PILOT-LEDER: Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge flygerforening.

Fjerde dag med forhandlinger: − Alt er mulig

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter å ha forhandlet til 20-tiden torsdag, møttes partene i SAS-konflikten igjen lørdag morgen.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge flygerforening i Parat, møtte pressen på vei inn til møtet klokken 10. Han blir spurt om hvilke forventninger de har til dagen:

– At vi møtes og prater sammen og kommer oss videre. Vi må begynne et sted, så får vi se hvor langt vi kommer, sier han.

– Det er en helhet det her. Ingenting er ferdig før alt er ferdig.

– Kan det være dette ender i brudd?

– Alt er jo mulig. Det er ting her som er vanskelig fremdeles, sier han.

Lørdag skal pilot-lederne ta stilling til skriftlige forslag SAS har jobbet med i natt.

– Når vi leser tekster er det litt lettere å se hvor nære eller langt fra hverandre man er. Vi skal se en avtale, så får vi se hvor hvor bra den blir. Så skal den også stemmes gjennom av våre medlemmer, sier han.

Forventer mindre venting

Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, snakket kort med pressen før møtet lørdag morgen.

– Den nye modellen kjenner jeg ikke til. Jeg tror det er en misforståelse. Jeg håper på en løsning, men vi får se, sier han på spørsmål om de skal få se en ny modell.

– Avtalene som vi skal ha på plass skal være skriftlige. Det tar tid. Jeg er overbevist om at vi skal ta stilling til et tekstforslag i dag. Vi arbeider med mange forslag. Mange papirer. Om viljen er der, tror jeg det blir en løsning, sier han.

Thyregod sier også at de forventer mindre venting i dag enn i går.

– Jeg forventer at det blir mindre venting i dag.

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs sier de har jobbet gjennom natten:

– Vi forventer at vi skal holde høyt trykk gjennom hele dagen og se om vi klarer å bli enige på de viktige punktene. Vi har jobbet gjennom hele natten. Vi tar punkt for punkt og forøøker å finne enighet, og ser om vi til slutt kan enes om en totalitet.

Den norske riksmekleren Mats Wilhelm Ruland sier de i dag skal fortsette å jobbe seg systematisk gjennom problemstillinger som gjenstår.

– Jeg er optimist fortsatt og tror vi vil få en videre utvikling i dag, men det gjenstår å se. Det er ingen garanti for det, sier han.

– Hvor nærme står partene nå?

– Det kan jeg ikke si. Det er fortsatt noen helt sentrale problemstillinger som ikke er løst.

– Tror du dere vil sitte til langt utpå kvelden?

– Det er vanskelig å si. Av erfaring: Ja. Men det er ikke gitt at vi gjør det, men om jeg skal anslå noe, så vil jeg anslå at vi blir sittende hele dagen til utpå kvelden. Det er kontakt med partene gjennom mekling, og så har meklinger ulike faser der en må gjøre ulike ting. Noen perioder må partene jobbe hver for seg, andre perioder sitter man sammen. Det var kontakt mellom partiene i går og man snakket sammen, sier mekleren.

Han mener det vil bli begge delr lørdag også.

– Partene har beveget seg. Det er positivt, men det er ikke tilstrekkelig bevegelse til at man er i mål. Det må mer bevegelse til for at vi skal få en løsning her, sier Ruland.

– Er det vanlig med såpass mange utsettelser som det har vært her?

– Jeg kan bare uttale meg om hva som er vanlig i Norge, og det her er helt uvanlig. Der en mekling i et normalt hovedoppgjør bare en-to, maksimalt fire dager. Så dette er en helt uvanlig mekling, kan jeg si.

– Hva sier det at partene har sittet så mange dager?

– Det forteller meg at partene har et genuint ønske om å løse dette her. Så betyr ikke det at det er mulig at positionen deres vil tangeres. Begge har en sterk interessa av å få det til.

JOBBET I NATT: SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs fredag.

Da partene ga seg med forhandlinger fredag kveld, skulle SAS-ledelsen arbeide videre utover natten med et forslag til pilotene.

Pilotlederne hadde tidligere fradagen sagt de brukte mye tid på å vente på forslag fra SAS.

Skogvang sa fredag han var forundret over at SAS ser ut til å ha god tid:

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen: det er mye penger. Vi trodde kanskje det hastet litt mer.

Skogvangs oppfatning av at SAS bruker for lang tid, var ikke SAS’ forhandlingsleder Hernæs enig i.

– Vi har forsøkt å lage et innhold som vi ønsker å presentere for pilotene og det tar den tiden det tar, sa Hernæs.

Leder av Norske SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset, sa tidligere fredag til NRK:

– Vi har ikke kommet til en enighet, men vi har heller ikke nådd veggen.

PRØVER IGJEN: Leder av Norske SAS-flygeres forening (NSF), Roger Klokset, i Stockholm fredag.

Taper penger

Lørdag er det ifølge VGs flyspesial totalt 133 innstilte flygninger. 131 av disse er SAS-flygninger.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Frem til torsdag hadde streiken kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer rundt 1,27 milliarder norske kroner. Lørdag er vi dermed oppe i rundt 1,53 milliarder kroner.