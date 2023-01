KLAR TALE FRA SVEITS: Stein Erik Hagen er i Davos denne uken og deltar på ulike møter under World Economic forum, hvor han blant annet kom inn i salen hvor NATO-sjef Jens Stoltenberg deltok i en debatt.

Stein Erik Hagen: − Støre presser rikfolk ut av landet

DAVOS (VG) Stein Erik Hagen flyttet familieformuen sin til Sveits for mange år siden. I dag ber han statsminister Jonas Gahr Støre tenke seg om, lytte til råd – og leve opp til slagord: «Skape og dele» – for å stanse de rikes flukt ut av Norge.

I dette intervjuet sier Hagen blant annet følgende:

Statsminister Jonas Gahr Støre presser folk ut av landet.

Han forklarer hvorfor de skatteflykter.

Han ber Støre samle landet i stedet for å splitte.

Og at selskapene deres har spart 4–5 milliarder på å flytte.

– Regjeringen bør ta ansvaret for igjen å samle folk. Det er bygget opp et bilde av et todelt folk, hvor det gjøres et stigmatiserende skille mellom de som har verdier – de som benevnes som rike – og vanlig folk. Her har Støre et stort ansvar, sier Orkla-styreleder og største eier i Orkla, Stein Erik Hagen.

Vi sitter midt i Sveits og intervjuer ham, i et land hvor minst 40 rike nordmenn har flyttet til i løpet av kort tid.

– Kan løses

Hagen sier at Støre og Norge må begynne å verdsette verdiskapning og investeringer – for å stanse flyttestrømmen.

– Da må «de rike» også oppleve at de er verdifulle og ikke noen man skal ta. Jeg forstår at mange nå flytter ut av landet. Jeg mener Støre enkelt kan gjøre noe med det, ved å leve opp til Einar Gerhardsens retorikk og langsiktige linje: Vi må skape for å dele. Jeg mener Støre er på ville veier når de ikke legger det til grunn på samme måte som før.

– Det er ikke til å komme fra at mange kan betale noe mer skatt: En rekke eksperter viser til at økte formuer til rike har bidratt til økte forskjeller i Norge?

– Det er to utfordringer som meget vel kan løses. Regjeringen kan løfte i bunnen, ved å gi mer til dem som virkelig trenger det mest. Men i andre enden må han sørge for at «de rike» har rammevilkår som gjør at de fortsatt kan investere her i landet, for å bidra til utvikling som kan skape nye arbeidsplasser og velferd for alle, sier Hagen og fortsetter:

– Noe annet som kan gjøres for å minske forskjellene er å få mange flere ut i arbeidslivet. Det er mye viktigere og langt bedre enn å skatte de som bidrar mest enda hardere. For tiden presser i stedet Støre rikfolk ut av Norge.

PÅ TUR MELLOM MØTER: Det er ikke så mye snø i Davos, men onsdag var det strålende påskevær.

Han vet at slike vurderinger preller av som vann på Ap-gåsa og at Ap til og med kan vinne stemmer på at en riking som han angriper Ap.

– Jeg synes likevel jeg må si ifra. Dette går ikke lenger av hensyn til landet. «Skape for å dele» er et fantastisk slagord fra Ap. De må tilbake dit, sier han.

– Det kan også være «skatte for å dele»?

– Det må først skapes og så må det skattes slik at det er penger igjen til at de som vil skape og investere på nytt og på nytt. Vi må ha et dynamisk nærings- og arbeidsliv.

– For lengst etablert

Hagen var en av de tidligste til å flagge ut deler av formuen til Sveits i 2008–2009. Datteren Caroline og mannen Christer Kjos flyttet utenfor Zürich og deler av familieformuen ble med.

– Nå er de for lengst etablert med barn og stortrives. De har nok slått seg ned for godt, sier Hagen.

– Hvis formuesskatten hadde blitt fjernet, ville dere vurdert å flytte hjem igjen?

– Det må du spørre de om, men det tviler jeg på. Sveits er et land som ligner mye på Norge, med hyggelige mennesker og en vakker natur som vi liker. Forskjellen er at det er et totalt forutsigbart land.

– Fire-fem milliarder igjen for å flytte til Sveits

– Hvor mye har familien din spart på å flytte formuen hit?

– Familien har ikke spart et øre. Men selskapene våre har sluppet å betale store utbytter slik at de har kunnet utvikle seg og investere mer i nye og etablerte virksomheter. Samlet dreier det seg om fire-fem milliarder kroner, som vi har sluppet å betale i skatt og utbytte.

