ÅPNET: Turister rusler på stranden i Phuket, etter at Thailand åpnet for fullvaksinerte 1. november.

Lege anbefaler «boosterdose» til eldre før utenlandsturen

Anne Spurkland beroliger dem som vil ut og reise, men er bekymret over stigende smittekurver: – Vi må stole på at vaksinen beskytter, sier spesialisten i immunologi.

Publisert: Nå nettopp

Hun understreker at fullvaksinerte har god beskyttelse i forhold til alvorlig sykdom, men minner om at vaksinerte ikke er fullstendig immune.

– Det kan være ubehagelig nok å bli syk i utlandet, slik at du trenger helsehjelp, sier lege og professor Anne Spurkland til VG.

I dag er samfunnet åpnet og rådene om ikke å reise, trukket tilbake. Nesten 70 prosent av befolkningen er fullvaksinert, men smittetallene stiger.

– Eksponert for viruset kan du like gjerne bli i Norge som på reise. Mange land har vel så god kontroll på smittesituasjonen som oss, sier Spurkland.

– Få «boosterdosen»

Hun har et råd til de eldste:

– Er du over 65 år, ble du sannsynligvis fullvaksinert tidlig på året. Da beskytter ikke vaksinen like godt lenger. Pass på å få «boosterdosen» før du reiser til utlandet.

Spurkland er 61 år gammel, og takket nylig ja til en invitasjon til Syden i vinter, etter først å ha sjekket at avreise er innenfor seks måneder siden hun ble fullvaksinert.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland.

Utenriksdepartementet opphevet 1. oktober det globale reiserådet om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til land utenfor Europa.

Men UD understreket samtidig at dersom situasjonen endrer seg, kan det bli aktuelt å fraråde reiser til land der pandemien skaper store utfordringer.

Verdens Helseorganisasjons Europa-sjef Hans Kluge sa torsdag at han er dypt bekymret for smittesituasjonen i Europa, melder nyhetsbyrået Reuters.

FHI fraråder ikke reiser

Folkehelseinstituttet (FHI) vil i dag ikke fraråde reiser til fjerne himmelstrøk i vinter.

– Men folk bør være fullvaksinert og må sette seg inn i regler og krav for å komme inn og ut av landet de reiser til, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm.

– Har eldre eller barnefamilier grunn til å være bekymret for reiseplanene i vinter?

– Ikke annet enn at de bør sette seg inn i lokale smitteforhold. Hvis de reiser til et sted med mye smitte, er det høyere risiko for å bli smittet.

VGs coronaspesial forteller om smitteutviklingen verden over.

KØER: Det var onsdag lange køer utenfor Malteserordenens vaksinasjonssenter i Berlin i Tyskland.

– Føler seg trygge

Turoperatørene merket langt større pågang etter at UD opphevet det globale reiserådet.

– Uten reiserådene føler folk seg trygge på at det er greit å reise og bestille neste ferie, sier sjef for Ving Norge Marie-Anne Zachrisson.

Den siste uken har imidlertid salget hos Ving vært noe lavere enn ukene før.

– Det skyldes nok en kombinasjon av at vi har solgt ut november og at smitten øker. Det er klar sammenheng mellom hva mediene skriver om smitteutviklingen og pågangen hos oss.

Ving-sjefen sier at Kanariøyene helt klart er førstevalget for deres gjester i vinter.

forrige

fullskjerm neste SPENT: Levi Forst (7) fikk onsdag Pfizer-vaksinen i Skippack i delstaten Pennsylvania. 1 av 2 Foto: HANNAH BEIER / REUTERS

Kanariøyene er grønt

– Og der er smitteutviklingen god. Kanariøyene er grønt på EUs smittekart, mens store deler av Norge er rødt, påpeker Zachrisson.

På EUs nettsted «Reopen Europe» – gjenåpne Europa – ligger oppdatert informasjon om smitte, tiltak og restriksjoner i hele Europa.

Ving-sjefen sier at det også er interesse for mer eksotiske reisemål.

– Men mange kvier seg, fordi innreisekravene er mer kompliserte utenfor EU, sier Zachrisson.

VENTER: Bali venter 20.000 besøkende i november, etter at Indonesia gjenåpnet ferieøya for internasjonalt reisende fra 19 land. Men foreløpig er strandstolene på Kuta Beach tomme.

Turoperatøren TUI opplever derimot ikke at stigende smittetall demper reiselysten.

– Vi er kommet til en sesong der mange godt voksne reiser, spesielt til Kanariøyene. De er fullvaksinerte, skal til steder de kjenner og vet hva det vil si å reise, sier Nora Aspengren.

Hun er kommunikasjonssjef i TUI Norge og sier at mange av dem hun sikter til, allerede har reist flere ganger under pandemien.

– De er godt forberedt og fullvaksinert. De vet at det er litt mer omstendelig å reise, at det finnes smitteverntiltak og at verden er litt annerledes akkurat nå, sier Aspengren.

– Flere og flere vil ut og reise

Hos Reiseklinikken i Oslo, som tilbyr vaksiner og tropemedisin, merker de pågang fra reiselystne som vil til Tanzania, Kenya, Sri Lanka, Mexico, Maldivene og andre eksotiske mål for safari, sol og varme.

– Flere og flere vil ut og reise, men vi er ikke i nærheten av pågangen før pandemien. Nå har jeg bare en timeliste, normalt ville jeg hatt opptil fire fulle lister, sier leder for klinikken, lege og infeksjonsmedisiner Gunnar Hasle til VG.