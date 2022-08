GRØNT LYS: Regjeringen har sagt at det kommer en strømstøtte til bedriftene, men den er ikke klar enda.

Vestre om regjeringens strøm-hodepine: Kan gjøre vondt verre

Regjeringen er i sluttspurten med å lage strømstøtte for bedriftene. Men næringsministeren advarer: For mye støtte kan gjøre vondt verre, sier Jan Christian Vestre (Ap).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er vanskelig å se for seg en helt perfekt løsning som ikke har en eller annen effekt vi ikke er helt happy med. Vi har hatt flere skisser på bordet, nå begynner det heldigvis å bli færre av dem, sier Vestre til VG.

Tirsdag var han i møte med LO og NHO på statsministerens kontor. Målet er å legge fram et resultat fra arbeidet i løpet av september.

Da må han redegjøre for Stortinget, som har kalt inn til ekstraordinært strømmøte den 19. samme måned.

Men samtidig som bedrifter sliter med mangedoblede strømregninger, har regjeringen flere ganger understreket at det går godt i store deler av norsk næringsliv. Det viser også tallene: Det siste halvåret har det blitt 195.000 nye jobber i Norge. Ikke siden før finanskrisen har det vært like få helt arbeidsledige.

Vestre sier tilbakemeldingen fra bankene, som han kaller førstelinjen, er at de heller ikke ser noen unormal aktivitet i hvor mye bedriftene har på konto, eller om de klarer å holde betalingsfrister.

– Da må en ansvarlig regjering balansere det bildet opp mot med det noen av bedriftene forteller oss, sier næringsministeren.

MØTTES: Næringsministeren på vei ut av et møte med partene i arbeidslivet tirsdag.

– Alvorlig bekymret

Flere ledende økonomer har advart mot å gi bedrifter strømstøtte. Både fordi faren kan øke for enda et rentehopp, og fordi skattebetalernes penger kan ende opp i lomma på bedriftseiere.

Vestre sier risikoen ved å pøse inn for mye penger i en strømstøtteordning til bedriftene nå, er å gjøre vondt verre:

– Vi er alvorlig bekymret for en raskere oppheting av økonomien som kan bidra til at renten stiger. Økt inflasjon og sterkere kronekurs kan forverre eksportbedriftenes lønnsomhet over natta. Norsk valuta blir dyrere for utenlandske kunder - og det kan være verre enn strømprisene. Vi kan også risikere å gjøre tiltak som forverrer kraftsituasjonen, fordi denne krisen er også et uttrykk for at det det ikke er ubegrenset med kraft tilgjengelig.

Klassekampen skriver torsdag at regjeringens budsjettpartner SV ikke ønsker en generell strømstøtte for å hjelpe bedriftene, men at partiet kan være med på en låneordning.

TØFFE TIDER: Både Vestre og statsminister Støre har advart om at det må strammes inn fremover.

Vestre sier bedriftene også må ha incentiver til å spare, og at flere strømsparingstiltak for bedrifter er blant det regjeringen nå ser på.

Alle pengene må også komme fra et sted, sier Vestre. Han viser til statsbudsjettet som skal legges fram i oktober.

– Vi har vært tydelige på at det blir et stramt opplegg, og nå har det blitt flere rentehevinger. Det merker familier og eksportbedriftene våre. Den tiden vi hadde under pandemien da det var fritt fram å bruke offentlige midler, den er over for denne gang.

BESØK: Næringsministeren besøkte Rec Solar i Kristiansand forrige uke.

– På ville veier

Forrige uke meldte VG og flere andre medier at det store solcelleselskapet Rec Solar stanser driften på grunn av høye strømregninger. Ikke lenge etter kom det fram at de takket nei til en gunstig fastprisavtale på strøm så sent som i vår.

– Deres begrunnelse var vilkårene med bindingstid og varighet. Andre bedrifter valgte å sikre seg da det var lav spottpris og er happy med det i dag, mens de som da valgte å ligge med lav spottpris kanskje angrer på det i dag. Dette er en del av å drive butikk, sier Vestre.

– Hvis staten griper for mye inn i dette, og skaper et inntrykk av at om en gjør vurderinger en angrer på senere så skal staten inn og rette opp - så er vi på ville veier.

Verre enn de trodde

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa tirsdag til VG at de ikke klarer å lage så omfattende strømstøtteordninger at ikke noen vil gå konkurs.

– Bør dere kunne være mer kyniske og si at noen bedrifter må gå konkurs også?

– I en velfungerende blandingsøkonomi kommer det til bedrifter, og noen klarer det ikke. Da frigjøres kapital og arbeidskraft til andre virksomheter. I fjor hadde vi rekordmange nye bedrifter, og det er bra. Men det er ikke hyggelig når folk er redde for at det de har bygget opp kan forsvinne mellom fingrene, sier Vestre.

HVEM SKAL IKKE FÅ: NHO-sjef Ole Erik Almlid erkjenner også strømstøtte-grenseoppgangen de står foran, er en stor utfordring

Vestre understreker at prisøkningen på strøm har blitt enda mer ekstrem enn regjeringen trodde, og at situasjonen også kan bli mer langvarig.

– Det tærer på de som sliter mest. Dette er krevende problemstillinger, men det er ikke umulig.

Samtidig sier han at regjeringen ikke ser noen utslag i form av noen særlig økning i konkurser i dag.

– Hadde situasjonen vært helt annerledes med en økning av konkurser ville vi også handlet annerledes. Vi skylder å se på bildet i norsk økonomi, selv om det er upopulært av og til.

Se VGTVs video om hvordan du kan spare strøm:

Kan ikke bli for lett

E24 har tidligere avslørt at støtteordningen til næringslivet under pandemien var så raus at halvpartene av bedriftene kunne betalt tilbake pengene uten å gå i minus.

Vestre sier at han er bekymret for om balansepunktet mellom hva som er bedriftenes ansvar, og hva som er skattebetalernes ansvar, har flyttet seg gjennom pandemien.

– Det er ikke meningen at staten skal redde alle bedrifter som får endrede forutsetninger?

– Nei, og det er også et poeng: Hvis det er for lett å be om hjelp fra fellesskapet når noe er vanskelig, sånn at skattebetalerne blir en slags forsikringskasse, vil det utvilsomt føre til svekket produktivitet fordi bedriftene blir mindre flinke til å tjene penger og omstille seg. Det opplever jeg også at LO og NHO forstår og er bekymret for.