FRYKTER RESISTENS: Helsedirektoratet vedtok tirsdag nye råd for primærhelsetjenesten. Retningslinjene har eksistert siden 2008, men har nå blitt revidert.

Nye retningslinjer for antibiotikabruk: − En trussel som har kommet raskt innover oss

Nå strammer Helsedirektoratet inn legerådene for bruk av antibiotika. Målet er å unngå overforbruk og antibiotikaresistens. Vi klarer oss fint med mindre bruk, mener eksperter.

Av Ida Lyngstad Wernø

– På mange av rådene har vi gått ned til lavest mulig dose i kortest mulig tid basert på kunnskap og konkrete studier, sier Svein Høegh Henrichsen seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet.

Tirsdag vedtok Helsedirektoratet nye retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, som vil være veiledende blant annet for fastleger.

– Et eksempel er behandling av ukompliserte urinveisinfeksjoner: Før brukte man antibiotika gjerne i en uke for å behandle det, men nå har vi nye studier som viser at man kan klare seg med bare et par dagers behandling, forteller han.

– En trussel

Henrichsen peker på overforbruk av antibiotika i alle land, som har gjort det vanskelig å behandle betennelser med de vanligste typene av antibiotika.

– I dag er det bare i de nordiske land og Nederland hvor vanlig penicillin fortsatt virker. I store deler av verden har det vært et overforbruk av dette viktige legemiddelet, og det har ofte ikke lenger effekt fordi bakteriene i disse landene er blitt motstandsdyktige. Vi er et stykke unna det i Norge, men det nærmer seg, sier han.

– Dette er en trussel som har kommet raskt innover oss, og som sees av helsemyndighetene i alle land.

KAPPLØP: – De siste fem-ti årene har man sett at det er et kappløp mellom bakterier og nye antibiotikaer. Det er litt det vi ser med virus også – jo mer vi bruker av behandling, jo mer tilpasser bakteriene seg, sier Svein Høegh Henriksen, seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet.

Kan være unødvendig

– På sykehus er gjerne spørsmålet hvilken type antibiotika som skal brukes til behandling av infeksjoner, mens spørsmålet i primærhelsetjenesten er om det trengs eller ikke, sier allmennlege og forsker Sigurd Høye, som leder Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP).

ASP og fagnettverket rundt senteret har hatt en sentral rolle i revisjonen av de nye retningslinjene.

Ifølge Høye brukes rundt 90 prosent av all antibiotika i primærhelsetjenesten. De vanligste grunnene er luft- og urinveisinfeksjoner, forteller han.

– Luftveisinfeksjoner er der bruken er mest tøyelig. Ofte er det ikke klart om pasienten har nytte av antibiotika når de har luftveisinfeksjon, og paradokset er at de fleste luftveisinfeksjoner går over av seg selv uten antibiotika.

FORSKER: Sigurd Høye, allmennlege og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) peker på at bruksområdet for antibiotika er et sentralt spørsmål.

– Langt fra best i klassen

Høye mener Norge kan se til nabolandet for å se en ganske annen antibiotikabruk:

– Sverige bruker betydelig mindre antibiotika enn det vi gjør i Norge, og det er ingen grunn til å tro at den svenske befolkningen lider noe av det. Nederland bruker også betydelig mindre. Vi er ganske gode i klassen, men langt fra best, sier han.

I 2020 ble det skrevet ut 281 resepter per 1000 innbyggere, viser tall fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratets mål er 250 resepter per 1000 innbyggere. Målet er hentet fra Handlingsplan mot antibiotikaresistens, som ble vedtatt av regjeringen i 2015.

Selv om målet enda ikke er nådd, ser tallene ut til å gå riktig vei: Siden 2012 har tallet sunket fra 450 til i underkant av 281 resepter per 1000.

Redusert under pandemien

Høye peker på at pandemien kan ha gjort at færre har fått antibiotikabehandling.

– Tidligere var det nok sånn at folk lurte på om de trengte antibiotika ved luftveisinfeksjon, men siden mars 2020 har folk heller lurt på om de har covid eller ikke. Når en har fått vite at en ikke har covid, virker det som man har slått seg til ro med det. Smitteverntiltak har også gjort at luftveisinfeksjoner har gått ned, og folk har i mindre grad hatt tilgang til dem som sitter på reseptblokken under pandemien, sier han.

– Pandemien hjalp godt til på reduksjonen, men vi var godt på vei før det også. Derfor blir det veldig spennende å se hva som skjer når pandemien er over.