DØDE I NORGE: Antallet coronarelaterte dødsfall i Norge nærmer seg en ny topp.

Rekordmange registrerte coronadødsfall: Derfor gjør grafen et hopp

Etterslep og underdødelighet i fjor kan være blant årsakene til at antallet registrerte coronarelaterte dødsfall onsdag var rekordhøyt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Ifølge VGs coronaoversikt ble det onsdag registrert flere dødsfall på ett døgn enn noensinne tidligere i pandemien. Da ble 43 personer innrapportert som døde med covid-19 i landet. Også snittet for siste syv dager er oppe på et nivå sammenlignbart med april 2020 og januar 2021.

Antallet dødsfall har økt siste fire uker, og tallet denne uken er det høyeste registrert i 2021, opplyste Folkehelseinstiuttet (FHI) i ukerapporten onsdag.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI beskriver tallene som at de gjør et lite hopp etter å ha ligget stabilt lenge.

– Dette er tall vi må analysere nærmere, og se hva det egentlig betyr. Vi gjør kopling mot dødsårsaksregisteret en gang i uka, slik at det oftest er en topp i registrerte tilfeller i oversiktene våre midt i uka, forklarer hun til VG.

Altså kan det bety at de 43 dødsfallene ikke alle skjedde samme dag, men at det skyldes et «etterslep» av tilfeller som ikke har vært registrert før nå. Det kan innebære at den toppen man ser på grafen i dag, etter hvert vil fordele seg mer utover andre datoer.

– Vi ser at det er en økning i antall registrerte covid-19 dødsfall de siste to ukene. Den største økningen er i dødsfall på sykehjem. Vi ser hvert år økt dødelighet på grunn av luftveisinfeksjoner i høst og vinterhalvåret, og dette sammenfaller med at det er en økning i luftveisinfeksjoner høst og vinter.

VIL SNU SMITTETRENDEN: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Underdødelighet i fjor kan gi økte dødsfall i år

VG har tidligere omtalt hvordan underdødelighet blant eldre i fjor, har ført til færre ledige plasser på sykehjem. Dette fører til at sykehusene ikke får skrevet ut ferdigbehandlede eldre pasienter som trenger rehabilitering før de kan komme hjem, noe som er blant faktorene som gjør at sykehusene nå roper varsku om kapasiteten.

Den samme underdødeligheten fra i fjor kan også bidra til at coronadødsfallene nå øker. I høy alder dør de aller fleste av en eller annen infeksjon.

– Vi hadde veldig få dødsfall blant de gamle i vintersesongen i fjor. Når du får en coronainfeksjon i høy alder, er det kanskje nok, slik som det kan være med influensa eller andre luftveisinfeksjoner, sier fagdirektør Frode Forland ved FHI.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i FHI.

Folkehelseinstituttet registrerte 600 færre dødsfall på diagnoser knyttet til sykdom i luftveiene i fjor. De eldste dør ofte av en virusinfeksjon som utvikler seg til bronkitt, og deretter til lungebetennelse.

– Det er ikke mer usannsynlig at de eldre dette året vil dø av corona enn av andre luftveisinfeksjoner. De svake gamle har gjerne tidligere også dødd av andre luftveisinfeksjoner. Med tiltakene vi hadde i samfunnet, gikk sykdommer i luftveiene veldig ned på dødsårsaksregisteret, forklarer Forland.

Tredjedose til unnsetning

Samlet er det registrert 550 dødsfall fra uke 53 i 2020 frem til uke 45 i 2021. 128 av dødsfallene er hos fullvaksinerte, 18 hos delvaksinerte og 404 dødsfall har vært hos uvaksinerte i denne perioden.

Årsaken til at det er flere fullvaksinerte som har dødd enn delvaksinerte, er blant annet at de to dosene er satt med relativt kort intervall, og det er få av de eldste som har sittet lenge med kun én dose.

FHI sitter så langt ikke på data som tilsier at noen som har fått tredje dose skal ha dødd med covid-19, men Line Vold understreker at man nylig startet å sette boosterdosene, og at man ikke sitter på vaksinasjonsstatus for de siste dødsfallene ennå.

– Vi tror jo at tredjedosene vil ha god effekt på å beskytte de eldste og de som er mest utsatt for alvorlige forløp og sykehusinnleggelse, sier hun.

Vaksinens effekt avtar litt over tid, slik at vi vil se svekket effekt hos de som fikk vaksinene aller først i pandemien, forklarer Vold.

– Det er også sånn at de som er eldre og skrøpelige totalt sett får mindre beskyttelse av vaksinene enn yngre personer. Vaksinene har ikke hundre prosent effekt, og vi vil komme til å se innleggelser også fremover, men en tredje dose til de mest utsatte vil antakelig gi ekstra beskyttelse til denne gruppen.

Flere utbrudd på sykehjem – men mindre i omfang

Antall dødsfall ved sykehjem og lignende institusjoner har mer enn doblet seg på to uker, opplyser FHI i ukerapporten de publiserte onsdag. I den samme rapporten meldte de at forrige uke ble varslet om «rekordmage utbrudd ved sykehjem og sykehus».

Torsdag forklarer Line Vold til VG at dette skyldes at man med nye typer analyser fanger opp mindre coronautbrudd på sykehjem, som man før ikke ville blitt avdekket så tidlig.

– Da hadde vi et annet system som ikke var like finmasket. Vi oppdager nå et høyt antall utbrudd, men de er relativt små i omfang. Alvorlighetsgraden generelt på disse utbruddene er også mindre nå enn før vaksineringen, men noen utbrudd har mer alvorlige konsekvenser og også dødsfall, sier hun.

Ifølge henne er systemet for smittevern ved sykehjemmene generelt godt, og det bidrar til at disse mindre utbruddene ikke vokser seg store.

Vaksinering viktigste tiltak

Men selv om flere nå ser ut til å dø med corona i Norge, mener FHI det fremdeles skal mer til nå for å tilbake til en full nedstenging slik landet tidligere har vært nødt til.

– Vi mener det skal mindre til for å snu utviklingen nå, og at det skal mindre inngripende tiltak til for å snu utviklingen. Det aller viktigste tiltaket er vaksinering. Med høy vaksinasjonsdekning og høy befolkningsimmunitet trengs mindre inngripende tiltak. Alt tyder på det, sier Line Vold.

De oppfordrer også alle som er syke om å holde seg hjemme. I tillegg har man innført et nytt testregime, hvor alle nærkontakter til en smittet nå igjen bes om å teste seg – selv om man er vaksinert.

– Vi får da mer informasjon om hvor mye smitte det er blant de vaksinerte også, og kan stoppe smitte også fra vaksinerte som er smitteførende. Vi endret disse rådene for å fange opp også de som vaksinerte, og likevel blir smittet, sier hun.