KLEMTE TIL: På Rogaland Aps årsmøte i vår skrøt Støre av Tajik, som han kalte «en av de mest effektive statsrådene vi noen gang har sett».

Rogland Ap vil ha Hadia Tajik som ny kulturminister

Rogaland Ap mener at Hadia Tajik (Ap) kan bli den nye kulturministeren etter Anette Trettebergstuen (Ap), som fredag har varslet sin avgang som statsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste fredag at Trettebergstuen formelt går ut av regjeringen kommende onsdag i Statsråd på Slottet.

Prosessen med å finne en ny kulturminister starter nå, ifølge Støre.

– Da får vi ser om vi får utnevnt en ny kulturminister, sa Støre på sin pressekonferanse da han kommenterte Trettebergstuens avgang.

Rogaland: Utmerket navn

– Det er ingen hemmelighet at Rogaland Ap mener Hadia Tajik er en meget dyktig politiker, som vi tror at både regjeringen og Norge har godt av å få inn i regjering, sier Frode Fjeldsbø, leder i Rogaland Ap, til VG.

– Når det nå skal velges ny kulturminister, vil Hadia Tajik være et utmerket navn, legger han til.

TV 2 meldte dette først.

Tajik har hatt dette embetet tidligere. Hun var kulturminister i Jens Stoltenbergs Ap-regjering fra 2012, fram til den gikk av som følge av valgnederlaget i 2013.

Fjeldsbø understreker at det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som bestemmer:

– Jeg bestemmer det ikke, og det gjør ikke du heller, regner jeg med. Jeg har full tillit til at vår statsminister setter sammen det beste mannskapet.

Rogaland Ap-lederen mener Tajik er en god kandidat til regjeringen – ikke bare til kulturministerjobben:

– Hun er en strålende kandidat til de aller fleste statsrådsposter, sier han til VG.

Hintet om comeback

Tajik var arbeids- og inkluderingsminister i Støre-regjeringen fra oktober 2021 til mars 2022. Så måtte hun trekke seg både som statsråd og nestleder etter VGs pendlerboligavsløring .

Under landsmøtefesten på Arbeiderpartiets landsmøte i starten av mai, takket Støre av Tajik – som han kalte et helt unikt politisk talent.

– Du var arbeidsminister i min regjering. Du leverte gjennomslag og hadde en handlingskraft som jeg mener er nesten uten sidestykke, sa han da.

Og han kom med flere hint om fortsettelsen:

– It ain’t over yet, sa Støre.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med deg videre. Som det sto i slutten av de gamle ukebladene: fortsettelse følger, fortsatte han.

Denne våren ble Tajik lansert som nestleder, sentralstyremedlem og statsråd. De to første ble hun vraket fra, men Støre har ikke lukket døren for regjerings-comeback for Tajik.