ÅPNER OPP: Høyres 2. nestleder Tina Bru har blitt mor igjen. Nå forteller hun om tøff periode rundt fødselen.

Ble mor igjen: − Langt fra sånn jeg hadde sett for meg at dette skulle bli

Høyre-nestleder Tina Bru har blitt mor igjen – to måneder for tidlig. Nå åpner hun opp om en tøff periode i tiden før og etter fødsel. – Ikke til å legge skjul på at de siste månedene har vært skikkelig tøffe.

I oktober meldte VG at Tina Bru ble sykmeldt etter en svangerskapskontroll på sykehuset. Høyre-nestlederen ventet en jente som etter planen skulle komme i februar 2023.

Nå åpner Bru opp om en tøff periode da hennes andre barn ble født to måneder for tidlig i desember.

– I slutten av oktober forsvant jeg fra jobb og Stortinget da jeg ble sykmeldt, skriver hun nå i et Facebook-innlegg som VG har fått tillatelse til å gjengi.

Fikk svangerskapsforgiftning

– Jeg var gravid, og kroppen trivdes ikke så godt med det lenger. Noen uker senere var jeg så syk at jeg måtte legges inn på sykehuset i Stavanger. Jeg hadde fått alvorlig svangerskapsforgiftning, med et altfor høyt blodtrykk som hovedproblem. I tre uker lå jeg på et rom i 7. etasje på SUS, og var glad for hver dag jeg klarte å holde den lille jenta mi i magen, skriver Bru i innlegget.

7. desember, to måneder før termin, gikk det ikke lenger, forteller Høyre-nestlederen.

– Lille Kitty måtte komme til verden, langt fra sånn jeg hadde sett for meg at dette skulle bli. Hun var heldigvis sterk og frisk selv om hun var, og fortsatt er, liten. Jeg blir også bedre og sterkere for hver dag som går nå, så vi er på rett vei begge to.

– De siste månedene har vært skikkelig tøffe

Bru forteller i Facebook-innlegget at de for noen dager siden endelig fikk reise hjem, riktignok gjennom en hjemmesykehus-ordning fordi datteren fortsatt trenger ganske tett oppfølging.

– Men etter å ha bodd på sykehuset i to måneder er det en helt ubeskrivelig herlig følelse å komme hjem til egen seng og ikke minst en storebror som har savnet mamma'n sin og gledet seg masse i ukevis til å treffe sin nye lillesøster. Barnehagebarn har nemlig ikke lov til å komme på besøk på barneintensiven nå på grunn av det store smittetrykket i samfunnet med både korona og RS-virus, skriver hun.

– Det er ikke til å legge skjul på at de siste månedene har vært skikkelig tøffe, skriver hun og legger til at de nå ser fremover.

Hun takker også sykehuset i Stavanger for all hjelp - og sier hun særlig vil huske jordmødrene som var der for henne «de vanskelige ukene før Kitty ble født».

– Nå skal vi bruke ukene og månedene fremover på å gjøre Kitty større og sterkere og nyte tiden sammen som en tross alt veldig heldig familie på fire.

Bru og mannen Thomas har sønnen Ellis fra før. Paret har tidligere vært åpen om utfordringene de hadde med å få barn og at de har brukt prøverørsbehandling.

Bru har godkjent at VG gjengir Facebook-posten, men ønsker ikke gi ytterligere kommentarer utover dette.