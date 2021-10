TRØBBEL IGJEN: En rekke brukere melder fredag kveld om problemer med appene som eies av Facebook.

Facebook bekrefter: Trøbbel nok en gang

Få dager etter at Facebooks plattformer hadde store problemer, skjer det igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nettstedet Downdetector melder fredag kveld om en rekke feilmeldinger for Facebook, Whatsapp, Messenger og Instagram.

Det skjer samme uke som Facebook og Instagram var nede i flere timer.

– Vi er klar over at noen opplever problemer med å komme inn på våre apper og produkter. Vi jobber med å få ting tilbake til normalen så fort som mulig og vi ber om unnskyldning for alle ulemper, skriver Facebook i en uttalelse på Twitter klokken 21.22 norsk tid.

Det er foreløpig uklart hva problemene skyldes denne gangen.

Mandag måtte millioner av brukere verden over finne andre ting å gjøre, da app-gigantene var nede i over seks timer.

Nedetiden påvirket ikke bare brukerne av appene, men også selskapets egne ansatte.

Da forklarte selskapet at problemene skyldtes endringer i konfigurasjonen på stamnett-ruterne som koordinerer nettverkstrafikk mellom datasentre.

Ingenting tyder ifølge Facebook på at brukerdata har blitt lekket som et resultat av nedetiden mandag.

Oppdateres.