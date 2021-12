BLE SKUFFET: Mens ektemannen fikk dose to, måtte Marianne Kirchoff dra fra vaksinesenteret i Bærum uten ny dose.

Ble nektet vaksine – var én dag for tidlig ute

GJETTUM (VG) – Jeg ble bryskt avvist, forteller Marianne Kirchoff (62) i Bærum.

I midten av desember fortalte vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) at det var helt nødvendig å vaksinere gjennom julen, og at målet er å få satt 1,2 millioner doser innen midten av januar, for å unngå flere sykehusinnleggelser og en forsinket gjenåpning.

Marianne Kirchoff fra Bærum ønsker å bidra med det hun kan gjøre – nemlig å la seg vaksinere. Det viser seg å være mer komplisert enn hun antok.

– Jeg ble bryskt avvist, forteller Kirchoff til VG.

Mandag ettermiddag står vi utenfor vaksinesenteret i Gjettum, mens hun venter på ektemannen sin, som får dose to på innsiden.

– Jeg kom sammen med min mann, som får sin andre dose nå. Jeg tenkte at jeg kunne få min tredje dose samtidig, men det fikk jeg ikke.

– FHI er vår bibel

Kirchoff fikk dose to 10. august og mangler dermed én dag på de 20 ukene som FHI har satt som minste avstand mellom dose to og tre.

– Jeg kunne få i morgen (tirsdag red.anm.), men ikke i dag, på grunn av at jeg manglet én dag. Men i morgen kan jeg ikke, forklarer hun.

BEKREFTER: Teamleder Marielle Falck ved vaksinesenteret i Bærum forteller at det er flere som har ønsket boosterdosen før de kan få den.

Vaksinesenterets teamleder Marielle Falck bekrefter at man ikke får boosterdosen hvis man kommer for tidlig. Det viser seg at Kirchoff ikke er alene om å gjøre det.

– Det møter vi på mye nå. Det står hele veien henvist til fire og en halv måned og alle regner måned litt forskjellig, men det er 20 uker som er føringen. Der er det ganske svart-hvitt, sier Falck til VG.

– Det kan virke firkantet?

– Ja, men vi har også et ansvar for å påse at folk får god nok beskyttelse fra den dosen de får. Det er samme regelverk for de som har gjennomgått covid-19. Vi forholder oss helt til FHI. De er vår bibel. I særskilte tilfeller drøfter vi med kommuneoverlegen, forklarer Falck.

– Synes det er helt spesielt

Bærum tilbyr både timebestilte vaksinedoser og drop-in nå i romjulen. Mens VG er til stede, kommer det en jevn strøm av innbyggere til vaksinesenteret, men det er ingen kø å se.

– Og likevel fikk jeg ikke lov. Jeg synes det er helt spesielt, når det er drop-in-doser her og man har mulighet til å prøve å unngå å få coronaviruset. Jeg ble veldig overrasket. Nesten litt skuffet. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sukker Kirchoff.

– Jeg trodde ikke at én dag skulle være avgjørende. Jeg hadde skjønt det hvis det var snakk om en uke eller to, men én dag ...

62-åringen bestilte vaksinetime i neste uke i stedet, ettersom hun skal reise bort. Nå blir nyttårsaften feiret med to doser i stedet for tre.

– Vi får håpe at det går bra.