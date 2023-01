NYTT SELVMORD: Den innsatte som tok livet sitt i Ringerike fengsel denne uken, skulle fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

To nye selvmord i norske fengsler: − Tragisk

Det er registrert to nye selvmord i norske fengsler. Dermed har det skjedd minst 71 selvmord i norske fengsler siste 15 år, ifølge VGs kartlegging.

Denne uken begikk en innsatt selvmord i Ringerike fengsel.

Innsatte ble funnet tirsdag morgen 10. januar, og det ble umiddelbart igangsatt livreddende førstehjelp, ifølge fengselsleder Eirik Bergstedt. Han omtaler hendelsen som «tragisk».

– Våre tanker går til de etterlatte, sier han til VG.

Ifølge fengselslederen kom helse og politi raskt til stedet.

– Dette til tross, sto ikke livet til den innsatte til å redde, sier han.

Den innsatte kom til Ringerike fengsel mandag ettermiddag, på en såkalt PIN (Politiets innsettelsesordre), som er en låneplass for å unngå for langt opphold i politiarrest.

Innsatte skulle fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

– Lokalt politi etterforsker saken rutinemessig, og fengselet går gjennom saken nøye for å avklare forholdene rundt denne svært uønskede hendelsen, samt se hvorvidt vi kunne gjort noe annerledes, sier Bergstedt, som ellers henviser til taushetsplikten.

Overordnet nivå i kriminalomsorgen gjør også undersøkelser i saken.

VG har undersøkt alle selvmord i fengsel: Døden bak murene

Selvmord i Halden: – Tragisk

Også 13. desember i fjor skjedde det et selvmord i fengsel, dette i Halden.

– Dette er en tragisk hendelse, og våre tanker går til de nærmeste pårørende. Dette preger både ansatte og innsatte, sier leder i Halden fengsel, Helge Valseth, til VG.

På grunn av taushetsplikt og politiets etterforskning i saken, kan han ikke kommentere saken ytterligere, men hendelsen evalueres nå internt.

HALDEN: – Dette preger både ansatte og innsatte, sier leder Helge Valseth i Halden fengsel om selvmordet 13. desember i fjor.

71 selvmord siden 2008

Dette er selvmord nummer 70 og 71 i norske fengsler siste 15 år, ifølge VGs kartlegging.

VG har undersøkt de 69 andre selvmordene og avdekket at det var kjent selvmordsfare i over halvparten av sakene.

Kartleggingen viser at det er det sjette tilfellet i Ringerike fengsel siden 2008.

Det bekrefter fengselsleder Bergstedt, og presiserer:

– Ringerike fengsel har inntil 400 innsettelser i året, og svært mange av disse innsettelsene handler om personer i alvorlig krise, både som en følge å bli fratatt friheten som i seg selv er meget belastende, samt belastningen av de straffbare handlingene som danner grunnlaget for varetektsopphold, sier han og legger til:

– Et selvmord i fengsel går naturlig nok sterkt inn på oss.

Selvmordsforsøk i Ålesund

VG har også omtalt at politiet etterforsker omstendighetene rundt et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel i september i fjor.

Selvmordsforsøket ble oppdaget da nattevaktskiftet hadde startet og det kun var to fengselsbetjenter på jobb. Disse har nå status som mistenkte.

VG har avdekket at det er intern uenighet i Kriminalomsorgen om hva fengselsbetjentene skulle ha foretatt seg da den innsatte forsøkte å ta livet sitt.

Onsdag uttalte den ene fengselsbetjentens advokat, Rune Lium i LO, til VG at to betjenter på vakt ikke er nok til å gripe inn under et selvmordsforsøk.