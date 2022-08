SMELTER: Smeltevann fra isdekket på Grønland strømmer inn i Baffinbukta. Bildet er tatt under et NASA-oppdrag 17. juli 2022.

Grønlandsisen smelter raskere enn antatt: − En alarmerende situasjon

Ikke engang en full stans av klimagassutslipp over natten, vil kunne stanse den dramatiske havstigningen, ifølge ny studie. – Vi har sovet i timen, sier klimaforsker Helge Drange.

Publisert: Nå nettopp

Grønlandsisen smelter, og det skjer fort. En ny studie fra Nature Climate Change-prosjektet viser at 3,3 prosent av Grønlandsisen vil smelte innen 2100.

Det kan ifølge studien føre til at verdenshavene stiger med nærmere 30 centimeter innen 2100.

– Det er en alarmerende situasjon når smeltingen øker på Grønland, fordi det er så mye is å ta av, sier klimaforsker Helge Drange til VG.

Studien, som er omtalt i Washington Post, gir en av de mer alvorlige spådommene om havstigningen så langt.

Selv ikke en full stans av klimagassutslipp over natten, vil ifølge studien kunne stanset stigningen av havene.

– Havstigning er kjempealvorlig, det vil vare i lang tid. Mange store byer, deltaområder og øystater vil få problemer. Det er ikke bra i det hele tatt, sier Drange.

Kan være dramatisk

Forsker ved Havforskningsinstituttet Øivind Bergh, sier til VG at det har versert flere slike anslag, og at disse varierer.

Men én ting er sikkert, sier han: Alle peker i samme retning.

– Snakker vi hele verden under vann innen 2100?

– Nei, det gjør vi ikke. Men 30 centimeter er alvorlig nok.

VASSER: Strandede lastebiler i en oversvømt gate i Sunamganj i Bangladesh i juni 2022. UTSATT: En bonde vasser i en oversvømt åk34, sør for Dhaka i Bangladesh. BANANPLANTER: En mann bruker bananplanter til å holde seg flytende, mens han transporterer geitene gjennom flomvannet i Sylhet i Bangladesh. Bildet er tatt juni 2022.

I praksis vil det kunne bety hyppigere begivenheter med høyvann, og springflo som kan gi større utslag. Springflo er når tidevannet har den høyeste flo – altså den høyeste vannstand.

Det kan være dramatisk, ifølge Bergh.

Særlig for land som ligger lavt eller ved elvedeltaer, kan dette få alvorlige konsekvenser.

– Bangladesh har en enorm mengde mennesker som lever på sandbanker, hvor det ikke er noen steder å gjøre av seg. Det er alvorlig, sier Bergh.

OVERSVØMT: En bonde står i en oversvømt åker sør for Dhaka i Bangladesh. Stigende havnivåer og flom setter millioner av liv i fare i landet. FLOM: Bildet er tatt etter en omfattende flom i Sylhet-distriktet i Bangladesh i juni 2022. MISTET HJEMMET: En mann i øydistriktet Bhola hvor Meghna-elven renner ut i Bengalbukta i Bangladesh. Huset hans lå en gang her.

Han peker også på Nederland, hvor over halvparten av befolkningen allerede bor under havets nivå. Her er de likevel bedre stilt, enn i mange andre land.

– De er teknologiske og avanserte, og landet er innstilt på at dette vil komme til å skje. Så de har mye å gå på teknisk.

I Norge trekker han frem Bryggen og Vågsbunnen i Bergen som spesielt utsatt. Han peker på Venezia, som har brukt flere tiår og dyre dommer på å bygge demninger rundt den utsatte byen.

Bergh ser ikke bort fra at Bergen må se seg nødt til å gjøre det samme.

– Men ikke i min og din levetid. Det er en veldig treghet i systemet. Det vi slipper ut av klimagasser nå, gir utslag i tiårene som kommer.

VÅTT: Bryggen i Bergen trekkes frem som utsatt for den raske havstigningen. Her avbildet sommeren 2016.

– Vi har sovet i timen

Det er ikke første gang det kommer dystre fremtidsutsikter for kloden.

Tidligere i år kom FN-rapporten som slo fast at klimaendringene er større og inntreffer raskere enn vi tidligere har trodd. I en studie fra august, kom det frem at også Arktis varmes opp mye raskere enn antatt.

Bergh tror vi må holde hodet kaldt.

– Jeg tror redsel er en feil følelse. Vi må heller tenke at dette ikke er bra, og at vi ikke har annet valg enn å handle, sier Bergh og peker på det han mener er en stor del av løsningen:

– Vi må vekk fra olje, kull og gass.

Drange trekker frem dagens energikrise, som har utløst nye debatter om å lete etter mer olje og gass, blant annet i Barentshavet.

– På kort sikt kan det kanskje virke fornuftig, men et riktigere spørsmål er hvorfor vi har kommet dit vi har kommet. Vi har sovet i timen, og fortsetter å sove i timen, sier han.

– Er det vår feil at dette skjer?

– Ja absolutt. Både smeltingen av Grønland og Antarktis er noe av årsaken til at det er helt avgjørende å få ned klimagassutslippene, sier Drange.

– Vil du si at det er «lost case»?

– Jeg vil kanskje ikke si det sånn, men havstigningen vil fortsette uansett hva vi gjør. Men hvor lenge vi fortsetter med gassutslipp som i dag, jo raskere fortsetter havet å stige. Det er det vi må unngå.