Bjørg ble øksedrept i 2019 – nå roper sønnen varsku

I 2019 ble Bjørg Marie Skeisvoll Hereid drept av en psykisk syk mann med øks på en gravlund i Haugesund. – Kunne Kongsberg ha vært unngått om man lærte noe den gang? spør sønnen Lars Hereid.

Denne uken starter rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38).

Han er tiltalt for fem drap og 11 drapsforsøk etter at han i oktober i fjor gikk til angrep med kniv, bue og pil i Kongsberg.

Statsadvokaten har på forhånd varslet at de vil be om at Bråthen overføres til dom på tvungen psykisk helsehjelp. De mener han var syk da han begikk massedrapene, og at han derfor ikke kan straffes.

Bråthen var i forkant av massedrapene godt kjent hos både politi, sikkerhetstjeneste og helsevesenet. Året før drapene ble han i en prejudisiell undersøkelse antatt å lide av paranoid schizofreni, ifølge en fengslingskjennelse mot ham fra februar i år.

Han var likevel for frisk til å være underlagt tvungen helsehjelp. Og Bråthen ville ikke ha hjelp.

– Varslet drap

Hver gang drapsalarmen går, aktiveres beredskapen i kroppen til Lars Skeisvoll Hereid i Bærum.

Er det nok et varslet drap?

Det er et av de første spørsmålene han stiller seg.

For det er det han kaller det – varslet.

For tre år siden ble hans mor Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) et tilfeldig drapsoffer for en mann som hadde vært syk i årevis.

VARSLEDE DRAP: Lars Hereid mener at flere av drapene som begås av psykisk syke mennesker er varslet – og at de kunne ha vært avverget.

Drapet er et av flere dystre eksempler på at mennesker med store psykiske problemer har utført alvorlige voldshandlinger. Så mange eksempler finnes at politiet i fjor ropte varsko om at nær halvparten av drap og drapsforsøk de siste fem årene er begått av personer med psykiske lidelser.

Ofte er gjerningspersonen kjent i både helsevesenet og politiet i forkant.

– Jeg kjente en panikk da Kongsberg-drapene skjedde. Kunne jeg ha gjort noe mer, snakket mer, påvirket mer, for å unngå at det skjedde?

Skeisvoll Hereid har siden drapet på sin mor gjort det til en slags livskamp å kjempe for at det settes søkelys på hvordan kommunikasjonen mellom etatene som skal verne om samfunnet kan bli bedre.

Han har lagt bak seg flere titalls, om ikke hundretalls, timer for å snakke med presse, politikere, kommisjoner, etater og andre mennesker med et håp om å gjøre en forskjell. Med håp om at kanskje kun ett fremtidig drap kan bli avverget.

– Jeg tenker mye på at det kommer til å skje flere drap. Igjen og igjen. Noe av det viktigste man kan gjøre, er å snakke sammen og gjøre en ordentlig vurdering av voldsrisiko, mener han.

Drept med øks på gravlund

Moren Bjørg og ektemannen gjennom 50 år var på tur til Hardanger, og skulle stoppe innom Haugesund for å se til huset de eide i vestlandsbyen.

PENSJONERT LÆRER: Bjørg hadde kun rukket å være pensjonist i få måneder før hun ble drept.

Ekteparet skilte lag utenfor en butikk, og Bjørg tok med seg familiehunden for å stelle en grav på Vår Frelsers gravlund mens ektemannen drar til huset.

På kirkegården ble Bjørg brutalt angrepet.

Hun blir truffet av en tohodet øks i hodet mellom åtte og ti ganger.

Mannen som ble pågrepet like ved åstedet var velkjent for patruljen på stedet.

Haugesundsmannen hadde i årevis hatt et alvorlig rusproblem med gjentatte rusutløste psykoser. Han var dømt 23 ganger tidligere, for blant annet vold, ran og trusler.

Både for frisk og for syk

Halvannet år før Bjørg ble drept, ble gjerningsmannen pågrepet for trusler og voldtekt. Han ble satt i varetektssurrogat på psykiatrisk avdeling.

To rettspsykiatere vurderte at han hadde diagnosen paranoid schizofreni og var kronisk psykotisk. De mente også at det var høy risiko for nye voldshandlinger. De ga ettertrykkelig uttrykk for at mannen burde vært underlagt tvungen psykisk helsevern.

