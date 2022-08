Lillestrøm Studentby åpner 3. oktober med 300 studentboliger. Her er det fortsatt ledige hybler. Men da må Oslo-studenter ta toget 10 minutter.

14.000 studenter venter på hybel

Det er kamp om sentrumsnære studentboliger i de store byene. Men noen steder finnes lukrative muligheter bare 10 minutter unna.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ferske tall fra Studentsamskipnadene i Norge viser at totalt 14.000 står på venteliste for studentboliger akkurat nå. Bare i Oslo er 6000 på venteliste.

Tallene er, i likhet med søkertallene til høyere utdanning, tilbake på nivået man så før pandemien, forteller forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det er forventet at boligkøen vil reduseres i løpet av de neste ukene.

– Det er erfaringsmessig mye endringer inn mot studiestart, forklarer Borten Moe.

Endringene kan for eksempel skyldes at studenter får seg leiebolig i det private markedet, eller har holdt av en studentbolig de ikke får bruk for likevel.

Ifølge Borten Moe bygges det rundt 1000 studentboliger i året, noe som gjør at det i år står flere boliger klare for studenter enn i 2019.

– Men samtidig ser vi at studentene blir boende lenger i studentboligene nå, enn før. Det skyldes sikkert at standarden på de nye boligene er høy. Det er selvfølgelig flott for studentene, men det fører jo til lavere omløp enn før, sier studentministeren.

RART: Det bygges rundt 1000 studentboliger i året, men det er bevilget penger til mange flere, forteller studentminister Borten Moe. Han synes der er rart ikke samskipnadene klarer å bygge fortere.

Fortsatt muligheter

Det er likevel fortsatt mange studentsamskipnader som har ledige hybler.

– Flere av studentene på venteliste vil få tilbud om studentbolig, betrygger styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Noen steder kan sjansene bedres ved å sette seg noen minutter på lokaltog.

Administrerende direktør Andreas Eskelund i Studentsamskipnaden i Oslo, opplyser at det finnes gode muligheter på Lillestrøm.

– Lillestrøm Studentby åpner 3. oktober. Vi har rundt 80 singelboliger som ikke er utleid per i dag. Det går an å søke allerede nå, selv om det er et par måneder til innflytting er mulig, sier Eskelund.

Se bilder fra nybygget under:

1 / 8 forrige neste fullskjerm

Eskelund håper flere som studerer i Oslo vil vurdere dette. Kapasiteten vil øke kraftig når de 300 nye boligene åpner. Studentbyen ligger rett ved siden av Lillestrøm stasjon, kun ti minutter med tog fra Oslo Sentralstasjon.

Totalt vil det bli 289 ettromsleiligheter med åpen kjøkkenløsning, stue/soverom, romslig bad og egen bod. I tillegg blir det 11 parleiligheter.

Andreas Eskelund, administrerende direktør i Studentsamskipnaden Oslo.

Borten Moe synes også studenter i Oslo bør benytte seg av boligtilbudet som snart står klart i Lillestrøm.

– Jeg ser ikke hvordan det skulle være et problem. Står det ledige boliger i Lillestrøm, bør de brukes. Strekningen Lillestrøm – Oslo sentrum er blant de med best kollektivdekning i hele landet. Så er det opp til hver student å vurdere prisen på boligene der, slik de må vurdere prisene på leieboliger i Oslo.

Vil helst bo nær campus

Men studentparlamentet ved OsloMet ønsker seg flere studentboliger sentralt.

– Lange ventelister viser at det er mange som ønsker å bo i en campus-nær studentbolig, sier studentleder ved Oslo Met, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng.

Han peker på at kortere ventelister i Lillestrøm ikke er overraskende, da det også er færre studenter i Lillestrøm enn Oslo.

– Samtidig mener vi det er uheldig å ta sikte på at de som mangler campus-nær studentbolig i Oslo skal fortrenge de som behøver campus-nær studentbolig i Lillestrøm, sier han.

Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng er studentleder ved OsloMet.

Studentlederen sier det trengs et godt samarbeid mellom studiestedene, vertskommunene og studentsamskipnadene for å få i gang nybygging og opprusting.

– Samtidig er det vanskelig å få til dette uten bedre nasjonale tilskuddsordninger, særlig for å holde studentboliger rimelige og forenelig med studentenes pressede økonomiske situasjon.

Sliter du med å finne studentbolig? Kontakt oss her.

Vil se samskipnadene i kortene

Borten Moe peker på to ting som viktige for å øke studentbolig-dekningen.

– Vi må bygge flere studentboliger. Det har det også i ganske mange år vært bevilget mye penger til. Akkurat nå er det bevilget penger til flere boliger enn samskipnadene klarer å bygge.

Det mener ministeren er rart.

– Det kan se ut til at samskipnadene bruker penger på mye annet også. Jeg synes det er interessant å se nærmere på hvordan pengene brukes hos de ulike samskipnadene. Vi ønsker å hente inn disse tallene, og se mer på det. Det er god økonomi i samskipnadene, så her har vi klare forventninger om at man får opp tempoet.

Likevel er han også klar på at det er andre hinder enn økonomi for noen av studentsamskipnadene.

– Det handler også om at kommunene ikke klarer å få dette gjennom eget byråkrati, og få regulert tomter til bygging.

Tidligere i sommer uttalte Studentsamskipnaden SiO at det var en utfordring å få tak i tomter til utbygging av studentboliger i Oslo.

Borten Moe sa da til VG at han mener at Oslo kommune, blant flere, kunne gjort mer for å legge til rette for kjappere bygging av studentboliger.

Hard kamp om boligene i nord

Ifølge tallene fra Samskipsnadsrådet er det hard kamp om studentboligene i hele landet.

Tøffest er det i Tromsø, der ventelisten er dobbelt så stor som tildelte plasser. Av 2500 søkere, er det bare rundt 850 av dem som får studentbolig.

– Vi ser søkertallene som er lik det vi så før pandemien. Vi tildeler fortløpende og vil sørge for at så mange som mulig får flyttet inn i studentboliger, sier Sarah Yttermo Reibo fra Norges arktiske studentsamskipnad.

Damsvegen Panorama i Tromsø.

Studentsamskipnaden forteller til VG at de har byggeplaner for flere boliger i nord, men må nå gjøre nye utregninger etter som prisene har økt. Boligene skal etter planen bygges tett på de ulike campusene.

– Vi prøver å bygge så sentralt som mulig og har et godt samarbeid om tomteplass både med kommunene og universitetet (UiT Norges arktiske universitet).