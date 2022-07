DREPT: Morten Sæther drev sin egen legeklinikk i København i 14 år.

Norske Morten (64) drept av pasient i København

Den norske legen Morten Sæther døde etter å ha blitt knivstukket under et hjemmebesøk hos en psykisk syk pasient. – Det er ingen vinnere i det her, sier broren til VG.

Publisert: Nå nettopp

Politiet i København meldte 21. juni at en mann var i kritisk tilstand etter en knivstikking på Amager, og at de hadde pågrepet en mann i 30-årene.

Mannen, som var lege, døde av skadene 28. juni, etter å ha ligget i kunstig koma på Rigshospitalet i én uke.

Peder Reistad, lokal formann i den danske legeorganisasjonen PLO, bekrefter overfor VG at det er snakk om Morten Sæther (64), som er oppvokst i Hønefoss, men som har jobbet som lege i Danmark over lengre tid.

Den pågrepne mannen i 30-årene erkjenner å ha stukket legen to ganger med kniv. Under et rettsmøte 22. juni kom det også frem at vedkommende er diagnostisert med schizofreni, ifølge danske TV 2.

Mannen er varetektsfengslet på psykiatrisk avdeling frem til 19. juli, og vil siktes for drap, ifølge kanalen.

VARETEKTSFENGSLET: En mann i 30-årene er varetektsfengslet på psykiatrisk avdeling etter knivstikkingen.

Stine Sæther Uldal (62), søster til den avdøde, forteller at hun mottok meldingen fra sykehuset med stor sorg. Hun beskriver broren som en varm og omsorgsfull person.

– Det er bare tragisk. Jeg tenker også på de pårørende til han som drepte legen sin, sier hun til VG.

– Jeg er ikke sur, jeg er utelukkende lei meg, legger hun til.

Hjertestans i 30 minutter

Stine Uldal forteller at de først var optimistiske da familien fikk vite at Morten Sæther var blitt lagt i kunstig koma.

– Vi tok det nesten som en selvfølge at han kom til å våkne igjen, men det gjorde han ikke, sier hun.

Etter tre dager fikk familien beskjed om at legene hadde prøvd alt, men at livet til broren ikke sto til å redde.

– Morten hadde hjertestopp i 30 minutter. De sydde ham sammen igjen, men det var for sent, sier hun.

Uldal forteller at sykehuset trakk respiratoren mandag 27. juni. Morten Sæther sovnet stille inn kl. 07.29 morgenen etter.

Han etterlater seg en datter på 14 år, og en sønn på 21 år.

PREGET: Stine Uldal er lillesøsteren til den avdøde legen. Hun forteller at de traff hverandre ofte.

Stine Uldal og broren har familiebånd til Danmark, og flyttet dit begge to for litt over 40 år siden. I løpet av de siste 14 årene hadde Morten Sæther sin egen legeklinikk i København.

– Dette skjedde dagen etter bursdagen hans. Jeg traff han ikke da, men vi bodde ikke langt fra hverandre, og vi så hverandre ofte, forteller hun.

– Snakket du noen gang med Morten om risikoen forbundet med jobb?

– Aldri. Morten har jobbet alle mulige steder, blant annet i fengsel, og jeg tror aldri den tanken har streifet han. Han var helt sikker på at han skulle bli pensjonist, at han skulle slå seg til ro på familiehytta ved Steinsfjorden.

– Han trodde det beste om folk, men det brant han seg på noen ganger, legger hun til.

– Ingen vinnere

Arnt Sæther (57), den yngste i søskenflokken på tre, synes det er absurd at broren skulle bli drept på jobb.

– Han ringte ofte til pasientene på kvelden for å høre hvordan det gikk. Jeg tror han var veldig godt likt, forteller han.

– Jeg tror han bare elsket pasientgruppen sin, rett og slett.

Den yngste broren jobber til daglig som foredragsholder, og omtaler seg selv som «profesjonell gledesspreder». Den siste tiden har han derimot vært grepet av en bunnløs sorg.

– Det er forferdelig trist. For alle egentlig. Både for Morten og familien, men også han som har gjort det. Det er ingen vinnere i det her, sier Arnt Sæther.

«GLEDESSPREDER»: Arnt Sæther er til vanlig foredragsholder om glede, men forteller at den siste tiden har vært sorgfylt.

Kun noen få dager etter Morten Sæther døde, ble København rammet av en masseskyting som tok livet av tre mennesker på kjøpesenteret Field’s. Gjerningspersonen skal ha vært kjent med psykiatrien fra tidligere.

– Hva tenker du om det som skjedde med broren din, gitt at det har vært flere alvorlige episoder den siste tiden der psykisk syke har stått i sentrum?

– Det var broren min, det har vært Kongsberg, London pub, og ikke minst skytingen på kjøpesenteret. Det ligger faktisk ikke så langt unna der han bodde i København, sier Arnt Sæther.

Den yngste broren mener samfunnet burde ta psykisk helse på enda større alvor.

– Han som drepte broren min trenger jo hjelp. Og de legene og det personellet som skal ta vare på disse menneskene trenger også hjelp og ressurser til å gjøre det, legger Arnt Sæther til.

I likhet med søsteren tror han likevel ikke at den avdøde broren opplevde det som farlig å dra på jobb.

– Det han synes var slitsomt, tror jeg, var all rapporteringen og hvor lite tid legene får med hver pasient. Alle skal kjøres gjennom så kjapt som mulig, og det tror jeg var belastende, sier den yngste broren.