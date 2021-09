DUGGFRISK: SPDs Olav Scholz kan ligge an til å bli ny tysk forbundskansler. Her nyter han en kald øl idet han forlater SPDs valgvake. Kollega Jonas Gahr Støre har allerede gratulert Scholz og SPD med et godt valg.

Støre til sin tyske kollega: − Gratulerer

Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerer den tyske sosialdemokraten Olaf Scholz (SPD) med et sterkt resultat i det tyske valget: – Vi har hentet inspirasjon fra hverandre, sier Norges kommende statsminister til VG.

Av Kristoffer Solberg

– Herzliche Glückwünsche Aus Norwegen, lieber Olaf Scholz, skriver Jonas Gahr Støre på Twitter søndag kveld. Oversatt til norsk blir Twitter-meldingen til Ap-lederen og etter alle solemerker Norges påtroppende statsminister: «Hjerteligste gratulasjoner fra Norge, kjære Olav Scholz».

Ifølge de tre tyske valgdagsprognosene er det nemlig sosialdemokraten Olaf Scholz fra SPD som ligger best an til å ta over stafettpinnen som tysk kansler etter Angela Merkel (CDU). Ifølge NTB viser to valgdagsmålinger SPD som største parti med 26 prosent i Tyskland, én viser dødt løp på 25 hver mellom SPD og det kristendemokratiske partiet CDU.

FORNØYD KOLLEGA: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener de tyske sosialdemokratene (SPD) har gjort «Et gnistrende godt valg».

Valgprognosene og mandatfordeling i Tyskland SPD: 26 prosent – 210 mandater

CDU/CSU: 24,5 prosent – 198 mandater

Die Grünen: 13,9 prosent - 112 mandater

FDP: 11,7 - 95 mandater

AfD: 10,5 - 85 mandater

Die Linke: 5 - 40 mandater

Andre: 8,4 - 0 mandater Kilde: NTB / ZDF Vis mer

– Et gnistrende godt valg

Søndag kveld har Scholz selv sagt at han mener han har mandat til å danne ny regjering i Tyskland, basert på prognosene. Ingenting er imidlertid sikkert – også CDUs Armin Laschet har sagt at partiet ønsker å gjøre alt de kan for å lede en tysk regjering.

På spørsmål fra VG om han har vært litt tidlig ute med å spå det tyske valgresultatet kvitterer Jonas Gahr Støre:

– Nei. Mitt budskap har vært at han har gjort et gnistrende godt valg uansett. Jeg er fullt klar over at her skal det telles stemmer, og at det kan vippe litt, sier Støre og presiserer at det er det gode valgresultatet og innspurten han gratulerer:

– Sosialdemokratene (SPD) lå på 15 prosent og er nå på 25–26 prosent. Vi lå på 17 prosent og endte på 26,8 prosent. Det viser at når vi treffer riktig med valgkamp så blir vi en formidabel kraft.

Hentet inspirasjon

– Jeg har hatt kontakt med Olaf Scholz jevnlig de siste dagene etter vårt valg, og har sendt ham en hilsen fordi han har kommet fra én posisjon, og endt opp som med det som med all sannsynlighet blir det største og ledende partiet, sier Støre.

– Hva har dere snakket om?

– Vi hadde en utveksling om at det var fellestrekk mellom hans valgkamp og min. Vi har hentet inspirasjon fra hverandre. Det vil være veldig spennende om SPD ble det ledende partiet i Tyskland igjen.

Arbeiderparti-lederen trekker frem flere sterke resultater for europeiske sosialdemokratiske partier som en positiv utvikling.

– Jeg har sett at de sosialdemokratiske partiene har hatt utfordringer i forhold til et mer fragmentert samfunn, sier Støre om de historisk sett sterke sosialdemokratiske partiene i europeisk etterkrigstid.

– Vi har merket slitasje i forhold til politisk ansvar, sier han.

Støre kjenner igjen grepene Arbeiderpartiet tok ved årets valgkamp i andre sosialdemokratiske partier.

– I Tyskland, Danmark, Norge og i land som Portugal og Spania har sosialdemokratene kommet tilbake med et mer oppdatert fundament som vanlige folks interesseparti, sier han og lister opp suksessfaktorer:

– Vi er tydelige talsparti for at folk skal ha trygghet på jobb, få økonomien til å gå opp og har en klar klimapolitikk samtidig som man har trygghet i velferd og jobb. Det tror jeg er viktig.

Har hatt kontakt om sonderinger i helgen

Støre trekker frem Tyskland som en av Norges viktigste samarbeidspartnere på den europeiske arenaen.

– Det blir spennende hvis en tysk og norsk regjeringsleder tiltrer på samme tid, det ser jeg veldig frem til. Tyskland er den viktigste europeiske samarbeidspartneren til Norge både økonomisk, og forhold til klima, teknologi samt europeisk utvikling.

Tross gratulasjoner og fremtidsoptimisme er det ikke sikkert hvordan den tyske regjeringskonstellasjonen blir. Det er heller ikke den norske. Fredag tok Støre, SVs Audun Lysbakken og Sps Trygve Slagsvold Vedum midlertidig helgefri i regjeringssonderingene mellom de tre partiene. Støre bekrefter at de skal møtes igjen mandag.

– Vi har hatt kontakt gjennom helgen via telefon. Vi møtes i morgen formiddag og jobber videre, sier Støre om de kommende sonderingene.