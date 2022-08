OVERTENTE: Den stjålne bilen tok full fyr etter utforkjøringen.

Politijakt endte i utforkjøring og bilbrann

En biltyv prøvde å kjøre fra politiet i Nordland. Det endte dramatisk.

Rundt klokken 14.00 ble en politipatrulje i Nordland oppmerksom på en bil som tidligere på dagen hadde blitt meldt stjålet.

– Da politiet prøver å få kontakt, øker føreren av bilen farten. Politiet setter på blålys, men bilen fortsetter å øke farten, sier operasjoner i Nordland politidistrikt, Ulf Slettan.

Politiet følger bilen et stykke, men etter hvert øker farten så mye at politiet regner det som uforsvarlig å fortsette.

Selv om det har kommet stor avstand mellom politipatruljen og bilen, holder den høy fart inn i en rundkjøring på fylkesvei 85 sør i Gullesfjordbotn ved Hinnøya.

Bilen kjører rett frem i rundkjøringen, gjennom autovernet og havner på taket i et myrterreng flere meter nedenfor veien.

Bilen – en fossildrevet Mercedes – tar raskt full fyr.

Føreren var ifølge operasjonslederen ved bevissthet og kom seg ut av bilen i tide.

Ambulanse var på stedet omtrent et kvarter etter ulykken.

Mannen i trettiårene er tatt med til sykehuset for kontroll. Han er siktet for biltyveri og ruspåvirket kjøring, trolig et annet rusmiddel enn alkohol, ifølge politiet.

Operasjonslederen antar at han også vil bli anmeldt for å unndra seg kontroll fra politiet.

Politiet håper å få gjennomført avhør på sykehuset, hvis helsetilstanden til mannen tillater det.

Mannen er tidligere kjent for politiet, opplyser Slettan i Nordlandspolitiet.