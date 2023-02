MER INKASSO: Inkassobransjen får nå inn flere misligholdte billån.

Betydelig økning i billån-inkasso: − Det første sykdomstegnet

Til tross for at levekostnadene har økt mye gjennom 2022 har ikke antallet inkassosaker steget. Før nå.

Fra november 2022 til januar 2023 økte antallet inkassosaker knyttet til billån og leasingavtaler med rett over 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før.

Det viser tall VG har fått fra Intrum, Skandinavias største inkassoselskap.

Økningen er betydelig og varsellampene blinker, melder selskapet.

– Nå begynner betalingsproblemene å treffe bredere. Hittil har inflasjonen påvirket nordmenn med lav inntekt, men nå spiser betalingsproblemene seg oppover til de med høyere inntekt, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum til VG.

Han legger til:

– Dette er det første sykdomstegnet i privatøkonomien til folk flest.

PANDEMI-EFFEKT: – Med økt rente har billånet blitt vesentlig dyrere for mange. Selskapet har også sett en økning på 20 prosent i boliglån som er blitt sendt til inkasso de siste månedene, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum.

– Alarmerende

Dine Penger-ekspert Hallgeir Kvadsheim sier tallene bekymrer ham.

– Dette er alarmerende tall. Intrum er et så stort selskap at tallene beskriver situasjonen godt, sier Kvadsheim.

Han sier han har ventet litt på hvor lenge oppsparte midler fra pandemien ville vare og når det ville gi utslag på inkassostatistikken.

– Lån og leasing på bil er dyrt og avdragene er normalt mange tusen kroner i måneden, sier Kvadsheim.

– Utestående beløp øker

Også hos inkassobyrået Kredinor ser de økning i saker for bilån og leasing.

I 2022 økte netto utestående beløp for privatpersoner med 23 prosent og antall saker med seks prosent mot året før.

– Også for foretak var det en betydelig økning, opplyser administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

I fjerde kvartal 2022 økte utestående beløp med 25 prosent og antall saker med 19 prosent mot foregående år, for både privatpersoner og foretak.

NEGATIV: – Det synes å være en negativ trend, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Buffer forsinket

Under pandemien var det enkelt å få betalingsutsettelser. Långiverne sendte færre krav til inkasso. Folk sparte penger og betalte ned på eldre lån.

– Bufferen har forsinket veien til betalingsproblemer for mange og først nå øker derfor mislighold av billån. I tillegg er det tidsetterslep fra når renten settes opp fra Norges Bank til den effektueres fra banken der man har lånet, sier Morten Trasti i Intrum.

Sjefanalytikeren sier at normalen etter en krise er at folk bevarer en viss uvlije mot å ta risiko.

– Vi ser det samme nå. Utlånstallene er fortsatt det vi karakteriserer som lave.

. Bildet viser en Skoda Enyaq IV 80X. Illustrasjonsbilde.

Økt bilsalg – flere låneopptak

Morten Trasti tror at en del av betalingsproblemene de nå opplever skyldes et høyt bilsalg de siste to årene. Mange av bilene var bestilt lenge før renten føyk til værs.

– De som kjøpte biler med lav rente eller gikk inn relativt billige leasingavtaler under pandemien, må nå betale langt mer, og dette begynner nå å tære på for de som har brukt opp sparepengene sine, sier han.

– I 2021 og 2022 ble det solgt til sammen rundt 60.000 flere biler enn i 2020 og 2019. Det ga en formidabel utlånsvekst, sier Trasti.

Han sier at innkrevingen av ikke-betalte lån først begynner etter at flere avdrag ikke er betalt.

– Inkasso på billån er litt spesielt i og med at långiver har pant i bilen. Det er bare ytterst få ganger vi henter vi biler. Vi vil løse sakene for våre oppdragsgivere, finansieringsselskapene, og kundene deres. Gjør vi ikke det vil bankene sitte igjen med altfor mange biler i retur.

MEST POPULÆR: Volkswagen ID. 4 GTX er den mest populære elbilen i leasing, ifølge tall Bilbransje24 har hentet inn fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Ser ikke så bra ut

– Hvor mange inkassosaker har dere for ubetalte billån?

– Av konkurransehensyn går vi ikke ut med det, men det er et betydelig antall, sier Morten Trasti.

Intrum regner med en økning fremover.

– Rentene vil ligge stabilt eller høyere fremover. Det er et stort press på bruktbilmarkedet nå og vanskelig å få solgt bilen til god pris, sier han.

– Lite igjen for bilen

Hallgeir Kvadsheim er ekspert på privatøkonomi, blant annet som Dine Pengers faste rådgiver. Han er også gründer av «Inkassoregisteret», en gratis tjeneste for å få oversikt over egne inkassosaker.

Kvadsheim vet at folk ofte skjermer boligkostnadene og strøm når økonomien blir stram, i frykt for tvangssalg og strømkutt.

– Men det å misligholde billån kan også gi store følger for privatøkonomien. I verste fall kan bilen bli tvangssolgt hvis man ikke klarer å hente inn misligholdet. Dette har jeg sett flere ganger i Luksusfellen.

Ved tvangssalg av bilen selges den ofte til langt under markedsverdi.

MANGE MULIGE GREP: Ekspert på personlig økonomi, Hallgeir Kvadsheim, sier det er mange grep å ta for å ordne opp i inkassosaker. – Bransjen er flinke til å håndtere folk i økonomisk kriser, sier Kvadsheim.

Økonomiekspert: – Ring

Kvadsheims aller viktigste råd er å ringe selskapet, selv om man gruer seg fryktelig.

– Det er ekstremt viktig med tidlig dialog. Hos inkassoselskapene sitter det erfarne saksbehandlere som har opplevd slike situasjoner mange ganger før.

Det er viktig å holde betalingen «varm».

– Å betale bare litt hjelper mye. Det verste er å la saken flyte uten å gjøre noe, da kan den fyke av gårde til namsfogden fortere enn svint.

Det er også mulig å gjøre andre grep slik at både bil og nattesøvn beholdes.

– Be om betalingsutsettelse på boliglånet og/eller studielånet. På studielån har man rett til betalingsutsettelse i 36 måneder. Slik er det mulig å frigi midler til å betale ned noe på billånet, sier Kvadsheim.

En annen vri er å be om få et forskudd på feriepenger, om man har en snill arbeidsgiver, legger han til.

Han peker på at det kan være en mulighet å bli enig med banken om å selge bilen selv, da trolig til en bedre pris i bruktmarkedet.

– De kan være villige til å gjøre om et eventuelt tap til et usikret lån, hvis en selv har en god plan for nedbetaling av dette.

PSST! Arman Verstad (49) ble kvitt to millioner i inkassogjeld. Her er hans syv tips for å komme seg ut av økonomiske problemer (Dine Penger+.

Hallgeir Kvadsheim er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.