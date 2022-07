DYRERE OG DYRERE: Prisen på flere av nordmenns daglige brød har passert 40 kroner. Matprisene har ikke økt mer på årtier. I tillegg harcv prisene økt på drivstoff, strøm, hotell, flyreiser, byggevarer osv.

Ekspert varsler flere rentehopp: − Folks kjøpekraft faller nå

Prisøkningen på matvarer, hotell, fly, drivstoff, byggevarer og strøm har to tydelige følger, ifølge sjeføkonom: Flere rentehopp på lån og flere husholdninger som vil slite økonomisk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For med siste års oversikt over prisøkningen på blant annet matvarer fra Statistisk sentralbyrå, virker det tydeligere enn på svært lenge at renteøkningene vil komme hyppigere i tiden fremover enn det som tidligere er beregnet.

Læresetningen om at økt prisstigning (inflasjon) fører til høyere rente, er i høyeste grad aktuell om dagen, ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Han har egentlig ferie, men klarer ikke la være å svare på spørsmål om dagens spesielle økonomiske situasjon midt i juli 2022.

– Økningen i levekostnader på drøyt seks prosent satt opp mot en lønnsøkning på rundt fire prosent for året under ett, betyr at folks kjøpekraft faller nå. Den blir spist opp av prisøkningen på blant annet matvarer, illustrerer Gonsholt Hov.

STEREO-EFFEKTEN: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov er sjeføkonom i Handelsbanken. Han mener flere husholdninger blir dobbelt rammet av prisøkningene.

Han snakker om en «stereo-effekt». Men det er ingen godlyd-opplevelse for folk i feriemodus han tenker på.

– Den andre virkningen av prisøkningen er at Norges Bank etter alt å dømme vil komme med flere rentehevinger i tiden fremover. I disse beregningene inngår at den gemene hop vil klare disse virkningene av prispresset, sier han og legger til:

– Men samtidig vil flere husholdninger bli sårbare, kanskje spesielt de som har tatt opp store lån i perioden med svært lav rente. Det ligger i sakens natur at de vil merke denne stereo-effekten mest, sier sjeføkonomen.

– Demp oljepengebruken

– Kan regjering og storting foreta seg noe mot prisgaloppen?

– Neppe i form av enkelttiltak som kan skape endring. Vi har sett en ordning der staten kompenserer for høy strømpris. Hvis staten gjør noe lignende med andre varer og tjenester, da øker prisene enda raskere. Forklaringen på den brede prisoppgangen nå er høy etterspørsel, kanskje kombinert med lavere tilgang. Politikernes oppgave er å ikke pøse enda mer penger inn i økonomien – og dempe oljepengebruken, er rådet fra Gonsholt Hov.

FRYKTER FLERE FATTIGE: Grunde Almeland (V) er leder i Stortingets familie- og kulturkomité.

Leder Grunde Almeland (V) i Stortingets familiekomité, sier rett ut at han frykter de store prisøkningene i velstandslandet Norge vil føre til flere fattige familier.

– Spesielt for dem som har minst fra før tror jeg dette kan bli spesielt tungt. De som ikke har bufferkontoer eller noe å kutte i forbruk – de som allerede lever på minimum – har allerede slitt en stund på grunn av høye strømpriser. Når så mye annet også blir så mye dyrere nesten over natta, vil mange få store problemer med å få hverdagen til å gå rundt, sier han.

– Jeg frykter mer fattigdom og følgene dette vil få – særlig for barn og unge – og jeg tror vi vil se at mange får det vanskeligere psykisk, skriver Almeland i en e-post til VG.

Forverring

Fagkomitéen som han leder er også ansvarlig for å behandle forbrukersaker på Stortinget. Almeland mener man ikke bør se på den brede prisoppgangen isolert fra alt annet.

– Dette er nok en forverring på toppen av en rekke andre kriser. Mange har ennå ikke kommet seg på beina etter pandemien og de strenge tiltakene i forbindelse med den. Dette krever at politikerne bretter opp ermene og tar grep for å gjøre situasjonen enklere for folk, sier Venstre-toppen.

PRISER POSENE HØYERE: Maten blir dyrere. Spesielt frukt og grønt har gått i været prismessig de siste månedene, rapporterer Statistisk sentralbyrå.

– Frykter du at renten i årene fremover kan bli enda høyere enn det som er beregnet?

– Ja. Og selv om det vil gå greit for de fleste av oss, vil vi merke det. Det kan gå utover friheten og fleksibiliteten i hverdagen, og vi må tenke nøyere over hva vi bruker penger på. Det viktigste er at vi beholder et samfunn med små forskjeller. Vi må passe spesielt på dem som har minst i lommeboka fra før.

Krise på krise

– Din reaksjon på at matprisene ifølge SSB også gikk kraftig opp før den tradisjonelle datoen for prisøkning, 1. juli?

– På lik linje med strøm og bolig, er utgifter til mat ikke til å unngå. Det er mange som vil merke at maten blir dyrere. Vi må se på kostnadene samlet sett, og komme med tiltak som særlig hjelper de som vil få det hardest fremover, svarer Almeland.

– Kan Stortinget og regjeringen egentlig gjøre noe for å bremse prisøkningene?

– De siste årene har vi hatt flere kriser som har påvirket folks økonomi, og vi ser at utfordringene vil fortsette. Det blir vanskelig å lage nye krisepakker hver uke for det som til enhver tid oppstår. Nå har vi behov for et generelt skattelette som gjør at folk sitter igjen med mer, og kan velge hva det skal gå til.