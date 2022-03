GRENSELAND: Ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng (Ap) vil at det skal bli lettere for russere å komme til Norge, og motsatt. VG møtte henne på kjøkkenet hjemme i Kirkenes.

Ap-ordfører og Russland-nabo: Vi skulle latt være å sende våpen

KIRKENES (VG) Ordfører Lena Bergeng (Ap) i Sør-Varanger synes partikameratene i regjeringen burde ha sagt nei til å sende våpen til Ukraina. Hun ønsker i stedet flere russere velkommen til deres nærmeste norske nabo.

Kraftige sanksjoner skal også fryse Russland ut av internasjonal handel, men Bergeng vil invitere flere russere over til Norge for å handle.

At Kirkenes er så nært du kommer «lille Russland» i Norge kan enhver som besøker Sør-Varanger se. I sentrum står skilt som på kyrillisk staver «Storgata», og ved inngangene til offentlige bygninger står «Ne korit» på lik linje med «Røyking forbudt».

Her er en av ti innbyggere russisk, og byen baserer en betydelig del av sitt næringsliv på handlende russere.

Nettopp de tette båndene med Russland og russere som er så unikt for Øst-Finnmark, gjør at kommunens ordfører Lena Bergeng (Ap) er bekymret over hva som vil skje når det skapes et skarpt skille mellom Vesten og Russland.

TOSPRÅKLIG: Mange av Kirkenes sine offentlige bygninger og butikker har skilt også på russisk.

Hun liker ikke det som skjedde i regjeringen og på Stortinget mandag kveld.

– Når Norge har valgt å sende våpen til Ukraina, da kjenner folk litt på frykt her. Husk, vi er Russlands nærmeste norske nabo. Folk begynner å bli redde. Jeg har ikke opplevd at befolkningen her har kjent det på den måten tidligere, sier Bergeng til VG.

Hun er ordfører og innbyggernes fremste talsperson i en kommune som siden 1944 – da russerne frigjorde Kirkenes – har dyrket et godt naboforhold til Sovjetunionen og senere Russland.

I forrige uke var hun vert for den årlige Kirkeneskonferansen. På programmet sto blant annet norsk-russisk grensesamarbeid i fremtiden. Samtidig invaderte Russland Ukraina. Forholdet til den store naboen i øst ble brått mer utfordrende.

Tettere involvering

Norge trenger uansett ikke involvere seg i Russlands invasjon i Ukraina, slik regjering og storting har gjort de siste dagene, mener Bergeng.

– Når vi begynner å sende våpen, så involverer vi oss som nasjon på en helt annen måte i krigen, sier hun.

– Hva synes du om det?

– Jeg synes vi skulle ha latt være å sende våpen. Det er så viktig å ha et godt forhold til Russland, spesielt for oss i nabolaget. Derfor synes jeg ikke vi skal gjøre det vi ikke er nødt til å gjøre. Jeg synes ikke noe om at vi sender våpen. Men det er min personlige mening, understreker hun.

– Har du sagt dette til noen tidligere, for eksempel innad i Ap?

– Ingen har spurt meg tidligere, så nei, jeg har ikke sagt dette før, svarer hun.

KORT VEI: Der folk i Østfold drar på «harrytur» til Sverige, reiser øst-Finnmarkinger til Russland.

Hun støtter «selvfølgelig» opp om regjeringens politikk og forpliktelsene Norge har som Nato-land.

– Men så er vi i en veldig spesiell situasjon her vi bor. Russiske Petsjenga er den nærmeste nabokommunen vår, så dette påvirker jo oss på en helt annen måte enn andre. Hvis det skal bli enda vanskeligere å handle med Russland, er det dramatisk for mange her, sier ordfører Bergeng til VG i Kirkenes.

les også Brobygger Rafaelsen: Leverer tilbake medalje fra Putin

Hun synes heller ikke det er nok å vise til at andre land som Norge gjerne sammenligner seg med, sender våpen.

