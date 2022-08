VIKINGSVERD: Det Heidi Vike Grønnsæter trodde var deler av en gammel plog viste seg å være et vikingsverd.

Fant vikingsverd i hagen: − Helt overveldet

Heidi Vike Grønningsæter trodde det hun fant i hagen sin for to år siden var deler fra en gammel, rusten plog. Det viste seg å være et vikingsverd.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det var mannen min som fant det. Han kom inn på kjøkkenet og sa at dette tror jeg er en del av et vikingsverd. Det trodde ikke jeg. Det så bare ut som en gammel, rusten del av en plog.

Heidi Vike Grønningsæter bor på Vestnes i Møre og Romsdal.

For to år siden fant mannen hennes det han syntes så ut som et sverd i hagen, etter at svigerfaren hadde pløyd i potetåkeren.

Heidi var uenig, og sverdet ble lagt i garasjen.

Der lå det i to år, uten at hun tenkte så mye mer på det.

– Helt til jeg fikk besøk av en venninne. Så snakket vi om vikingtiden og sverd, så kom jeg på denne biten.

FYLKESKONSERVATOR: Bjørn Ringstad har jobbet som fylkeskonservator i 30 år. Det er ikke ofte privatpersoner finner vikingsverd, forteller han.

Sjeldent funn

Hun la ut bildet av sverdet på en Facebook-side og fylkeskonservator Bjørn Ringstad tok raskt kontakt.

Da han fikk se sverdet i virkeligheten tok det ikke mange sekunder før han kunne slå fast at dette var et ekte vikingsverd.

– Det var på grunn av hjaltet, forteller han til VG.

Sverdet er tveegget og Ringstad anslår at det er fra 800-tallet.

SENDT TIL NTNU: Sverdet er skjørt og blir sendt til NTNU Trondheim for videre undersøkelser.

– Vi har en god del funn av vikingsverd i Norge, men det er sjelden vi får inn fra privatpersoner.

Heidi synes det er utrolig spennende å ha funnet noe slikt i sin egen hage.

– Det er utrolig spesielt, utrolig kjekt, artig og spennende. Jeg er helt overveldet,

Kan være vikinggrav

Nå er sverdet sendt til konservering til NTNU Trondheim for videre undersøkelser.

I tillegg skal det sannsynligvis letes etter flere gjenstander i hagen til Heidi.

– Vi tror jo at når det er et sverd, så er det et gravfunn eller en grav i nærheten. Det er stor sansynlighet for at det ligger noe mer der.

Det synes Heidi er veldig spennende.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen, om de finner noe mer. Kan nesten ikke tro det selv.