Hagen sier at rammevilkårene i Norge fremover er så usikre at det medvirker til at han mener at selskapene i porteføljen, herunder Orkla, bør holde igjen på sine investeringer i Norge.

– Det er flere årsaker til det. Det ene er uforutsigbarheten vi nå opplever i Norge og ikke minst hva vi kan vente oss. Da har vi kommet til at vi i stedet må investere i andre land med mer stabile rammebetingelser, i Europa, Asia og andre deler av verden.

BRATT: Inngangspartiet til selve kongressenteret fra hovedgaten i Davos er en lang plastarm; det er så bratt ned at veien må være snø og isfri.

Han sier at Orkla er såpass store innenfor sine bransjer i Norge at de må se utenfor landets grenser.

– I hvert fall når det gjelder forbruksvarer, der kan vi ikke bli særlig større. Det ville blitt ramaskrik hvis Orkla hadde kjøpt opp andre dagligvareaktører og vokst enda mer.

Han understreker at det kun gjelder nye investeringer.

– Orkla vil selvsagt fortsette med vedlikeholdsinvesteringer og det som trengs for å holde markedsposisjonene. Og jeg ser ikke bort fra at vi kan gå inn i nye bransjer i Norge, men de store investeringene til Orkla vil skje ute.

– Er styret og de andre store aksjonærene enig i den endrede investeringsstrategien, som delvis fremstår som politisk betinget?

– Ikke politisk

– Jeg har ikke hørt annet enn positivt om at Orkla nå har lagt en ny strategi. Det gir oss muligheten til øket verdiskapning. Orkla får en større fleksibilitet og blir mer lik Aker. Den er overhodet ikke politisk betinget.

– Du kan som Høyre-støttespiller bli anklaget for å drive politisk kampanje mot en regjering du ikke vil ha?

– Nei da, det er mye jeg er enig i det denne regjeringen gjør, blant annet i utenrikspolitikken gjør de en veldig god jobb. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide gjør en god jobb og næringsminister Jan Christian Vestre er dyktig og ser mange av de utfordringene jeg reiser. Men i regjeringens holdning til privat eierskap og i skattepolitikken er jeg dypt uenig.

– Ikke lenger til å stole på

Hagen sier han er temmelig sikker på at det er skattepolitikken, håndtering av energikrisen og den økonomiske politikken som gjør at regjeringspartiene sliter.

– Det er ikke bare næringslivet som er misfornøyd. Målingene forteller at det ikke bare er tradisjonelle Høyre-velgere som har forlatt Ap og Sp – det er også vanlige folk som opplever at regjeringen ikke lenger er til å stole på. Jeg tror at folk flest opplever at styringspartiet Ap ikke leverer den forutsigbarheten som er forventet.

Hagen sier at flyttestrømmen ut av landet nå er så stor at Ap bør tenke seg om.

– De som flytter på grunn av skatt, gjør det fordi de har satt seg ned og regnet – og kommet til at etter selskapskatt, formuesskatt og utbytteskatt blir det kanskje ingen ting igjen.

Han sier at den usikkerheten er det mange som ikke vil leve med.

REGNESTYKKE: Hagen sier at mange har satt seg ned og regnet fire-fem år frem, for å se om det vil være lønnsomt å investere i Norge i fremtiden.

Og han sier det er flere som har kontaktet ham.

– De har satt seg ned og regnet fire-fem år frem i tid og ser at rammevilkårene gjør det blir krevende å være eier og bosatt Norge, fordi pengene de tjener i stor grad kommer til å gå til å betale skatt. Det blir ikke penger igjen til å utvikle bedriften videre.

– Må selge eiendom for å leve

Hagen sier det spesielt gjelder folk som investerer i eiendom.

– Når rente og formuesskatt-økningene på fast eiendom slår inn, så er det flere som sier de må selge eiendom for å leve.

– Det blir lett å fremstille som sutring; det har aldri vært flere milliardærer i Norge, som har blitt søkkrike de siste årene?

– Svært mange har bygget bedriftene over generasjoner. De har over mange tiår bygget opp driften og investert store deler av overskuddene tilbake i bedriften. Slik har de skapt store verdier og mange arbeidsplasser. Selv om de har bygget opp store verdier, er det ikke slik at dette er kapital som er tilgjengelig. Det skjer først når de selger og det er ikke målet for de som er langsiktige – og det er de fleste.

