BLE IKKE FILMET: Diskusjonen rundt kroppskamera er blitt aktualisert etter helgens skyteepisode på Grønland.

Forsvarer etter politiskytingen: − Kroppskamera bør innføres umiddelbart

Forsvarerne til to av de siktede etter politiskytingen på Grønland mener kroppskamera ville gjort det enklere å belyse hendelsesforløpet.

Kortversjonen Forsvarerne til to av de siktede etter Grønland-skytingen mener det er på høy tid at kroppskamera benyttes av norsk politi.

I 2024 skal det iverksettes et prøveprosjekt for å teste bruk av kroppskamera blant politiets operative styrker. Forberedelser for dette prosjektet starter allerede høsten 2023.

Datatilsynet er bekymret for innføring av kroppskamera i norsk politi, spesielt med tanke på datalagring og personvern. Vis mer

– Kroppskamera bør innføres umiddelbart, sier advokat Daniel Storrvik.

– I slike tilfeller som dette, burde det ha vært obligatorisk, sier advokat Arild Humlen.

Storrvik og Humlen representerer to av de tre unge mennene som er siktet for medvirkning til narkotikasalg etter at politiet aksjonerte mot et hotell på Grønland i Oslo natt til søndag.

En tredje mann (22) ble skutt i brystet under aksjonen. Skuddet skal ha vært utilsiktet, ifølge Spesialenheten. Nøyaktig hva som ledet til skuddet, er ukjent.

– Vil redusere antall uriktige domfellelser

Forsvarer Storrvik mener kroppskamera ville gjort det enklere å finne ut av hva som egentlig skjedde den natten, men også generelt styrket rettssikkerheten i Norge.

– I et land som Norge, med en så stor tillit til politiet, vil en politimann alltid ha større troverdighet i en straffesak enn en tiltalt. I samtlige saker der det står politibetjents ord mot en tiltalt, så blir politibetjenten trodd – selv når det er mangel på andre beviser, sier Storrvik.

– Kroppskamera vil kunne redusere antall uriktige domfellelser, fortsetter han.

FOR: Advokat Daniel Storrvik.

– Burde vært obligatorisk

Forsvarer Humlen er enig. Han mener kroppskamera er spesielt viktig i skarpe situasjoner slik som den på Grønland i Oslo helgen.

– Hvis politiet hadde brukt kroppskamera under oppdraget på Grønland, så ville vi hatt en mye bedre beskrivelse og virkelighetsoppfatning av den konkrete foranledningen og den utløsende situasjonen som førte til politiets skudd, sier advokaten.

Humlen mener kroppskamera vil kunne bidra til å oppklare en rekke saker, og vil være til fordel både for befolkningen og politiet.

POSITIV: Forsvarer Arild Humlen mener det burde vært obligatorisk med bruk av kroppskamera i enkelte av politiets oppdrag.

Mannen som ble skutt ligger fremdeles på sykehus, alvorlig skadet. VG har kontaktet hans forsvarer Sidra Bhatti for kommentar, uten å få svar.

Spesialenheten har opplyst om at det er holdepunkter for at det ikke var en konkret trusselsituasjon før politiet avfyrte skuddet natt til søndag.

Politimannen har forklart til Spesialenheten at skuddet var utilsiktet, og sier at han umiddelbart satte i gang med livreddende helsehjelp da han skjønte at 22-åringen var skutt.

I 2024 skal politiet iverksette et prøveprosjekt for å teste ut bruk av kroppskamera blant sine operative styrker. Utredningen om hvordan pilotprosjektet skal rigges og utformes, går i gang til høsten.

– Kun et utsnitt av en gitt situasjon

Joshua Phelps, forsker ved Politihøgskolen og Oslo Nye Høyskole, har forsket på bruken av kroppskamera på norsk politi i en årrekke.

Han er skeptisk til kroppskamera – også etter Grønland-skytingen.

– Ville det ikke belyst saken bedre om politiet hadde kroppskamera på Grønland i helgen?

