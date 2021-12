BESKYTTET JUL: Flere hyttekommuner vil tilby vaksine til tilreisende. Bildet er tatt i Norefjell skisenter.

Hyttekommuner vil tilby drop in-vaksine

Flere av de største hyttekommunene har satt opp drop in-vaksinasjon i romjulen. Den er i hovedsak rettet mot lokalbefolkningen, men de fleste ønsker også hyttefolket velkommen.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mandag var det møte mellom statsforvaltere, Helse- og omsorgsdepartementet og flere kommuner. Der ble det sagt at flere hyttekommuner ønsker å tilby vaksiner til tilreisende hytteboere.

Ingen av kommunene VG har vært i kontakt med har satt opp egen vaksinering til hyttefolket. I utgangspunktet er det rettet mot lokalbefolkningen, men også hyttefolket er velkomne. De fleste av dem har satt opp én dag i romjulen.

– Tilbudet er i hovedsak rettet mot lokalbefolkningen. Dosene blir fordelt ut fra antall, men regjeringen har tilbudt hyttekommuner ekstra doser ved behov, sier ordfører Jon Halvor Midtmageli (Ap) i Øyer kommune.

Midtmageli antar at de fleste hyttefolk allerede har fått vaksine i hjemkommunen. Men det er uforutsigbart, vedgår han.

Full åpning

Kommunene Øyer, Ringebu og Nord Aurdal har alle satt opp drop in 28. eller 29. desember.

I Ringebu kommuner er det rundt 4.000 hytter, og i feriene går kommunen fra et innbyggertall på rundt 4.000 opp til 20.000. Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen går ut fra at de fleste er vaksinert i sine respektive hjemkommuner allerede.

– Det er full åpning for hyttefolket å komme og få vaksine. Det er ikke noen kampanje for å få vaksinert deltids- og fritidsinnbyggere, men de kan også møte opp til drop in hvis de vil, sier Høyesveen

Nord-Aurdal gjennomfører drop in i romjulen, men den er rettet mot lokalbefolkningen, opplyser kommunalsjef for helse og omsorg, Vebjørn Johansen.

– Av kapasitetshensyn vil Nord-Aurdal kommune ikke tilby egen drop in-vaksinering til hyttefolket, sier Johansen.

Trysil vurderer drop in i romjulen

Trysil er en av Norges største hyttekommuner med rundt 6.800 hytter, ifølge NRK. Der vurderer de fortsatt om de skal sette opp drop in-vaksinering i romjulen. Dersom de gjør det, er også hytteeierne velkomne, sier ordfører Erik Sletten (Sp).

– Vi har en drop in onsdag, som er åpen for alle. Etter det vil vi vurdere en drop in i julen. Vi har stor kapasitet de dagene vi har åpent, så alle hytteeiere er selvsagt velkommen, men vi har ikke vaksinasjon for en gruppe isolert, sier Sletten.

Om det blir drop in i romjulen, avhenger av tilgangen på helsepersonell i julehøytiden. Sletten uttrykker bekymring for om belastningen på helsearbeidere, som allerede er presset, blir for stor. Men det skal de ta en vurdering på på onsdag.

Venter ikke stor pågang

I Ringsaker kommune har de åpnet også for hyttefolket, men de venter ikke stor pågang, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

– Nei, vi venter ikke voldsom pågang. Men hvis noen skulle befinne seg på hytta og ønsker vaksinering, så nekter vi dem ikke det, sier han.

I tillegg er det mest aktuelt for hyttefolk i Sjusjøen, som er nærmere Lillehammer, mens vaksinesenteret i Ringsaker ligger i Brumunddal.

Alle over 65 år skal ha fått tilbud om tredje dose i hjemkommunen allerede.

– Det er fortsatt 20 uker, altså rundt fire og en halv måned, som gjelder mellom andre og tredje dose, så det er begrenset hvor mange det er aktuelt for.

Hol og Hemsedal

Også i Viken fylke er det en problemstilling som vurderes i hyttekommunene nå. Hol kommune, som omfatter blant annet Geilo, jobber med å få på plass et tilbud for drop in for hyttegjester og andre i romjulen, opplyser ordfører Petter Rukke.

Felles for de fleste hyttekommunene er at innbyggertallet vokser drastisk i feriene. I Hemsedal bor det rundt 2.500 innbyggere til daglig, men ordfører Pål Rørby anslår at det i julen ventes å øke til 15.000–20.000.

De har foreløpig satt opp to dager i romjulen for vaksinering, og kommuneoverlege Camilla Underland anslår at de kan vaksinere 200–300 personer daglig.

– I utgangspunktet er vi rigget for egen befolkning, men det er et åpent tilbud til alle. Også folk fra andre kommuner kan komme og få tilbud om vaksine, sier Underland.

– Det er vanskelig å forutse hvor mange som kan komme. Det er mulig det blir noen begrensninger, for vi har ikke ubegrenset med hverken doser eller personell, sier hun.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i helse- og omsorgsdepartementet sier det er bra med alt som kan bidra til å få opp tempoet i vaksineringen.

– Dersom det er kommuner som har kapasitet til å tilby vaksiner til besøkende til kommunen så er det fint, men dette må folk undersøke selv om gjelder for sin hyttekommune, sier Bjørkholt til VG.