Snur LO-argument

Han er svært kritisk til LOs rolle.

– LO-lederen har angrepet dem som flytter fordi de har tjent pengene sine på den norske velferdsstaten. Da vil jeg si at velferdsstaten også er et resultat av dem som har satset, som har bygget gode bedrifter og mange arbeidsplasser.

– Skattenivået i Norge er ikke spesielt høyt, sammenlignet med andre land i Norden og Europa?

– Den generelle bedriftsbeskatningen på 22 prosent for aksjeselskaper ikke er problemet. Den er tilpasset andre land og er ikke noe å klage over. Inntektsskatten ligger som i mange land på rundt 40 prosent for de fleste. Den er heller ikke utfordringen, sier han:

TARTAR: Jeg tror det blir en liten biff tartar, sier Hagen etter å ha gransket menyen, før lunsjen og intervjuet.

– Men formuesskatten er veldig utslagsgivende fordi den bidrar til å redusere investeringene, i tillegg til en høy utbytteskatt. Da blir samlet skattetrykk i høyeste laget.

Her nede i Sveits er det et annet skatteregime.

– Men Sveits er et sivilisert land og langt fra et skatteparadis, sier han og utdyper om rammevilkårene.

– I den kantonen Caroline bor tror jeg Inntektsskatten er ca. 17 prosent og formuesskatten er 0,1 prosent, mot 1,1 prosent i Norge for skattemessige verdier over 20 millioner. Vider er det en rekke andre skatter og avgifter. Sveits er et flott velfungerende landmed små forskjeller, godt helsevesen, lav kriminalitet og ro og orden.

– Ikke over natten

Han sier momsen også bidrar.

– Etter en folkeavstemning, blir momsen satt opp fra 7,7 til 8,1 prosent fra 1. januar 2024.

I Norge er momsen 25 prosent – 15 prosent på mat.

– Jeg tror Norge må justere seg noe, hvis de skal beholde et norsk privat eiermiljø som investeringer i Norge, så må de legge om skattesystemet: Fjern formuesskatten, øke bedriftskatten et prosentpoeng, og sett utbytteskatten ned til 30 %.

Han sier kortsiktige behov for å skaffe penger i statsbudsjettet, har forsterket bilde av en regjering som leverer uforutsigbare rammevilkår.

– Det kan godt være at disse skattene er fornuftige, men man kan ikke over natten totalt kaste om rammevilkårene for sentrale bransjer uten en forutgående grundig saksbehandling. Forutsigbarheten er borte.

– Privilegert, men normal

Hagen har ytret at han er ganske normal. Det står han for.

– Jeg er et helt normalt menneske som har jobbet hardt hele livet. Det har resultert i store verdier, men i hverdagen opplever jeg at jeg har et liv som alle andre, selv om jeg er privilegert. Jeg setter meg og ser på Dagsrevyen, steker kjøttkaker og står opp seks om morgenen hver dag for å smøre matpakke til min samboer.

Han legger til:

– Selv om man ikke helt er et gjennomsnittsmenneske, så kan man føle seg det for det.

– Du har en butler som gjør mye av det der?

– Nei, jeg liker å lage hverdagsmat, men når vi skal ha gjester får jeg hjelp.

Statsminister Jonas Gahr Støre avviser kritikken om at han har glemt at man må skape før man kan dele.

– Arbeiderpartiet har en politikk for små forskjeller og en sterkere velferdsstat, samtidig som vi fører en aktiv næringspolitikk som bidrar til å skape jobber og kutte klimautslipp. Vi er et bredt parti som er til for de som faller utenfor og trenger hjelp til å reise seg, for lønnsmottagere, arbeidsgivere og bedriftseiere.

AVVISER AT DET IKKE SKAPES: Støre viser til at det er har kommet 110 000 flere jobb det siste året.

Støre forsvarer større skattebyrde for dem som har mest.

– Det er en ærlig sak at Hagen mener de med aller mest ikke skal bidra mer for å styrke det spleiselaget som velferdsstaten Norge er. Jeg er uenig med ham, fordi jeg mener at en slik rettferdig fordeling er bra for alle, også for de med mest fordi samfunnet blir tryggere og mer inkluderende.

Han viser til følgende jobbskapingstall:

– Ingen i Norge kan være overrasket over at Arbeiderpartiet er opptatt av arbeidsplasser og verdiskaping. Noe av det viktigste som har skjedd i Norge det siste året, er at vi har fått 110 000 flere i jobb – de aller fleste i privat sektor.