MISFORNØYD: Avtroppende leder i Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund mener studenter nok en gang mister betydelig kjøpekraft.

– Umulig å være heltidsstudent

Studentledere mener regjeringen legger opp til en politikk hvor studenter må være avhengig av foreldrenes lommebok.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen øker ikke studiestøtten i det reviderte nasjonalbudsjett som ble offentliggjort denne uken. Det gjør lederne i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Tekna Student bekymret for studentenes økonomi fremover.

NSO-leder Tuva Todnem Lund mener regjeringen velger å svekke studentenes økonomi når de ikke øker støtten samtidig som prisene øker i Norge.

– Vi ser at studentene, etter all sannsynlighet, nok en gang mister betydelig kjøpekraft. Det er vanskelig å forstå hvordan regjeringen, som gikk til valg på å øke studiestøtten, kan stå for en politikk som gjør at man er avhengig av foreldrenes lommebok for å studere.

Tekna Student organiserer 14.000 teknologi- og realfagsstudenter, og frykter dagens nivå på studiestøtten kan skape et klasseskille mellom studenter som kan få støtte hjemmefra og de som ikke kan.

– Vi ser at det nesten er umulig å være heltidsstudent slik som den økonomiske situasjonen er nå. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemmefra. Det er hverken bra for oss eller samfunnet, skriver studentleder Marcus Steen Nitschke i en pressemelding.

IKKE NOK: Tekna Student-leder Marcus Steen Nitschk viser til Sifos referansebudsjett. Det viser at en student bruker ca. 10 500 i måneden utenom husleie.

Høyere prisvekst

Studiestøtten prisjusteres hvert studieår. For studieåret 2022–2023 er det lagt opp til at støttesatsene hos Lånekassens justeres opp to prosent. Det betyr at studenter som har basislån får 230 kroner mer i måneden enn de har fått tidligere.

Denne uken la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at prisveksten fra april i fjor til april i år er på 5,4 prosent. Det er den høyeste prisveksten på 14 år, ifølge SSB.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sa seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB tirsdag.

Her er en rask forklaring på hvorfor ting blir dyrere nå.

Vil knytte støtten til grunnbeløpet

Inflasjonen er langt høyere enn økonomene hadde ventet på forhånd, og godt over Norges Banks mål. Regjeringen vil likevel ikke endre støtten.

– Regjeringen har ingen konkrete planer å øke studiestøtten, utover prisjusteringen som skjer hvert år, skriver politisk rådgiver for utdanningsministeren Signe Bjotveit (Sp) i en e-post til VG.

NSO-lederen ønsker aller helst å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden for å opprettholde studentenes kjøpekraft.

– Det som betyr noe for oss er hva vi får kjøpt for studiestøtten. Vi ser at prisene i samfunnet rundt oss stiger, og det gjør det dyrere for oss å bo, leve og handle mat, sier Tuva Todnem Lund til VG.

Økt studiestøtte har lenge vært en kampsak for studentorganisasjonene. I fjor viste utregninger fra NSO at studenter får dårligere kjøpekraft – det var før økte priser på strøm og matvarer.

Over halvparten av norske studenter sier lønn fra deltidsjobber er nødvendig for at de skal kunne studere.

Info Dette er grunnbeløp og konsumprisindeks Konsumprisindeksen viser hvor mye dyrere ting blir fra ett år til det neste. Grunnbeløpet brukes for å beregne trygde- og pensjonsytelser, og reguleres i samsvar med lønnsveksten i samfunnet. For eksempel er minsteytelsen for enslige uføretrygdede nesten 2,5 ganger grunnbeløpet. Vis mer

– Studentene har fått strømstipend

Bjotveit i Senterpartiet sier at regjeringen fremover vil prioritere å se på hvordan støtteordninger for studenter med barn kan styrkes.

– Hva gjøres for at studentene ikke skal bli økonomiske tapere som følge av økte priser på strøm, mat og annet som de trenger?

– Studiestøtten prisjusteres hvert studieår etter forventet utvikling i konsumpris for varer og tjenester. I tillegg har studentene fått et eget strømstipend på 3000 kroner, og de får samme støtteordninger som gjelder for alle husholdninger, sier hun.

Neste studieår utgjør basislånet for studenter i Norge 128.887 kroner. Det er mindre enn 1,2 ganger grunnbeløpet, som i mai 2022 er satt til 110.016.

Norsk studentorganisasjon har sett på utvikling av studiestøtten fra 1976. Se oversikten til og med 2021 her.

– Det er umulig å spå hva prisveksten kommer til å være fram i tid. Derfor er det viktig for oss at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden- så den automatisk reguleres ved prisvekster i samfunnet rundt oss, sier NSO-lederen.