– Det kunne det ha gjort, så lenge det ikke blir et forstyrrelsesmoment i oppdraget, sier Phelps.

– Samtidig gir kroppskamera kun et utsnitt av en gitt situasjon, så det kan ikke tolkes som hele sannheten i et oppdrag. Det er rett og slett ingen garanti for at kroppskamera kan dokumentere hendelsesforløpet godt nok.

I TVIL: Phelps understreker at det er både positive og negative sider ved å innføre kroppskamera i Norge.

Forskeren mener det er viktig å ikke la seg påvirke av enkelthendelser, slik som politiskytingen på Grønland og situasjonen der en politimann er tiltalt for politivold på Kongsberg.

– Kroppskamera er ikke en kvikk-fiks på noe, men et verktøy som kan gi fordeler og ulemper og som må brukes med omhu, sier han.

Han presiserer at en potensiell innføring også vil kunne føre til at politiet blir mer bevisst egne handlinger. Samtidig kan det ikke bli en hvilepute at man har et kamera på seg, mener Phelps.

Info Fire sentrale punkter ifølge forsker Kroppskamera-forskeren Phelps nevner særlig fire punkter som er viktig å vurdere ved en innføring av kroppskamera her til lands. Dokumentasjon på arbeidet politiet gjør for rapportskriving og som kan benyttes i en rettssal.

Atferdsendringer hos både politiet og befolkning, som kan påvirke maktbruk.

Kan innvirke på tilliten.

Kan brukes i forskning og utdanning for å videreføre lærdom. Vis mer

– Kan være preventivt

Nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland, sier at fagforeningen foreløpig ikke har tatt noe standpunkt til kroppskamera på norsk politi, men opplyser at saken skal opp til debatt på forbundsstyremøtet i august.

– Det kan være mye positivt med kroppskamera, men likevel er det mange forbehold som skal tas, sier han.

– En innføring bør være godt forankret i regelverket, og det må være tydelige retningslinjer på hvordan kamera og skal brukes her i Norge før det eventuelt innføres, sier han.

NYTT INNBLIKK: Kroppskamera kan gjøre at politiets arbeid blir dokumentert på en helt annen måte enn tidligere. Samtidig vil det stille strenge krav til personvern.

Hjortland mener det kan være flere fordeler en ulemper ved enn innføring, både for de ansatte i politiet og befolkningen.

– En innføring av kroppskamera kan være preventivt for kriminalitet og benyttes som dokumentasjon. Dessuten skal alt arbeidet politiet gjør, tåle dagens lys, sier han.

Han sier det har vært flere positive tilbakemeldinger i egne rekker, og at mange har snudd i sitt syn på kroppskamera den siste tiden.

– Det vil også være en ekstra sikkerhetsfaktor for de ansatte i politiet. Å få fram hele hendelsesforløpet, både det som skjer før og under en hendelse, vil være viktig for å forstå det som skjer.

VANLIG SYN OVER DAMMEN: Fra neste år rulles ut en prøveordning om kroppskamera på norsk politi. Her fra en politibetjent i New York, hvor kroppskamera er et vanlig arbeidsverktøy.

Datatilsynet: – Bekymret

Datatilsynet sier de i utgangspunktet er bekymret for å innføre kroppskamera på norsk politi.

– Noen vil nok mene at dette er helt greit, mens andre vil se på det som et stort inngrep og et stort skritt i retning av en overvåkningsstat, sier juridisk seniorrådgiver Jan Henrik Nielsen i Datatilsynet.

BEKYMRET: Jan Henrik Nielsen i Datatilsynet.

Nielsen understreker at Politidirektoratet ikke har vært i kontakt med tilsynet, og uttaler seg dermed på generelt grunnlag.

– Det er mange hensyn å ta uansett hvordan man går frem, sier han.

– Hvilke hensyn?

– Man må ta hensyn til når kroppskamera skal brukes, hvordan man håndterer datamaterialet i ettertid og hvordan man tar hensyn til barn og tredjeparter. Vi er redd for at omfanget kan bli for voldsomt, og at en innføring ikke vil veie opp for disse hensynene.