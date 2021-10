IKKE NOK: Frp-leder Sylvi Listhaug mener regjeringen ikke gjør nok for å hjelpe folk mot de økte utgiftene. Her fra Stortinget valgnatten.

Ber om «krisepakke» for å møte utgift-sjokket

Strøm, mat, boligutgifter og drivstoff blir dyrere: Frp-leder Sylvi Listhaug ber regjeringen vurdere en krisepakke i tilleggsbudsjettet som kommer om to uker.

Norske forbrukere har fått en kvadruppel regning i fanget denne høsten: Strømprisene er skyhøye, matprisene øker, drivstoff er blitt dyrere, og lånerentene er på vei opp.

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim er blant dem som er bekymret:

– Ja. Det er litt for mange som har litt for liten margin. Vi har litt for lite på sparekonto, sa Kvadsheim til VG tirsdag.

– Ikke nok

Forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) deler bekymringen.

– Hvordan vanlige familier blir rammet når prisene går opp, er noe regjeringen og jeg bekymrer oss for. For eksempel høye strømpriser, som vi opplever nå, rammer de som har lite hardest og preger familiers økonomi. Derfor vil vi blant annet hjelpe dem som har bostøtte. Vi er nå inne i arbeidet med tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet. Vi er opptatt av å hjelpe folk, sier Toppe til VG.

Men dette er ikke nok, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Økt bostøtte vil bare ha effekt for 66 000 husstander. Landet har vel 2,5 millioner husstander, så det vil ikke ha noe å si for de fleste, påpeker Frp-lederen.

Helst vil hun ha en krisepakke - slik Stortinget gjennom det siste halvannet året har vedtatt pakker for å hjelpe bedrifter og utsatte næringer gjennom coronapandemien.

– Nå mener FrP det er behov for å vurdere krisepakker for å sikre at vanlige folk og studenter greier å betale utgiftene sine med så ekstraordinære prishopp på mange forskjellige varer og rentehopp på toppen av dette, sier Listhaug.

– Vi vil utfordre finansminister Vedum og statsministeren til å komme med en krisepakke som kan hjelpe vanlige folk i en uvanlig tid, fortsetter hun.

Kutte avgifter

Listhaug mener det viktigste staten kan gjøre nå, er å dempe prisveksten for folk - særlig på varer som dekker grunnleggende behov, som strøm og mat.

Det må innebære avgiftskutt, sier hun.

– Det er bedre enn å komme i en situasjon der mange flere må be det offentlige om hjelp for å betale regningene sine. Det kommer også til å koste penger. Da er det bedre å legge til rette for at flere kan greie seg selv gjennom at staten reduserer sine inntekter noe på avgiftsområdet.

Frp vil avvikle elavgiften, og gi momsfritak på strøm. Et momsfritak vil redusere strømregningen med 25 prosent.

Partiet vil redusere bensin- og dieselavgiftene med 3 kroner literen ved å redusere veibruksavgiften

Økende matpriser bør møtes med lavere matmoms, mener Frp. Listhaug foreslår ikke en konkret sats, men ønsker at regjeringen skal utrede å senke momsen, som i dag er på 15 prosent på mat.

NYE KOSTER: Forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) sammen med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Være bevisst

Kjersti Toppe sier at matpriser blant annet handler om at de store kjedene har stor makt, og varsler at regjeringen vil komme med en stortingsmelding om markedsmakten i matbransjen. Hun oppfordrer også både låne- og strømkunder til å være bevisste på avtalene man inngår, og å bruke pristjenestene til Forbrukerrådet for å sikre at man har best mulige vilkår.