vi har foreløpig ingen planer om å innføre nye nasjonale råd eller tiltak fra Helsedirektoratets side akkurat nå, fordi vi først ønsker å se effekten av de kommunale tiltakene.

– Hva skal til for at nasjonale tiltak innføres?

– Hvis effekten av lokale tiltak ikke er god nok, kan det bli aktuelt.

– Hvor går grensen, på antall innlagte og nye smittetilfeller, for at nasjonale tiltak utløses?

– Det er ingen eksakt grense. Det er en totalvurdering.

Slik er utvikling i antall innlagte med covid-19-sykdom i Norge:

Nakstad presiserer samtidig at det nasjonale rådet om å være hjemme når du er syk og at påbudet om å isolere seg om du blir coronasmittet, fremdeles gjelder i hele Norge.

Etter 18 måneder med nasjonale tiltak – mellom 12. mars 2020 da landet stengte ned og lørdag 25. september 2021 – festet folk i gatene for at tiden med sterke begrensninger på hva man kunne gjøre, var over.

– Hvordan anser dere tiltakstrøttheten i Norge nå? Og hvordan vil den slå ut på eventuelle nasjonale tiltak?

– Vi tror folk er motiverte fortsatt, selv om vi alle er leie av pandemien nå, sier Nakstad.