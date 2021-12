GRENSETEST: Gardister fra 2 gardekompani i Hans Majestet Kongens Garde utfører covid-19 tester på teststasjonen ved Svinesund grensestasjon.

FHI ville oppheve testkrav - regjeringen sa nei

FHI anbefalte å fjerne testkrav på grensen for alle reisende, men Helsedirektoratet og regjeringen er ikke enig.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er uenige om testkrav ved grensen til Norge. Det fremkommer i de nye faglige rådene til regjeringen onsdag.

Mens FHI nå anbefaler å fjerne testkrav på grensen for alle reisende, anbefaler Helsedirektoratet å opprettholde testkravet for å sikre smittesporing.

Regjeringen har besluttet å videreføre kravet om at alle som ankommer Norge fra utlandet må testes, melder NTB.

Fjerner restriksjoner for Sør-Afrika

Regjeringen avvikler imidlertid innreisetiltakene mot åtte land i det sørlige Afrika, som ble innført da omikronvarianten først ble påvist. Både FHI og Helsedirektoratet anbefalte onsdag at innreisetiltakene skulle avvikles.

Landene det gjelder er Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi. Tiltakene utgår natt til torsdag.

– Omikron har nå etablert seg i mange land, også i Norge. Helsedirektoratet og FHI mener det ikke lenger er formålstjenlig å beholde spesifikke tiltak rettet mot reisende fra disse åtte landene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Uenige med FHI

Samtidig videresføres de generelle innreisetiltakene som gjelder ved innreise til Norge - deriblant testing på grensen, sier regjeringen.

Helsedirektoratet begrunner sin fagvurdering med at systemet for test etter grensepassering fungerer godt i øyeblikket, og at de ikke ønsker å bygge ned dette tilbudet i en periode med usikkerhet rundt den videre utviklingen av pandemien.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at vi raskt kan havne i en situasjon der smittepresset i utlandet er vesentlig høyere enn i Norge, og at en reduksjon av importsmitte derfor ha stor betydning.

– Også i dag er andelen personer med positiv test som passerer grensene høyere enn i befolkningen for øvrig. Derfor bidrar grensetestkravet innen 24 timer også til noe færre smittetilfeller per i dag, sier Nakstad.

UENIGE MED FHI: Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Stort ressursbruk

Smittesituasjon innenlands er svært krevende med raskt stigende deltasmitte, og i vurderingen heter det at omikronvarianten sannsynligvis vil ta over i løpet av kort tid.

FHI mener imidlertid også at erfaringen fra alfa-, delta- og omikronvarianten viser at tiltak som dette har begrenset effekt på å forsinke eller forhindre smitte.

– Med om lag 300 000 innreisende i uken er det betydelig ressursbruk og et stort forbruk av tester knyttet til innreisekontrollen. Betydningen av tiltaket for smittevernet vurderes nå som liten, og tiltaket er lite målrettet, skriver de.

Videre sier FHI at testing på grensen ikke bør ha høyeste prioritet i en tid hvor det er begrenset tilgang på ressurser.

– Derfor anbefaler FHI å gå tilbake til testsystemet a 3 desember så snart som mulig, slik at personell og hurtigtester kan benyttes på andre områder i smittevernet der det antas å ha større effekt.

Nakstad uttaler derimot at tester på grensene er lavt sammenlignet med andre grupper i samfunnet som vil bli anbefalt å teste seg de neste ukene.

– Vi har tatt høyde for dette forbruket i anskaffelsene av nye hurtigtester, sier han.

Bekymret for helsevesenet

Helsedirektoratet på sin side er bekymret for at helsevesenet ikke skal kunne klare å håndtere pågangen som er forventet i de nærmeste ukene.

– I en periode der vi ikke er sikre på om vi kan klare å gi nødvendig helsehjelp til alle, kan det diskuteres om det er behov for å stramme inn tiltakene i innreisekjeden slik at færre innreisende kommer til landet og blir syke, og dermed kan være med på å øke presset på helsetjenesten, skriver de.

Videre trekker direktoratet fram at det er usikkerhet rundt hvordan smitten i andre land vil utvikle seg.

– Vi vet av erfaring, spesielt nå i høst, at det er utfordrende å bygge opp igjen innreisetiltak

når de er tatt ned.

Målet med de kontakt- og mobilitetsreduserende tiltakene er å få snudd den stigende smittekurven og opprette kontroll på smittesituasjonen. Dette forventer de å oppnå i løpet av de neste ukene, står det i vurderingen.

Påvirker ikke karantenehotellene

I uke 49 tok 491 personer inn på karantenehotell i Norge, hvorav 225 var i karantene utenfor Gardemoen. Helsedirektoratet sier at å fjerne innreisekarantenen fra de Sør-afrikanske landene vil ha liten effekt på den nåværende karantenehotellordningen, da de kun utgjør en liten andel av innreisende.

– I samtale med Ullensaker kommune kom det frem at dette mest gjaldt reisende fra Europa og f.eks. USA.