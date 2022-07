Fjerde dag med forhandlinger: − Forventer mindre venting i dag

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter å ha forhandlet til 20-tiden torsdag, møtes partene i SAS-konflikten igjen lørdag morgen.

Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, snakket kort med pressen før møtet lørdag morgen.

– Den nye modellen kjenner jeg ikke til. Jeg tror det er en misforståeldse. Jeg håper på en løsning, men vi får se, sier han på spørsmpl om de skal få se en ny modell.

– Avtalene som vi skal ha på plass skal være skriftlige. Det tar tid. Jeg er overbevist om at vi skal ta stilling til et tekstforslag i dag. Vi arbeider med mange forslag. Mange papirer. Om viljen er der, tror jeg det blir en løsning, sier han.

Thyregod sier også at de forventer mindre venting i dag enn i går.

– Jeg forventer at det blir mindre venting i dag.

Selv om partene ga seg med forhandlinger fredag kveld, stoppet de ikke å jobbe. Da skulle SAS-ledelsen arbeide videre utover natten med et forslag til pilotene.

Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod

Pilotlederne hadde tidligere fradagen sagt de brukte mye tid på å vente på forslag fra SAS.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge flygerforening, sa han var forundret over at SAS ser ut til å ha god tid:

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen: det er mye penger. Vi trodde kanskje det hastet litt mer.

PILOT-LEDER: Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge flygerforening.

Skogvangs oppfatning av at SAS bruker for lang tid, var ikke SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs enig i.

– Vi har forsøkt å lage et innhold som vi ønsker å presentere for pilotene og det tar den tiden det tar, sa Hernæs.

Leder av Norske SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset, sa tidligere fredag til NRK:

– Vi har ikke kommet til en enighet, men vi har heller ikke nådd veggen.

PRØVER IGJEN: Leder av Norske SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset, i Stockholm fredag.

Taper penger

Lørdag er det ifølge VGs flyspesial totalt 133 innstilte flygninger. 131 av disse er SAS-flygninger.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Frem til torsdag hadde streiken kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer rundt 1,27 milliarder norske kroner. Lørdag er vi dermed oppe i rundt 1,53 milliarder kroner.