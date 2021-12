HJEMMESKOLE: Byrådet har bestemt at skolene i Oslo stenger ned fra fredag.

Disse innfører digital skole

Byrådet snur og innfører digital skole i hele Oslo kommune. Det samme gjør Bergen, Asker og Bærum.

Det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember, opplyser Oslo kommune i en pressemelding. Dette gjelder for grunnskole, videregående, voksenopplæring og fagskole.

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning for alle skoler frem til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo. AKS og barnehagene vil være åpent, men med mulighet for reduserte åpningstider der det er behov for det, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Kommunen begrunner beslutningen med at det ikke er mulig å drifte smittevernmessig forsvarlig på gult og rødt nivå med bemanningssituasjonen ute i skolene, og at det er mange ansatte i karantene som følge av nye nasjonale karanteneregler.

Byrådet vedtok nedstengingen onsdag, ifølge helsebyråd Robert Steen. Det var NRK som først meldte om beslutningen.

– Situasjonen i osloskolen nå er presset. Mange ansatte er fraværende, på grunn av sykdom eller karantene. Mange foreldre er bekymret for at barna skal bli smittet rett før jul. Basert på dette, og klare faglige råd, har byrådet i dag besluttet at det innføres heldigital undervisning fra og med fredag 17. desember, sier han.

Skal masseteste elever

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap opplyser til VG at det etter jul vil være plass massetesting i 1.-4. klasse, og at flere ansatte i skolene få tredje dose med vaksine så snart som mulig.

– Vi vet at massetesting og vaksinering er de viktigste tiltakene for å redusere smittespredning, sier fagsjef for kommunikasjon, Karin Steenstrup.

Barnehager og aktivitetsskoler holder fortsatt åpent, og foreldre til barn med kritiske samfunnsfunksjoner og barn i sårbare livssituasjoner vil også få et fysisk tilbud dagene inn mot jul, opplyser kommunen.

– Vårt mål er hele veien å sikre mest mulig fysisk tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen og smittesituasjonen som er. De siste dagene inn mot jul betyr det et fysisk tilbud for de aller minste og de med størst behov. Det er jeg glad for at vi sikrer, sier Holmås Eidsvoll.

Grunnskolene i Asker og Bærum stenger fra torsdag, og det blir hjemmeskole i stedet.

– Det blir stadig mer krevende å drive skole, med økende smittetrykk og høyt fravær, sier kommunedirektør Kai Erik Lund for oppvekst i Asker til Budstikka.

Han understreker at det ikke betyr at elevene får fri, men at det blir hjemmeskole i dagene fram til jul.

En rekke andre kommuner har også bestemt at det er best at elevene får digital undervisning de siste dagene før juleferien i år. Blant disse kommunene er Askers nabokommuner Bærum og Lier.

Bergen følger etter

Også i Bergen innføres det nå hjemmeskole fram til jul fra og med torsdag, riktignok kun for elevene på 5.-10- trinn, opplyser NTB.

– Det er en kritisk situasjon, og mange av skolene er knyttet til smittesituasjonen i kommunen. Bemanningskapasiteten er utfordret, og det utfordrer igjen smittevernfarglig drift på gult nivå. Vi har fått anbefalt at dette er et riktig tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) ifølge NRK.

Onsdag morgen presiserte regjeringen at barn ikke trenger å gå i karantene når de er definert som «øvrig nærkontakt». Det må imidlertid lærerne.

Denne ordningen skaper en svært utfordrende bemanningssituasjon mange steder ved at lærere må i karantene, mens elevene skal på skolen.

STENGER: Fra og med fredag 17. desember vil undervisningen i Osloskolen bli heldigital.

Før denne ukes innstramninger, vurderte regjeringen om skolene skulle slutte tidligere og ta lang juleferie.

Hverken Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, FHI eller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) anbefalte å forlenge juleferien for barna.

Alle pekte på hvor viktig skolegang var.

– Åpne skoler og tjenester er den eneste måten å ivareta utsatte barn på en forsvarlig måte, påpekte FHI i helsemyndighetenes samlede råd om innstramminger til regjeringen mandag.

– Vi har nå rikelig med kunnskap om at det er barn med lav sosioøkonomisk status som lider mest under stengte skoler. Lang juleferie er koselig for barn fra trygge omgivelser, men ikke for andre, understrekte FHI