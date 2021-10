Ved hjelp av en kran senkes Ove Haugen (44) ned i den buldrende fossen. Straks skal han alene ned i det iskalde vannet. Redningsmannen vet at det kan stå om liv og død – og klokken tikker. Han kjenner at det bruser litt ekstra i blodet, og at kroppen er godt skjerpet – forberedt på sterke inntrykk.

Brutal kamp mot klokken

Brutal kamp mot klokken

De har trosset nådeløse naturkrefter for å finne mennesker i live. Nå forteller redningsmannskapet om den intense leteaksjonen i Tokagjelet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sent søndag kveld går alarmen hos Ove Haugen (44). Tre personer er meldt savnet etter at båten deres ble tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger.

Politiet og brannvesenet trenger hjelp til å søke i ekstreme natur- og værforhold. Vannstanden i Tokagjelet er rekordhøy og strømmen sterk.

Sammen med resten av elveredningsgruppen i Eid pakker Haugen utstyret og setter kursen mot Norheimsund.

– Det første vi gjør når vi får et oppdrag, er å innhente fakta om hva som har skjedd. Vi må lese av elven og beregne hvor farlig det er, forteller Haugen.

– Vi skal ikke risikere å miste noen i et sånt oppdrag.

Jobben i Røde Kors elveredningsgruppe er frivillig, men 44-åringen er allerede vant med å redde liv på jobb. Til vanlig er han ambulansearbeider i Førde.

– Alle i elveredningsgruppen har forskjellig kompetanse. Vi er alt fra låsesmed til fabrikkarbeidere til møbelsnekkere, studenter og brannfolk.

Han forteller at de fleste i gruppen har den høyeste internasjonale sertifiseringen i elveredningsarbeid. Til sammen er de 15 personer som har holdt på siden 2009.

– Det er ekstreme ting vi driver med. Det er vanvittig viktig med rett kompetanse til rett tid, understreker Ove Haugen.

– I norsk natur er marginene hårfine. Det får vi bevist gang på gang.

Under oppdraget i Tokagjelselva har elveredningsgruppen jobbet tett sammen med en annen nøkkelgruppe av frivillige med spesialkompetanse:

En såkalt alpin redningsgruppe har også bistått nødetatene i den intense leteaksjonen etter Ruth Wathne (68), Nils Johan Bårdsen (72) og Kjell Arne Pedersen (64).

– Det er et stort apparat som er i sving, og vi er bare en liten brikke av det, sier Haugen.

På grunn av det svært bratte terrenget har det vært behov for kompetanse på tau og rappell.

Med mange løse fjellpassasjer er arbeidet alt annet enn risikofritt, forteller fagleder for den alpine redningsgruppen, Stein Falsen Møller.

Han har tilbrakt de siste dagene langs Tokagjelselven sammen med laget sitt.

– Det er glatt, og det er skarpe kanter for tauene våre. Det er et veldig sammensatt risikobilde, sier Møller.

– Vi er redde for å rive stein ut over oss, som vi kan få i hodet. Derfor må vi jobbe ovenfra og ned med å rense fjellet og fjerne alt som er løst. Hvis vi ikke klarer det, må vi unngå området, forklarer han.

I Kvam har den alpine redningsgruppen flere ganger måtte bruke kran for å unngå å gå på det løse fjellet. Slik har de nådd elven uten å utsette seg for risiko.

Etter tre dager med søk i selve elven i Tokagjelet, har redningsmannskapene fredag ettermiddag ikke funnet annet enn en båt, noen årer, klær og andre gjenstander som knyttes til dramaet søndag kveld.

Leteforholdene er flere ganger blitt beskrevet som «ekstremt krevende».

På grunn av høy vannføringen i elven torsdag ble letingen i Tokagjelet satt på pause. Heller ikke fredag vil det være leteaksjoner her på grunn av været.

De tre savnede har status som antatt omkommet, selv om de ennå ikke er funnet.

– Det har vært krevende. Det berører oss som alle andre, sier fagleder Møller.

Han får støtte av Ove Haugen i elveredningsgruppen. Han forteller at det er helt avgjørende for gruppen med gode rutiner for «debrif» i etterkant.

– I mange tilfeller kan det være sterke inntrykk. Det er vanvittig at tre mennesker kan forsvinne på en sånn brutal måte, sier han.

– Men vi vet hva vi går til, og hva vi har begitt oss ut på.

Til tross for omstendighetene kaller fagleder Stein Falsen Møller det for et givende arbeid.

Han sier det er begrenset hvor ofte det er behov for spesialkompetansen han og gruppen sitter på. Det gir dem drivkraften til å bidra når det er behov.

– Vi har ferdigheter med tau som ellers er fullstendig unyttig – med unntak av i situasjoner som dette.

Men det trengs ikke tau, kran og termodrakt for hjelpe til å lete. Av og til holder det med to øyne og en skistav.

Etter å ha fulgt redningssøket fra stuevinduet sitt i to dager fikk Tore Toft onsdag lov av politiet til å bli med å lete i vannet. Han trakk på seg et par gamle vadere, redningsvest og gikk i timesvis sivmudderet i med skistaven sin.

– Hvis det var noen av mine som var borte, ville jeg satt pris på alle som lette, sier han.

Toft har turnusfri fra jobben på Nordsjøen og tilbringer dagene hjemme på gården ved Movatn. Et idyllisk sted hvor unger bader om sommeren, og som han selv liker å padle på.

– Dette kunne skjedd hvem som helst, det er slik hyttefolket har gjort det alltid, Men på søndag var det dårlig vær og sterk strøm, sier Tore Toft.

– Det er bare trist. Det er bare tragisk. Det er ikke noe mer å si.