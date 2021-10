VENN: Johann Olav Koss ønsker å få svar om hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

Skøytelegenden Koss om Lørenskog-saken: − Vil vite hva som har skjedd med henne

I et intervju med NRK snakker Johann Olav Koss om savnet etter Anne-Elisabeth Hagen.

OL-vinneren Johann Olav Koss sier til kanalen at han egentlig har sagt nei til å snakke om Lørenskog-saken, men at han ønsker å bidra til fokus på forsvinningssaken.

– Husk at også jeg er veldig glad i «Lisbeth», og vil vite hva som har skjedd med henne, sier Koss til NRK.

Milliardær og ektemannen til den forsvunne Anne-Elisabeth Hagen, Tom Hagen, var en av skøytelegendens første sponsorer.

VINNER: Johann Olav Koss etter VM-tittelen i 1990.

– Tom og «Lisbeth» var de som støttet meg til å bli verdens beste skøyteløper, og det er det jeg har bygd livet mitt på. De har vært en del av vår familie. Vi har vært en del av dem. Spesielt på 1990- og 2000-tallet, sier Koss til kanalen.

På 80-tallet sponset Tom Hagen den da 16 år gamle Koss med 40.000 kroner, ifølge NRK.

– Det var starten på vårt vennskap. Tom ble veldig viktig for meg på min skøytearena, uten at mange vet det, for han ville ikke ha oppmerksomheten. Han var min første økonomiske sponsor, og han var det helt til jeg la opp i 1994, sier han til NRK.

I 1994 vant Koss intet mindre enn tre OL-gull under lekene på Lillehammer.

les også Tre år uten Hagen-løsning: Dette er de interne diskusjonene

Det er søndag tre år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Mannen hennes Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter all skyld.

Etter hundrevis av avhører, tusenvis av beslag og over 6000 timer video har det ikke dukket opp noen nye bakmenn i saken. Politiet har opprettholdt siktelsen mot Hagen, om at han står bak eller er involvert i sin kones forsvinning.

– Det er ikke noe tvil om at det er enormt krevende for ham å være siktet for en slik alvorlig handling, som han fast og bestemt sier han ikke har gjort, sier Hagens forsvarer, Svein Holden.