ISFRONT: NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, her på en tidligere flyreise til Bergen.

LO aksepterer beklagelse fra NHO og gjenopptar kontakten

Torsdag skrev VG at sjefen for Norsk Industri varsler at arbeidsgiversiden bør bruke lockout i større grad. LO ble så provosert av fremgangsmåten til NHO at de frøs samarbeidet.

Fredag ettermiddag, kort tid etter at de varslet at samarbeidet var lagt på is, bekrefter LO at kontakten med NHO gjenopptas.

– Jeg velger å tolke det Ole Erik Almlid sier som en klargjøring av at NHO ikke vil gå bort fra den samarbeidslinjen vi har i norsk arbeidsliv. Vi håndterer konflikter på en ryddig måte, og i tråd med arbeidslivets regler, men vi forsøker så langt som mulig å unngå dem, skriver LO-leder Peggy Hessen Følsvik til VG.

I VG-saken som fikk LO-lederen til å reagere, kommer det frem hvordan Stein Lier-Hansen, leder i NHO-foreningen Norsk Industri, brukte en trussel om lockout for å presse LO til å avslutte industristreiken. Han sier at lockout bør bli like legitimt å bruke som streik.

LO-leder krevde en beklagelse før hun ville møte NHO-sjef Ole Erik Almlid igjen, skriver Aftenposten, som også skriver at LO aksepterer beklagelsen fra NHO.

Tidligere fredag ettermiddag sa hun til VG at LO ville la være å møte LO i alle sammenhenger, og kansellerte utspill de skulle komme med sammen fredag.

– Jeg er sinna, overrasket og provosert, sa Følsvik.

PÅ INNSIDEN: I VG-saken fortelles historien om hva som skjedde i kulissene da industristreiken ble avblåst onsdag ettermiddag, etter ti dager. Dette provoserer LO-lederen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til VG at han tar LOs reaksjon på alvor.

– Det må være gjensidig tillit mellom LO og NHO, og det ligger et ansvar på meg som NHO-leder å bidra til det, sier Almlid.

Krevde avklaringer fra NHO-sjefen

Lockout er er noe arbeidsgiverne kan bruke for å presse frem en slutt på en streik fra arbeidstagere. Det betyr at arbeidsgiver stenger ute arbeidere fra arbeidsplassene, også dem som ikke er i streik.

Det har tradisjonelt vært et historisk verktøy som skapte samfunnsuro på 30-tallet og politisk storm i 1986, da forløperen til NHO, Norsk Arbeidsgiverforening, stengte over 100.000 LO-organiserte ute fra arbeidsplassene. Det endte med at NAF-sjefen måtte gå av.

NHO-SJEF: Ole Erik Almlid.

– Jeg må spørre Ole Erik Almlid om dette innvarsler en ny linje fra NHO sin side. Han må komme på banen og avklare om det er NHOs hensikt å heve konfliktnivået, eller om dette kommer fra en enkeltperson i NHO-systemet, sa Følsvik tidligere fredag.

Hun sa at det er riktig at lockout er et virkemiddel arbeidsgivere kan benytte i en konfliktsituasjon, på samme måte som fagorganiserte kan gå til streik.

– Men jeg vil advare mot å idealisere bruken av disse virkemidlene. Vi på arbeidstagersiden streiker hvis vi må, men vi forsøker alltid til det ytterste å unngå det.

SNUDDE BRÅTT: Onsdag møttes kamphanene Frode Alfheim i LO-forbundet Industri Energi og Norsk Industris Stein Lier-Hansen til en øl etter den dramatiske avslutningen på industristreiken. Fredag er stemningen en helt annen.

Samarbeid på spill

Følsvik sa det var på sin plass å minne om at Norge er ett av de landene som har færrest streikedøgn i Europa.

– LO og forbundene opptrer som ansvarlige parter. Vi er opptatt av samarbeid på alle plan. Spesielt når vi står oppe i sånne kriser som vi gjør nå. Det er dette samarbeidet NHO setter på spill hvis de seriøst har tenkt å legge seg på en slik konfliktlinje.

Hun sa at streiken endte med at man skal jobbe sammen for å finne løsninger – men at de har fått servert det stikk motsatte gjennom VG.

– Det vil på ingen måte bedre samarbeidsklimaet i norsk arbeidsliv.

LO-SJEF: Peggy Hessen Følsvik.

– Vi står i en situasjon med en varm krig i Ukraina, kald krig i Europa, energikrise, klimakrise, økte forskjeller og galopperende prisvekst. Da må vi jobbe sammen for å styrke norske arbeidsplasser, og vi må bygge tillit mellom partene. Hvis NHO seriøst mener de skal heve konfliktnivået i tarifforhandlinger fremover, og bruke lockout som vi nesten ikke har sett siden 1986, da har vi en stor utfordring.

– Særdeles ubehagelig

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om mine egne fortrolige samtaler i avisa. Det er ikke overraskende for noen at vi har samtaler mellom partene i en konfliktsituasjon, men å lese om det i avisa etterpå gjør meg skikkelig opprørt.

Almlid reagerer også på dette:

– Det er svært ubehagelig at mine samtaler med LO-lederen blir gjengitt i media, sier han til VG.

Almlid sier også at LO og NHO i mange år har samarbeidet tett om å løse de viktige oppgavene i samfunnet, også de gangene de har vært uenige.

– For at partssamarbeidet i Norge skal fungere fremover, trenger vi både formelle og uformelle møteplasser. Vi skal gjøre vårt for at samarbeidet fortsatt skal være preget av tillit og gjensidig respekt.

NÆRINGSLIVSBOSSER: NHO-sjef Ole Erik Almlid og Stein Lier-Hansen i Norsk industri.

NHO: Synet på lockout står fast

NHOs syn på lockout står fast, sier Almlid:

– NHO har ikke endret syn på bruk av lockout. Dette er et lovlig virkemiddel, men terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy. Derfor er lockout noe vi sjelden bruker, og vi har alltid en grundig saksbehandling i forkant, sier Almlid og fortsetter:

– Slik er det og skal det fortsatt være, selv om det naturligvis vil komme situasjoner der både streik og lockout kan bli brukt som lovlige virkemidler. I Norge har vi lang tradisjon for at partene setter seg sammen for å finne frem til felles løsninger, også under konflikter. Det skal vi fortsette med.

Stein Lier-Hansen har ikke vært tilgjengelig for kommentar fredag.