SKULLE BESØKE FAMILIEGRAV: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid skulle besøke en familiegrav i Haugesund da hun ble brutalt angrepet med øks. Her jobber krimteknikere på å stedet.

Men saken ble strafferettslig henlagt på bevisets stilling. Sykehuset mente det ikke var grunnlag for å holde ham under tvang, og han ble skrevet ut.

De skrev: «Pasienten vurderes ikke å være frisk nok til å mestre utfordringene i hverdagen. Samtidig ikke syk nok til at det er kriterier for tvangstiltak».

Mannen ble tilbudt frivillig innleggelse eller poliklinisk oppfølging, men takket nei.

Han sluttet å ta medisiner da han kom hjem og begynte å ruse seg.

Ett år senere ble han drapsmann.

BRUTALT: Gjerningsmannen hadde med seg en tohodet øks da han gikk til angrep på gravlunden.

Lars Skeisvoll Hereid sier det er for sent å omgjøre drapet på hans mor, men han klarer likevel ikke å slippe tankene om noe kunne ha vært gjort for å avverge det.

– Om noen hadde vurdert noe annerledes, snakket bedre sammen, sier han.

Han sier at han likevel er mest opptatt av at man skal lære av det, kanskje kan det utgjøre en forskjell for andre i fremtiden.

– Kunne Kongsberg ha vært unngått om man lærte noe den gang? spør han.

– Ikke godt nok

Før jul la Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten frem en rapport hvor de konkluderte med at flere drap begått av psykotiske personer kunne vært unngått om politiet og helsevesenet samarbeidet bedre.

De mener at psykotiske personer med økt risiko for vold skulle vært bedre ivaretatt, og at samfunnsvernet dermed ville blitt bedre.

De hadde da gjennomgått blant annet drapet på Bjørg Marie.

– Rapporten tar først og fremst for seg samarbeidet mellom politi og helsevesen i disse sakene, der særlig informasjonsdeling mellom politi, fengselsvesen, rettspsykiatrisk sakkyndige og helsevesenet har et stort forbedringspotensial. Vi mener at det ikke er godt nok i dag, sier kommisjonens leder, Pål Iden, til VG.

FEM DRAP: Fem personer ble drept da Espen Andersen Bråthen gikk til angrep med kniv, piler og bue i Kongsberg sentrum 13. oktober i fjor.

Han sier at helsetjenesten i gravlund-drapet gikk glipp av viktige opplysninger knyttet til voldsrisiko og farlighetsvurderinger gjort av rettspsykiatrisk sakkyndige av gjerningsmannen.

– Disse ble liggende uten at helsevesenet fikk dra nytte av dem.

Iden mener det er litt tidlig å konkludere med om drapet på Bjørg Marie og drapene i Kongsberg har noen likhetstrekk.

– Men begge disse sakene handler om drapshandlinger i det offentlige rom og pasienter med psykisk lidelse. Det er et fellestrekk.

– Kunne man ha avverget noen av disse drapene?

– Det er helt umulig å si om den ene eller den andre enkelthendelsen kan forebygges. Det som kan sies, er at hvis man har et bedre grunnlag og mer komplette opplysninger, så gjør man bedre vurderinger.

– Risikoen er veldig liten

Kommisjonen er allerede i gang med en egen undersøkelse av Kongsberg-saken.

– Dette er - heldigvis - veldig sjelden. Risikoen for en norsk borger å bli rammet av et tilfeldig drap på denne måten, er veldig liten. Men det bør likevel få oss til å gå så dypt inn i det som vi kan, mener Iden.

Han sier at man må spørre seg selv om det finnes muligheter til å gi disse pasientene bedre helsehjelp.

PÅGREPET: Her ble gjerningsmannen bak drapet på Bjørg Marie Skeivsoll Hereid pågrepet.

– Disse pasientene er ikke så mange, så det bør være mulig for politiet og helsevesenet å ha en tettere oppfølging i gode faser, så vi unngår at de blir så dårlige og potensielt voldelige.

Han mener at et av problemene er at man får inn pasientene når de er på sitt dårligste, og at de gjerne blir glemt når de er i bedre faser.

– Det krever veldig god faglig jobbing for å komme i et tillitsforhold hos pasientene og utnytte de gode periodene. Det er i de gode fasene man kan bygge en god allianse og komme i posisjon til å fange opp om det oppstår forverring, mener Iden.