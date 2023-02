LIKESTILLINGSPROBLEM: Psykolog og seniorforsker ved NKVTS, Maria Teresa Grønning Dale, er prosjektleder for omfangsundersøkelsen, som avdekker at omfanget av vold og overgrep har økt i Norge det siste tiåret.

Rapport: Flere unge kvinner utsettes for alvorlig partnervold

NYDALEN (VG) Én av ti norske kvinner utsettes for alvorlig fysisk vold av partner eller ekspartner, ifølge ny rapport. - Vold mot kvinner utgjør fortsatt et likestillingsproblem, mener forskerne.

– Resultatene kan tyde på at omfanget av voldtekt og alvorlig fysisk vold både i og utenfor parforholdet har økt i Norge det siste tiåret, og at økningen i størst grad har rammet kvinner.

Det kommer frem i den nedslående omfangsundersøkelsen fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Rapporten overleveres til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i NKVTSs lokaler i Nydalen tirsdag morgen.

Rapporten er den andre i sitt slag, og kommer ni år etter at senteret forrige gang gjennomførte en liknende kartlegging av vold og voldtekt i Norge.

Undersøkelsene viser flere urovekkende funn, blant annet at det siden 2014 er:

En dobling i antall kvinner under 29 år som sier de har blitt utsatt for alvorlig fysisk partnervold

En dobling i antall unge kvinner som sier at de har blitt voldtatt.

Majoriteten oppsøker ikke politi eller helsevesen etter alvorlig fysisk vold eller voldtekt

Voldsutsatte har mindre tillit til politi, rettsvesen og helsevesen

– Kvinner er i større grad enn menn utsatt for vold som ofte regnes som særlig alvorlig; den gjentatte volden, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep som voldtekt og digitale seksuelle krenkelser, heter det i konklusjonen.

Svikter i innsatsen

VG skrev mandag at antall anmeldelser på familievold har sunket de siste fem årene, det samme har politiets oppklaringsprosent oppklaringsprosent Oppklaringsprosent viser til hvor mange lovbrudd som får påtaleavgjørelse i løpet av et år, altså hvorvidt politiet avgjør at noen skal straffes eller om saken saken skal henleggesog antall domfellelser. Dette til tross for myndighetenes innsats mot partnervold.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år:

I fjor kom Riksrevisjonen med alvorlig kritikk av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

De anslo at mellom 75.000 og 150.000 personer årlig blir utsatt for denne typen vold, men at myndighetene svikter i innsatsen og at det er en risiko for at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.

– Kjønnsforskjellene som avdekkes i studien, understøtter at vold mot kvinner fortsatt utgjør et likestillingsproblem. Resultatene kan tyde på at de tiltak og handlingsplaner som har blitt innført på dette området, ikke har hatt ønsket virkning, konkluderer forskerne i den nye studien.

Det vises også i svarene fra de spurte, hvor majoriteten av voldutsatte hadde mindre tillit til myndigheter som politi og rettsvesen.

SVAKHETER: I fjor kom riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen med kraftig kritikk mot myndighetene for deres innsats mot vold i nære relasjoner.

Prosjektleder bak undersøkelsen, psykolog og seniorforsker hos NKVTS, Maria Teresa Grønning Dale, mener at økningen det siste tiåret er urovekkende.

– Det er altfor høyt, og vi ser at det rammer mange. Det er helt klart at det krever tiltak på flere nivåer og en helt annen tverrfaglig samordning for å kunne bekjempe vold og overgrep. Dette handler om at vi skal føle oss trygge, sier hun til VG.

En av ti kvinner utsatt

I undersøkelsen svarer én av ti kvinner at de har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner eller ekspartner. Tre prosent av menn svarer det samme.

Denne volden består blant annet av å bli slått med knyttet neve eller gjenstand, sparket, tatt kvelertak på eller bli banket opp og/eller truet med våpen. Menn er mer utsatt for mindre alvorlig fysisk partnervold, som lugging, klyping og kloring enn kvinner.

Det er spesielt unge kvinner under 29 år som nå svarer at de har opplevd alvorlig fysisk partnervold.

– Her ser vi en signifikant økning hos den yngste gruppen, og i likhet med det vi fant når det gjaldt voldtekt, har en dobbelt så stor andel kvinner i denne aldersgruppen rapportert alvorlig partnervold, skriver forfatterne.

– Ikke bare er vold i nære relasjoner skjult og skjer på et sted hvor du skal føle deg trygg, men denne volden er ofte gjentagende. Du blir ofte utsatt flere ganger og for flere typer vold, utdyper Dale.

– Gjennomgripende kontrollatferd

Majoriteten av dem som utsettes for alvorlig fysisk vold i parforholdet, opplever også en gjennomgripende kontrollatferd fra partneren. Det kan dreie seg om å bli overvåket på nett, måtte gjøre rede for hvor du har vært, sjalusi og mistenksomhet, og kontroll av hva du bruker tid på.

Kvinner opplever oftere at de blir kontrollert på flere av disse måtene, mens menn ifølge rapporten oftere opplever å bli overvåket på nett av partneren sin.

– Partnervold rammer både menn og kvinner, men kvinner er oftere utsatt for den mest alvorlige og gjentakende partnervolden, heter det i rapporten.