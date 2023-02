LEDET SPESIALSTYRKE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ledet Forsvarets spesialkommando fra 2010 til 2014. Dette bildet ble tatt sommeren 2020 i forbindelse med at Kristoffersen skulle begynne i stillingen som forsvarssjef.

Forsvaret holder hemmelig hvem som foreslo heltemedalje

Kollegaen mente at Eirik Kristoffersen fortjente heltemedalje og skrev at en «sentral opprørsleder ble pågrepet». Halvannet år tidligere hadde Forsvarsdepartementet fått vite at dette var feil.

17. september 2007 gikk norske spesialsoldater til aksjon for å fange en beryktet Taliban-leder som het Qari Nejat.

Det er blitt en av de mest hyllede og omtalte norske operasjonene i Afghanistan.

15 år senere kunne VG fortelle at historien i alle år har utelatt noe: feil person ble pågrepet.

Eirik Kristoffersen fikk Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse, for å ha ledet denne operasjonen og én annen operasjon.

Det var en kollega av Eirik Kristoffersen som mente han fortjente Krigskorset med sverd.

STYRKEN: Spesialsoldater fra Forsvarets Spesialkommando gjennomførte oppdraget, sammen med amerikanske og afghanske soldater.

Sendte innstilling

Den 27. januar 2010, drøye to år etter operasjonen, sendte kollegaen en innstilling på at Eirik Kristoffersen burde få den høythengende medaljen.

Kristoffersen var på denne tiden nestkommanderende for avdelingen som heter Forsvarets spesialkommando.

I et vedlegg til innstillingen, skrev kollegaen følgende om oppdraget:

«Operasjonen gav opprørerne i Tagab distrikt et betydelig tilbakeslag. Både ved at den sentrale opprørssjefen ble pågrepet, men først og fremst ved at fienden ble rammet langt inne i et område de selv oppfattet som sikkert og uten at de kunne forklare hvordan det kunne ha foregått.»

MUREREN OG LEDEREN: Til venstre: Bilde av mureren Mohammad Naseem tatt kort tid etter pågripelsen. Til høyre: Udatert bilde av Taliban-lederen Qari Nejat, som ble drept i 2008.

Fikk intern beskjed

Halvannet år tidligere hadde Forsvarsdepartementet fått beskjed om at Kristoffersen og hans soldater hadde tatt feil person i operasjonen i Tagab-dalen 17.september 2007.

Det går frem av et brev som den norske ambassaden i Kabul sendte hjem til Norge 5. juni 2008.

Ambassaden videreformidlet i brevet informasjon fra Afghanistans sikkerhets- og etterretningstjeneste (NDS).

«NDS bekreftet at Naseem Mohammad hadde sittet i varetekt i fem dager før han ble løslatt som en følge av at han var arrestert ved en feiltakelse.»

Brevet fra ambassaden gikk blant annet til Forsvarsdepartementet.

Holdes hemmelig

VG vet ikke hvorvidt beskjeden som gikk til Forsvarsdepartementet, også nådde personen som foreslo medaljen.

Forsvaret hemmeligholder hvem det er.

«Opplysninger om hvem som er innstiller og hvem som har påtegnet innstillingen – er organinterne opplysninger som er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven», skriver Forsvaret.

I tillegg til kollegaen som skrev innstillingen, var det to to overordnede offiserer som anbefalte at Eirik Kristoffersen fikk en heltemedalje.

MEDALJEDRYSS: Torgeir Gråtrud (til venstre) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen med en tavle som viser forsvarets dekorasjoner. Gråtrud er i dag pensjonist.

Holdes også hemmelige

Også navnene på de to overordnede offiserene holdes hemmelig av Forsvaret.

Den ene overordnede offiseren tok et forbehold og spilte det inn til Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR):

«Imidlertid bør FSDR vurdere om Krigskorset med sverd er det rette å tildele.»

Torgeir Gråtrud var sjef for FSK fra 2004 til 2008. Han var også sjefen til Eirik Kristoffersen under oppdraget i Afghanistan i 2007.

Dagens sjef for Forsvarets spesialstyrker (FS) Joar Eidheim var nestkommanderende i FSK i årene fra 2004 til 2010. Fra 2008 til 2010 fungerte han som sjef for FSK, fremgår det av Eidheims CV som ligger på Forsvarets nettsider.

Tok murer og musiker

I årene etter operasjonen har Eirik Kristoffersen i intervjuer og bøker fortalt historien som om en Taliban-leder ble pågrepet i operasjonen, blant annet i sin egen, bestselgende bok «Jegerånden», som kom ut i 2020.

Han var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder. Amerikansk etterretning mente han kunne være involvert i våpensmugling, men ikke mer enn det.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ledet Forsvarets spesialkommando fra 2010 til 2014. Kristoffersen har forklart at han aldri fikk vite at feil person ble pågrepet under operasjonen i Afghanistan i 2007.

HEDRET: Kong Harald mottar Eirik Kristoffersen i 2011, i forbindelse med at han mottok Krigskorset med sverd.

Hemmeligholder rapport

Forsvarssjefen har uttalt at han ikke har noe å skjule når det gjelder hva han eller andre i Forsvaret visste.

«Den er den mest dokumenterte aksjonen vi har i Afghanistan, så det er ikke noe vi trenger å skjule der», sa Kristoffersen under et møte for norske redaktører tre dager etter VG publiserte historien om hvordan feil person ble pågrepet.

VG har stilt Forsvarssjefen flere spørsmål om informasjonen som kom til Forsvarsdepartementet i 2008. Han har ikke besvart dem.

– Forsvarssjefen har gjennom intervju og gjentatte svar på oppfølgingsspørsmål gitt god og fyldig informasjon i denne saken. Forsvaret har ikke noe ytterligere å tilføye, skriver oberstløytnant Per Espen Strande i en e-post.

Forsvaret hemmeligholder også hva som står i en rapport som ble skrevet etter operasjonen. Rapporten evaluerte aksjonen.