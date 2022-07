KOMMER MED FISK: Fiskehandler Reidar Fredriksen fikk oppdraget med å levere fisk til emirens yacht tidlig søndag morgen.

Skal servere emir-følget: − Det blir kveite, laks og skalldyr

KRISTIANSAND (VG) Det mystiske norgesbesøket til emiren i Qatar vekker oppsikt. Flere lokale jobber med reisefølget, men ved kaien i Kristiansand er de hemmelighetsfulle om det spesielle besøket.

Lørdag kveld la en av verdens største yachter til kai i Kristiansand. Det 100 meter-lange fartøyet viste seg etter hvert å tilhøre ingen ringere enn emiren i Qatar.

Utenriksdepartementet (UD) bekreftet i 12.40-tiden søndag overfor VG at emiren er på privat norgesbesøk.

– Dette er et privat besøk og det er ikke lagt opp til offisielle møter. UD var varslet om besøket, skriver avdelingsdirektør Tuva Bogsnes i kommunikasjonsstaben til utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

LUKSUSBÅT: Yachten til emiren av Qatar er over 120 meter lang. Fartøyet la seg til ved Lyngøya ved innseilingen til Kristiansand søndag formiddag, etter å ha ligget til kai i Kristiansand natt til søndag.

Like før klokken 13.00 er et det stengt av et område ved Kilden konserthus sentralt i Kristiansand. Det snakkes om at passasjerer fra emirens massive yacht skal komme i land innen kort tid.

Hemmelighetsfulle

VG er på plass i sørlandsbyen og snakker med folk som jobber i tilknytning til båten. Men mange holder kortene tett til brystet.

Det er uvisst nøyaktig hvem, når eller hvor noen fra den massive-yachten skal komme inn til land.

Likevel virker det åpenbart: Noen viktige personer kan være på vei.

Det blåser godt denne søndagen på kaien ved Kilden kulturhus. Flere turister og lokale går rundt i kaiområdet og titter nysgjerrig bort på et avsperret område og noen mystiske privatsjåfører i dress.

DRESSKLEDDE MENN: Fredrik og Leif bekrefter at de er privatsjåfører, men vil ikke bekrefte hvorvidt jobber for emirens følge.

– Venter dere på emiren?

– Vi bare nyter solen, vi. Det er så fint i Kristiansand, sier Fredrik som ikke ønsker å stå frem med etternavn.

Lørdag kveld landet et fly med påskriften Qatar – på Kjevik flyplass ved Kristiansand, i følge lokalavisen. Emir-følget ble deretter fraktet i svarte biler, til yachten ved havnen i sørlandsbyen.

– Var dere kanskje ute for å nyte måneskinnet i natt også?

– Det kan være, ja, sier Fredrik.

– Er dere mange som nyter finværet?

– Vi er et par til, ja.

– Nå ble det jo litt overskyet da?

– Ja, jeg så det. Vi venter ennå.

– Venter på hva da? Solen, eller kanskje noe annet…?

Fredrik ler.

– Solen, så klart, sier han kryptisk.

De bekrefter at de er privatsjåfører, men vil ikke bekrefte hvorvidt jobber for emirens følge.

Mystisk servering

Reidar Fredriksen er fiskehandler i Reinhartsen. Han er på kaien ved Kilden for å levere mat til et følge fra emir-yachten.

– Hva skal du servere?

– Det blir litt kveite, laks og skalldyr, sier han.

– Hvor mange personer har du med mat til?

– Det vet jeg ikke, det er til følget på båten. Jeg har med noen fisk så får vi se.

Fredriksen fikk oppdraget tidlig søndag morgen. Han forteller at han kun har råvarer, og at fisken skal tilberedes ombord.

FISKEHANDLER. Reidar Kristiansen i Reinhartsen.

Tidligere har Reinhartsen levert eksklusive råvarer til en rekke kongelige i Kristiansand havn. Under et offisielt kongelig besøk for noen år siden, ble fisken deres flydd ned helt til Zimbabwe.

– Hvor mye betaler de i dag?

– Helt vanlig pris.

Fredriksen anslår at det kan være omtrent ti personer ombord, ut fra hvor mye mat han har med seg.

– Er selveste emiren du skal servere?

– Det vet jeg ikke, sier Fredriksen