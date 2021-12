UTBRENT: Leiligheten på Stovner i Oslo brant voldsomt og førte til store skader og alvorlige konsekvenser.

Barnefamilier blant de evakuerte etter brann i Oslo

Én person omkom, tre brannkonstabler ble skadet og 30 personer er innlosjert på hotell etter det brant i en leilighet på Stovner i Oslo natt til 1. juledag.

Rett før midnatt natt til lørdag mottok brannvesenet beskjed om at det brant i første etasje i en boligblokk i Tokerudberget på Stovner i Oslo.

Underveis i brannen ble 30 personer evakuert fra hjemmene sine.

– Mange evakuerte seg selv. Leiligheten er overtent. Underveis i brannen ble 30 personer evakuert fra hjemmene sine.

– Mange evakuerte seg selv. Leiligheten er overtent, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til VG klokken 01.32 natt til 1. juledag

Klokken 04.00 skrev NTB at en person var funnet omkommet og at pårørende var varslet.

Røykdykkere måtte trekke seg ut

Oslo brann og redningssentral skriver i et Facebookinnlegg søndag ettermiddag at de først fikk melding om at det kom røyk inn i en leilighet via en ventil på badet. Og at det minutter senere sto flammer ut av altanen. Flere av naboene ble evakuert fra sine altaner.

Arbeidsforholdene skal etter hvert ha blitt vanskelige.

– Etter 15–20 minutter må røykdykkere trekke seg ut på grunn av sterk varme, og utvendig slukkeinnsats fortsetter, står det innlegget.

Tre brannkonstabler ble skadet i slukningsarbeidet.

– Forholdene på stedet medfører dessverre at tre av våre egne mannskaper pådrar seg skader. En blir kjørt til Ahus og to blir kjørt til legevakten. Vår kollega på Ahus er fortsatt innlagt for observasjon og blir sannsynligvis utskrevet i løpet av dagen, skriver etaten.

De tre følges opp videre av kollegastøtte og ledere. Politiet og Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet.

Evakuert til hotell

Lørdag ettermiddag opplyser krimvakten i Oslo til VG at de foreløpig ikke kjenner til hvorfor brannen oppsto i leiligheten i boligblokken på ni etasjer og at de først får startet undersøkelser på mandag, siden forberedelser må gjøres.

De 30 personene som ble evakuert har fortsatt ikke fått vende tilbake til hjemmene sine. Krimvakten i Oslo sier det er usikkert hvor lenge det blir til, men at blokken først må saneres og at de har undersøkt bygget, men ikke startet arbeidet med dette ennå lørdag ettermiddag.

Helseetaten i Oslo kommune skriver i en e-post til VG at de har bistått de evakuerte gjennom natten.

– Sosial ambulant akuttjeneste (SAA) bisto med psykososial oppfølging av de evakuerte i natt. SAA har formidlet kontakt med egnet hotell for innkvartering av de evakuerte, skriver kommunikasjonssjef Christian Ekker Hansen i e-posten.

Han bekrefter på spørsmål fra VG at det er barnefamilier blant de evakuerte.

– Vær våken og til stede

Oslo brann- og redningsetat skriver at deres tanker går til de pårørende av den omkomne. Samtidig kommer de med noen råd for å forebygge brann.

– Denne tragiske brannen er en påminnelse om viktigheten av å sikre seg et tidligst mulig varsel ved å ha røykvarsling i alle oppholds- og soverom. Vi ber samtidig på generelt grunnlag alle om å være forsiktige ved bruk av levende lys / åpen ild, vær våken og til stede når du lager mat og bruker elektriske artikler.