Personlige maleri på ryggen av russedressen har blitt en av de store russetrendene.

Slik endrer russen dressen: − En ny trend

Etter flere år med kliss like dresser i rødt og blått, har russen fått et behov for å gjøre klærne til sine egne. VG har snakket med to som er med på å skape nye trender.

– Det er såpass mange forespørsler nå at jeg må si nei til flere. Jeg har ikke tid til å lage alt, sier Oliver William Jones (26) til VG.

Han driver med det han kaller «custom russedress». Russen sender inn dressen sin og får malt et spesiallaget motiv på ryggen av den.

26-åringen fikk sin første bestilling av en kollega i mars 2020. Nå forteller han at det har vært stor pågang fra årets russ. Han forteller at det varierer hva folk ønsker at skal males på ryggen, men at det er mange som vil ha bilde av en artist de liker eller et albumcover.

– Det er mange som maler på russedresser, jeg er opptatt i å ta imot ønsker fra russen. Det er ekstra gøy at de kan velge motiv selv og være med på å bestemme slik at de får dressen akkurat som de vil ha den.

– En ny trend

Da han la ut en video på TikTok av at han malte på en russedress, fikk den nesten en halv million visninger. Det mener han viser hvor stor trenden har blitt.

– For meg virker det som dette er en ny trend. Det har kanskje vært populært noen steder i landet tidligere, men å ha et bilde bakpå dressen er blitt en veldig populær trend for mange nå de siste årene. Da jeg hadde russedress i 2014, var den mer eller mindre helt «plain».

Både på Insta og TikTok deler han videoer av klærne og russedressene han maler på.

– Hvorfor tror du det er en trend?

– Det kan jo være et behov for å skille seg ut, vise hva du liker eller for å uttrykke det på en måte.

Startpris på 1500 kroner

Jones driver med design av klær og sko, ved siden av studiene. Han drømmer om å leve av å designe.

For å få malt ryggen av russedressen, har han i år en startpris på 1500 kroner.

DESIGN: Her er designer Oliver William Jones i gang med å male en russedress.

– Det koster litt mer om de også vil ha malt på tekst på beina og armene på dressen. Noen synes det er dyrt og andre synes det er altfor billig.

– Gjorde det fordi jeg er gjerrig

Oda Kolbjørnsen-Tomassen (18) er tredjeårselev ved design og tekstil-linjen på på Edvard Munch videregående skole i Oslo. På Instagram har hun dokumentert prosessen med å brodere sine egne patches, eller merker, til russedressen.

– Jeg gjorde det bare fordi jeg er gjerrig, sier hun når VG spør hvorfor hun ville lage dem selv istedenfor å kjøpe ferdige.

– De man kjøper er dyre og jeg kan jo brodere, så jeg tenkte at jeg like godt kunne lage dem selv fra bunnen av, sier 18-åringen.

Hun anslår at hun brukte rundt 40 kroner på å lage sine egne, som består av servietter hun fant hjemme i skapet og broderigarn. Hvis hun skulle kjøpt dem ville de kostet rundt 250 kroner.

– Det var lett å lage, men det tok dritlang tid. Jeg brukte kanskje fem dager på det, sier hun.

– Man må være veldig interessert i å spare penger for å orke.

Kolbjørnsen-Tomassen sier at hun heller vil bruke penger på skikkelige klær enn noe hun bare skal bruke i noen uker i vår. Hun designer selv strikkeoppskrifter og er opptatt av mer bærekraftig mote.

– Og så er jeg 18 år og har ikke råd til noe som helst. Jeg sparer der jeg kan.

– Har du fått spørsmål om du kan sy til andre også?

– Ja, men da er jeg veldig kjapp med å si nei. Det tar for lang tid.

– Kan finne din egen stil

VG har tidligere snakker med årets russ om trendene i 2022. Journalist Elise Alexandra Gulbrandsen i VGs MinMote forteller at mange bruker russeklærne til å utfolde seg kreativt og få frem sin personlige stil.

RYGG: Spesiallaget motiv på ryggen av russedressen er en av trendene som har tatt av i år.

– I et plagg som egentlig er veldig uniformt kan man vise at man liker en viss type ting ved å endre litt på den. Du kan finne din egen stil i disse plaggene, sier hun.

Hun tror det kan være mye press rundt russeklær, men samtidig ser hun at mange er flinke til å gjøre russeanntrekket til sitt eget.

– Kanskje syr de hele dressen selv, endrer på en ferdig dress eller dekorer den på er vis.