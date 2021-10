MYE Å GJØRE: Sør-Øst politidistrikt meldte om at natten var hektisk.

Politiet om natten: Tilbake til «normalen»

Klager på hjemmefester er byttet ut med ordensforstyrrelser i det offentlige rom. Bortvisning, slåssing, arrestasjon og biting av en politimann er noen av hendelsene natt til lørdag.

– Vi har mye å gjøre, sier Anne Mayer, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt til VG litt etter klokken to natt til lørdag.

– Det går i ordensproblemer og folk som har drukket så mye at de ikke klarer å oppføre seg, legger hun til.

Hun viser også til at det har vært enkelte voldshendelser i løpet av natten. En av hendelse skal ha skjedd like etter midnatt hvor to personer skal ha barket sammen i en kø i Langesund sentrum.

I Sandefjord skal også fem til seks personer ha slåss.

«Normalen»

Etter «frislippet» lørdag i forrige uke rykket politiet i Oslo ut til 190 oppdrag på det som ble omtalt som den nye frigjøringsdagen. Natt til lørdag har det vært roligere tilstander, opplyser Line Skott i Oslo politidistrikt til VG.

– Det har gått bra. Det har vært jevnt og trutt med oppdrag, men ellers har det vært veldig overkommelig, sier hun rett før klokken fire natt til lørdag.

– Vi ser at flere av ordensforstyrrelsene i natt har vært relatert til utelivet og personer som er i det offentlige rom. Det har vært få meldinger om hjemmefester.

Rett før klokken halv tre natt til lørdag forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen at de er tilbake til «normalen».

– Folk er på byen og det er lite hjemmefester. Så det er mest ordensforstyrrelser det går i, sier han.

Bet og slo

I Trondheim – hvor det ble tatt grep for å hindre reprise av forrige helg – har det vært enkelthendelser.

En mann i 30 årene ble pågrepet og satt i arresten etter at han slo en polititjenestemann i ansiktet. Mannen skal også ha bitt samme politimann.

– Vi fikk melding klokken kvart på 12 om at en mann hadde tatt seg inn på en veranda, og når politiet kom slo han seg vrang. Han slo en tjenestemann og bet ham, sier operasjonsleder Stian Aalberg i Trøndelag politidistrikt.

I sentrum av byen ble også en mann på 27 år innbrakt fra et utested etter at han skal ha slått og tatt kvelertak på folk på utestedet.

I Ålesund måtte politiet avslutte en fest med 40–50 ungdommer tidligere fredag kveld.

– Naustfest med flere berusede mindreårige avsluttet. Da politiet ankom stedet løp de for alle vinder, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter.