HJEMMESKOLE: Byrådet har bestemt at skolene i Oslo stenger ned fra fredag.

Oslo innfører digital skole

Byrådet snur og innfører digital skole i hele Oslo kommune.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember, opplyser Oslo kommune i en pressemelding. Dette gjelder for grunnskole, videregående, voksenopplæring og fagskole.

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning for alle skoler frem til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo. AKS og barnehagene vil være åpent, men med mulighet for reduserte åpningstider der det er behov for det, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Kommunen begrunner beslutningen med at det ikke er mulig å drifte smittevernmessig forsvarlig på gult og rødt nivå med bemanningssituasjonen ute i skolene, og at det er mange ansatte i karantene som følge av nye nasjonale karanteneregler.

Byrådet vedtok nedstengingen onsdag, ifølge helsebyråd Robert Steen. Det var NRK som først meldte om beslutningen.

– Situasjonen i osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende, på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymret for at barna skal bli smittet rett før jul. Basert på dette, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember, sier han.

Barnehager og aktivitetsskoler holder fortsatt åpent, og foreldre til barn med kritiske samfunnsfunksjoner og barn i sårbare livssituasjoner vil også få et fysisk tilbud dagene inn mot jul, opplyser kommunen.

– Vårt mål er hele veien å sikre mest mulig fysisk tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen og smittesituasjonen som er. De siste dagene inn mot jul betyr det et fysisk tilbud for de aller minste og de med størst behov. Det er jeg glad for at vi sikrer, sier Holmås Eidsvoll.

STENGER: Fra og med fredag 17. desember vil undervisningen i Osloskolen bli heldigital.

Før denne ukes innstramninger, vurderte regjeringen om skolene skulle slutte tidligere og ta lang juleferie.

Hverken Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, FHI eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefalte å forlenge juleferien for barna.

Alle pekte på hvor viktig skolegang var.

– Åpne skoler og tjenester er den eneste måten å ivareta utsatte barn på en forsvarlig måte, påpekte FHI i helsemyndighetenes samlede råd om innstramminger til regjeringen mandag.

– Vi har nå rikelig med kunnskap om at det er barn med lav sosioøkonomisk status som lider mest under stengte skoler. Lang juleferie er koselig for barn fra trygge omgivelser, men ikke for andre, understrekte FHI