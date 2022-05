Morten Kjensli har i flere tiår vært en profilert advokat. Her er han avbildet under Lime-saken, en av de mest omfattende rettssakene som har vært gjennomført i Norge.

Myndighetene vil avskilte Rogstad-advokat

Tilsynsrådet mener Morten Kjensli (69) fungerte som advokat – i andres navn – i perioder hvor han ikke hadde lov til å drive som advokat.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den profilerte advokaten Morten Kjensli kan miste retten til å praktisere. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innstiller på å frata Kjensli bevillingen; saken skal nå opp for Advokatbevillingsnemden i juni, som vil treffe en avgjørelse.

Kjensli sto i 12 år uten bevilling, etter en personlig konkurs i 2006, men fikk den tilbake i 2018.

Tilsynet mener Kjensli i slutten av denne perioden i praksis fungerte som en advokat, i navnet til andre, i strid med loven.

Kjensli har de siste fire årene jobbet i Advokatfirmaet Rogstad.

Han har ikke besvart gjentatte henvendelser fra VG.

VG publiserte i 2020 en dokumentarartikkel om advokatfirmaet. Artikkelen avdekket blant annet hvordan flere ansatte i firmaet, i perioder der de hadde mistet retten til å drive som advokater, fortsatte å møte – eller skrive brev på vegne av – klienter.

Tilsynsrådet begynte å undersøke firmaet som en følge av saken.

Info Rettsrådsmonopolet Domstolloven sier at den som vil utøve rettshjelpsvirksomhet, må ha bevilling som advokat.

Det finnes to unntak:

Advokatfullmektiger, som opptrer på vegne av en advokat med bevilling.

Jurister og andre med særlig relevant utdanning kan søke om å få bevilling som rettshjelper.

Det er straffbart å bryte rettsrådsmonopolet.

Loven er i ferd med å bli endret : Det vil fremover bli bredere adgang til å gi juridisk hjelp selv om man ikke er advokat, men da utenfor rettssalene. Kilder: Domstolloven Vis mer

«Kjendisenes kjendisadvokat»

Kjensli ble en svært profilert advokat i årene rundt årtusenskiftet, blant annet som medforsvarer for én av de dømte i trippeldrapssaken på Orderud gård, en av Norges mest omtalte drapssaker.

I de samme årene var han advokatene til en rekke kjente personer, som travkusken Atle Hamre og TV-verten Hallvard Flatland.

Dagbladet kalte ham på et tidspunkt «kjendisenes kjendisadvokat».

Morten Kjensli (nummer to fra høyre) utenfor Frogner Grendehus under Orderud-rettssaken i 2001. Sammen med ham fra venstre: Advokat Steinar Wiik Sørvik, nå avdøde Tor Kjærvik og advokat Johnny Veum.

Samtidig hadde Kjensli økonomiske problemer og flere runder med kreditorer på nakken.

I 2006 gikk han personlig konkurs – og mistet med det retten til å drive som advokat. Konkursen kom som følge av lånegarantier han ga til en utelivsbaron.

Frem til oktober 2018 sto han uten bevilling.

I slutten av 2017 og perioden frem til oktober 2018 skal han, som ansatt i i Advokatfirmaet Rogstad, likevel ha møtt klienter og sendt brev og e-poster på vegne av dem, ifølge Tilsynsrådet.

I denne perioden hadde Kjensli tittelen «juridisk utreder», som ikke er en beskyttet tittel med noen bestemt mening.

Klient sier han aldri møtte advokaten

En av klientene har forklart til Tilsynsrådet at han aldri møtte advokaten som sto som ansvarlig for saken hans, kun Kjensli.

Dette avviser Kjensli at er riktig, ifølge sakspapirene.

Tilsynsrådet mener det likevel er overveiende sannsynlig at Kjensli reelt sett var mannens advokat, og viser blant annet til e-poster og brev som er innhentet.

Tilsynsrådet ringte også advokaten som sto som ansvarlig for saken, Svein Erik Rogstad. Han kunne ikke huske klienten.

Rogstad har gitt navn til advokatfirmaet, men det har hele veien formelt vært kontrollert av personer med bånd til den bedrageridømte Afzzal Ghauri (40), som har forklart valget av Rogstad-navnet med at «det var et mer norskklingende navn».

Rogstad solgte navnet sitt til Advokatfirmaet Rogstad for 1.500 kroner, etter en lengre periode med økonomiske problemer.

SOLGTE NAVNET: Svein Erik Rogstad har aldri vært ansatt i Advokatfirmaet Rogstad, men drev sin egen virksomhet fra firmaets lokaler og var en periode avbildet på firmaets nettside over ansatte og oppført på advokatfirmaets brevpapir.

Endret forklaring

I sakspapirene fra Tilsynsrådet kommer det frem at Rogstad – tre dager etter telefonsamtalen – tok kontakt med Tilsynsrådet på nytt, denne gangen på e-post.

Han kom da med en ny forklaring: Nå husket han klienten og at de to hadde møttes.

Tilsynsrådet skriver at de i ettertid er blitt kjent med at Kjensli, Rogstad og Ghauri skal ha hatt et møte i tidsrommet mellom de to forklaringene.

«Kjensli og Rogstad har avgitt sammenfallende forklaringer, det foreligger imidlertid en rekke momenter som står i motstrid til deres forklaringer», skriver Tilsynsrådet.

Ps: Tilsynsrådet mener Kjensli også har brutt reglene etter at han fikk tilbake advokatbevilling. Da ved å tilrettelegge for at en annen avskiltet advokat, Per Sjong Larsen, kunne fungere som advokat i Kjenslis navn.

Larsen har nektet for at dette er riktig, men tapte i retten da han saksøkte staten i et forsøk på å få bevillingen tilbake.