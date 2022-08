TIDSKLEMMA: Mange kvinner kjenner på hvor tøft det er å kombinere tunge verv og familie. En av dem er leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Flere kvinner kjenner seg igjen i MDG-lederen: − Må kunne ha et liv

Une Bastholm trakk seg fordi hun ble for «strekt» mellom ledervervet og familie. Der er hun ikke alene om å føle. Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen kalle Bastholms valg modig.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble det kjent at MDG-leder Une Bastholm trekker seg som partileder. Tiden strakk ikke til og det ble for krevende å være partileder, stortingsrepresentant og mor til to barn i barnehagealder.

– Jeg kjenner at jeg har vært for «strekt» over tid, sa Bastholm.

Det er en følelse hun ikke er alene om. Like etter Bastholms avgjørelse ble kjent, fikk hun støtte fra flere politiker-kollegaer som har kjent på den samme tidsklemma.

– Jeg vet selv hvor det tøft det er å være politiker med små barn, og har derfor stor forståelse for hun velger å prioritere familien, sa Frp-leder Sylvi Listhaug.

Det samme sa Venstre-leder Guri Melby. Også Høyre-leder Erna Solberg viste forståelse for hvor krevende det er å være partileder, mor og stortingsrepresentant.

STOR FORSTÅELSE: Une Bastholm fortalte onsdag at hun trekker seg som partileder.

– Et problem

SVs profilerte stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener de politiske partiene selv må ta ansvar for å tilrettelegge slik at folk kan drive med politikk uavhengig av livssituasjon.

– Enhver arbeidsplass og ethvert parti må ta ansvar for å tilrettelegge, sier Kaski.

– Det handler for eksempel om hvor beslutninger tas. Er det når man drikker øl etter møter, eller er det under møtet? legger hun til.

Kaski mener det er et problem at politikere uten barn, eller med barn som har flyttet hjemmefra, stiller med en fordel.

– Det er et problem. Det tror jeg alle som har barn kjenner på og vet, sier hun.

FAMILIE OG POLITIKK: Kari Elisabeth Kaski venter tvillinger i september, og har ett barn fra før. Samtidig er hun stortingspolitiker for SV.

Blir mot med fordommer

For øyeblikket er SVs partileder, Audun Lysbakken, i pappapermisjon. Kaski mener dette bidrar til å skape holdninger om at politikk og familie kan kombineres.

Et av problemene SV-politikeren peker på, er de ulike forventningene til hva menn og kvinner skal bidra med på hjemmebane.

– Menn kan bli applaudert for å være hjemme, mens man som kvinne kan møte holdninger om at man burde være mer hjemme, eller om du kan påta deg verv, sier Kaski.

– Har du opplevd det?

– Ja, det har jeg. Det tror jeg de fleste kvinner med barn har.

PERMISJON: SV-leder Audun Lysbakken er for tiden i pappapermisjon. Det skaper en holdning om at det er rom for familie i topp-politikken, mener Kaski.

Utfordringen gjelder både i topp-politikken, lokalpolitikken og i arbeidslivet generelt, mener Kaski.

– Også er det et selvstendig poeng i politikken at ulike grupper er representert, og man har et særlig ansvar for å tilrettelegge, sier hun.

– Særdeles krevende

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener Bastholms valg er modig og etterspør en større debatt om hvordan verv kan tilpasses, og hvilke forventninger som stilles til kvinner.

– Det er særdeles krevende og jeg har kjent det på kroppen selv, sier Larsen som selv har fire barn og en doktorgrad, i tillegg til ledervervet.

– Det har vært skoleavslutning med datteren min på ungdomsskolen i bunad laget av moren min, og jeg har ikke anledning til å være der, forteller Larsen.

I Dagsnytt 18 på onsdag ble Une Bastholm spurt hva som må gjøres for at flere småbarnsmødre- og fedre skal klare å ha toppverv i politikken.

– Jeg vet ikke om jeg er en god case for det, for jeg har jo vært partileder og småbarnsmor over flere år. Og jeg synes det har gått ganske bra lenge. Men det er bare jeg som kan ha tid med ungene mine, sa Bastholm.

– Jeg tror vi er der i Norge nå, hvor det er mulig å være småbarnsforelder og partileder, la hun til.

Nestleder Arild Hermstad tar over som midlertidig leder i MDG etter at Bastholm trakk seg.

– Må kunne ha et liv

Lill Sverresdatter Larsen har opplevd at valget om å prioritere utdanning og toppverv, har blitt møtt med fordømmelse – både av menn og kvinner.

– Av og til har folk sagt til meg at jeg er kynisk, eller ikke like opptatt av barna mine, men jeg har tatt noen valg og det står jeg for, sier hun og legger til:

– Jeg har ikke vært hjemme med alle mine barn når de har vært syke. Jeg har ikke alltid vært der.

Det gir samvittighetskvaler, sier Larsen. Hun trekker også frem positive sider, som å være et forbilde for egne barn og vise at det er mulig å gå utradisjonelle veier. I tillegg til mer familieansvar for far.

PRIORITERINGER: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er åpen om hvordan jobb og verv har gått utover tid med familien.

Selv er Larsen tydelig: hun mener det må være mulig å ha et tungt politisk verv, i tillegg til barn. Og at viktige perspektiver forsvinner dersom det ikke kan kombineres.

– Både kvinner og menn skal kunne ha et liv ved siden av de politiske vervene, sier Larsen.

– Hvordan har du selv fått tidsklemma til å gå opp?

– Det har vært gjennom samarbeid med resten av familien og mannen min, og mulig fleksibilitet på arbeidsplasser, som ved UiT, sier Larsen og viser til Universitetet i Tromsø.