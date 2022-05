OVERGANG: Fra frittstående partileder for Senterpartiet har Trygve Slagsvold Vedum nå ansvaret for landets økonomiske politikk.

Vedum om regnestykket: − Det levde sitt eget liv

Vedum står fast på at det er vanlige folks tur under ham som finansminister, men innrømmer at regnestykket ikke kom heldig ut.

– Det regnestykket, og den diskusjonen som har vært... Det viktigste for meg og regjeringen, og når man driver med politikk, er å få frem hva de virkelige utfordringene er, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Selv om det blir støy.

Kritikken har nemlig haglet etter at han forrige uke la frem et budsjett som viste at gjennomsnittsfamilien - som hadde en million i inntekt etter skatt - sitter igjen med 14.700 kroner mer i år til å dekke andre utgifter.

Budsjettet har blitt kalt mye: Hinsides, høyst tvilsomt, og en langfinger til folk flest.

Hans største bekymring

Han forsvarer det kontroversielle regnestykket, men sier hovedpoenget forsvant:

– Målet var å få frem renten, sier han, og sikter til at det viktigste for vanlige folk fremover er at renteutgiftene på boliglånet ikke løper løpsk.

På kontoret i den ærverdige bygningen G-blokken i regjeringskvartalet i Oslo, sitter den relativt nybakte ministeren med masse ark foran seg.

– Vår største bekymring, er det her, sier han og peker på en graf som viser gjeldsgraden til nordmenn.

DISTRIKTETS MANN: Vedum har markert seg som forkjemperen for vanlige folk - og mot økte avgifter. Som minister for pengesekken må han forsvare hvorfor de ikke kan gi folk mer tiltakspakker når alt blir dyrere.

Slik forsvarer han det

Men det var ikke renten som ble oppfattet som hovedpoenget da Vedum la frem et husholdningsbudsjett til Stortinget 27. april.

Kritikken har dreid seg om at de valgte en familie som har en for høy inntekt, lagt seg på et lavere matbudsjett enn det banker og nav legger til grunn, og at de ikke tok for seg prisveksten på andre varer enn mat, strøm og bensin.

Vedum forsvarer regnestykket.

– Det levde sitt eget liv etterpå. Noen har misforstått den inntektsgruppen som ble lagt til grunn.

– Skjønner du at folk sperrer opp øynene når de ser den inntekten, når de aller fleste tjener mindre?

– Dette var en offisiell statistikk jeg brukte i ordskiftet i Stortinget, man må bruke tall som er rett.

Han sikter til at medianinntekten for et par med barn på mellom 7–17 år ifølge SSB er på 1.012.000 kroner i 2021.

Vanlige folks tur

ÆRVERDIG: Fra staselige omgivelser på Finansdepartementets kontorer, forklarer Vedum hvordan han skal få vanlige folk trygt gjennom denne tiden.

Han insisterer på at det fremdeles er vanlige folks tur under ham.

– Gruppene som tjener 5–600.000 vil merke at det blir mer skattekutt og billigere barnehage. Regjeringen kommer til å fortsette med skatteletter for de med vanlig inntekt.

Men det viktigste for vanlige folk, sier han, er at vi har kontroll på økonomien så renten ikke løper løpsk:

– Da kan vi ikke å gjøre grep som gjør at renten øker utover en normalisering.

En normalisering betyr høyere rente enn det Norges bank har varslet.

Han sikter til at de ikke kan komme med flere støttetiltak i en økonomi som går så bra som den gjør.

– Den store sårbarheten for norske familier, er om vi gjør grep som bidrar til at renten går mer opp enn det som er varslet.

– Må dempe den

Logikken er slik:

Når økonomien går så det suser, arbeidsledigheten er rekordlav, kan ikke regjeringen pøse på med penger og støtteordninger, fordi de da risikerer at Norges Bank kommer med pisken og øker renten enda mer enn det som er varslet.

– Det er ikke aktuelt å lempe på noen avgifter, som bensin, uten at renten løper løpsk?

– Vi ser på summen av både tiltak og skatte- og avgiftsgrep for at folk skal få det bedre. Hvis vi lager feil pakker, risikerer vi å bøte på et problem men skaper et annet. Mange er sårbare hvis vi gjør feil grep nå. Vi må sørge for at renten ikke blir enda høyere på grunn av politisk valg. Vi må renteoppgangen den så mye som mulig.

TAVLE: I NRK-programmet Debatten på tirsdag, tok finansministeren frem tusjen og forklarte hva som ligger bak sitt kritiserte husholdningsbudsjett.

– Tøffe tider

– Dere faller på meningsmålinger. Har dere lovet for mye?

– Vi kuttet avgifter mer i første budsjett enn vi sa i valgkampen. Poenget er at situasjon er annerledes. I kroner og øre er avgiftskuttene større, men energi- og råvareprisene er høyere. Derfor lagde vi strømsikringsordning, selv om vi kuttet elavgiften mer enn vi gikk til valg på.

– Flere vi har snakket med, som har stemt på deg, er skuffet over at du ikke har hjulpet mer, for eksempel med bensinprisene?

– Når vi kommer gjennom den ekstremt turbulente tiden nå, så får vi håpe ting normaliserer seg. Hele regjeringens mål er at de som jobber på industrifabrikken på Raufoss eller er sykepleier kommer trygt gjennom det.

– Vi er inne i tøffe tider og jeg skjønner folks uro. Men når vi ser tallene nå, så ligger de aller fleste an til reallønnsvekst. De som er mest sårbare er de som har mest gjeld. Da må vi ikke, når vi skal prioritere fremover, gjøre grep som presser renten mer opp.