– Er det ikke formildende - at en annen russisk nabo, Finland, også sender våpen?

– Nei, vi er ansvarlig for våre egne handlinger uavhengig av hva Finland gjør. Vi er også et Nato-land. Nato er en torn i øyet på Putin. Og vi grenser direkte mot Russland. Det setter oss i en spesiell situasjon, mener ordføreren.

500 arbeidsplasser i spill

Omfattende sanksjoner mot Putins styre forventes å kunne ramme næringslivet også på norsk side av grensen. Allerede har pandemien skapt store utfordringer for den grenseoverskridende handelen.

Nå er det gjort beregninger som tilsier at sanksjoner kan ramme 500 arbeidsplasser i Sør- Varanger, forteller ordføreren, og det i en kommune som til sammen har 10.000 innbyggere med stort og smått.

– Russerne opprettholder næringslivet vårt. Sør-Varangers næringsliv er rigget for å betjene 30.000 innbyggere, tre ganger så mange som bor her. Så de 20.000 andre kommer jo fra en plass, og det er jo stort sett fra Russland. Bare Biltema her oppe får 15–20 prosent av sin omsetning til russiske kunder, forteller ordføreren.

GRENSELAND: Sør-Varanger kommune grenser til tre russiske kommuner.

Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes får 70 prosent av sin omsetning fra Russland.

Her har alle en kollega som er russisk, og alle har en nabo som er russisk. De russiske bankene som nå blokkeres av vestlige land, brukes av folk her.

BARENTSBLIKK: Relasjonene til Russland ser annerledes ut sett fra Øst-Finnmark, forklarer ordfører Lena Bergeng.

Vil åpne grensen

I stedet for å fryse kontakten med et Russland i krig, må man heller åpne for mer kontakt mellom folk over grensene, mener Sør-Varanger-ordføreren.

Før coronapandemien krysset flere hundre mennesker landegrensen hver eneste dag. Nordmenn fulgte de norsk-russiske veiskiltene og dro blant annet for å kjøpe billig drivstoff i Nikel, mens russerne kom til Kirkenes for å kjøpe bleier, kaffe og verktøy.

Lena Bergeng vil åpne for at flere norske og russiske kommuner skal innføre det såkalte grenseboerbeviset, ordningen som gjør at innbyggerne kan reise visumfritt over landegrensen.

– Dette ingen ting som tilsier at ikke hele regionen kunne hatt det, at det for eksempel kunne utvides til å gjelde hele Finnmark og Murmansk-regionen, eller hele Nord-Norge for den saks skyld. Man må jo se på mulighetene, og ikke bare begrensningene. Jeg ser jo at det kanskje kan bli lagt på is i den situasjonen vi er i nå, men det har frem til nå vært en suksess for hele regionen, sier Bergeng til VG.

fullskjerm neste VELKOMMEN: Russiske gjester utgjør en helt uvurdelig del av Sør-Varangers nærningsliv. 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma / VG

Info FAKTA: Grenseboerbevis: Norge deler en nesten 200 kilometer lang landegrense med Russland.

I år er det ti år siden grenseboerbeviset ble innført.

Rundt 4000 mennesker har beviset til nå.

I tillegg til geografisk avstand, må man ha bodd innenfor sonen i tre år for å få visumfrihet. Vis mer

-Krevende nabo

I år skal Sør-Varanger kommune feire et nesten 50 år langt samarbeid med grensebyen på den russiske siden, Nikel.

Nå når Russland nå har startet krig i et annet naboland, Ukraina, frykter mange at flere århundrer med godt samarbeid står i spill. Ordføreren håper i det lengste at det ikke skjer.

– Vi er jo vant til å være nabo til Russland. Og ja, det er jo en stor og krevende nabo å ha. Det som skjer nå berører oss jo så klart og vi fordømmer det. Men her i nord er det vår oppgave å samarbeide. Det er viktigere enn noen gang å fortsette folk-til-folk samarbeidet. Vi klarte det under den kalde krigen også.