BARNEVERNMINSITER: Kjersti Toppe (Sp) er bekymret for konsekvensene av IT-feilen.

26 kommuner rammet av feil i barnevernssystem

Kjersti Toppe (Sp) oppfordrer folk som tror at deres bekymring kan ha forsvunnet, om om å melde ifra på nytt.

En foreløpig oversikt fra barne- familie og ungdomsdirektoratet (Bufdir) viser at 26 kommuner er rammet av IT-feilen som har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet er borte.

Det skriver Bufdir i statusrapporten til barne- og familiedepartementet, som VG har fått.

Det er foreløpig for tidlig å vite hvor mange bekymringsmeldinger som er borte, opplyser de.

VGs tidligere oversikt viste at minst 63 bekymringsmeldinger fra 21 kommuner har gått tapt.

Info Dette er en bekymringsmelding En bekymringsmelding er noe hvem som helst kan sende inn, enten du er privatperson eller profesjonelt hvis du jobber med barn og unge, dersom du er usikker på om et barn får god nok omsorg.

Bekymringsmeldingen skrives inn på en side for bekymringsmeldinger som driftes av KS (Kommunesektroens interesseorganisasjon).

Etter den er sendt, skal barnevernet i kommunen barnet bor få bekymringsmeldingen.

Innen en uke etter at bekymringsmeldingen er mottatt, skal barnevernet vurdere om meldingen skal følges opp. Kilde: Bekymringsmelding til barnevernet Vis mer

– Bekymret

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) understreker alvoret i saken og sier den har høyeste prioritet i departementet.

– Jeg er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan ha fått for sårbare barn og unge som trenger vern og hjelp, sier Toppe til VG.

I oppdateringen fra Bufdir står det at det trolig ikke er mulig å finne meldingene som har forsvunnet.

– Jeg vil derfor oppfordre folk som er bekymret for at bekymringsmeldingen deres har kommet frem, til å si i fra til barnevernet på nytt, sier Toppe.

Ministeren varslet tirsdag granskning av saken.

Ser ikke sammenheng med nedgang i meldinger

Et av spørsmålene som Bufdir skal svare på, er om IT-feilen har noen sammenheng med nedgangen i antall bekymringsmeldinger.

Fra 2020 til 2021 var det en nedgang på over 3000 meldinger, viser tall fra direktoratet.

Foreløpig konkluderer Bufdir med at det er andre forhold enn den tekniske feilen som er årsaken til nedgangen. De peker blant avvet på coronapandemien og barnevernsreformen.

«Tallene viser at den nedadgående trenden også finnes i kommuner der vi vet at feilen

ikke ligger i systemet, slik som for eksempel Trondheim og Bærum.» skriver de i statusen.

Det var mandag at Bergen kommune meldte i fra om den tekniske feilen i datasystemet. I Bergen alene er det snakk om 21 bekymringsmeldinger som har forsvunnet.

Visma, som har laget systemet, opplyste at 244 kommuner bruker integrasjonen feilen lå i.

Bufdir har gitt kommunene frist til onsdag 14. juni på å melde i fra om de er berørt av feilen.

